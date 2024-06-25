США играют в свою игру. Мы тоже должны играть в свою

Они (китайцы) настроены против нас не более агрессивно, чем американцы

Предприниматель из Франции, когда-то являвшийся разведчиком французской службы внешней безопасности DGSE, Ален Жюйе призвал изменить отношение страны к Соединённым Штатам.Он признал, что сегодня Франция сильно привязана к США, но отметил, что Вашингтон всегда ведёт свою игру, даже с явными союзниками и французам надо брать с них пример.- сказал Жюйе.По словам бизнесмена, Парижу стоит также более внимательно следить за быстроразвивающимся Китаем, имея в виду, что не стоит ради американцев отдаляться от него.- заявил Жюйе.Бывший французский разведчик отметил, что многие не знают, что с 1945 года американцы так или иначе развязали более 50 вооружённых конфликтов, поставив мировой рекорд.Ранее Жюйе обвинил киевские власти в том, что они обманывали весь мир, обвиняя Россию в блокаде вывоза украинского зерна. По словам бизнесмена, как и заявляли в Москве, подавляющее большинство зерна шло западным странам, а страны третьего мира получили лишь 5%.Он добавил, что зерно Украины на самом деле даже не принадлежит ей, а контролируется американскими компаниями.