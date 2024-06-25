ВС России уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ - Минобороны

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ВС России уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ - Минобороны

Очередные сутки спецоперации прошли без значительных изменений на линии фронта. Основные бои по-прежнему идут в Харьковской области, под Часовым Яром и на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступать, противник держит оборону, контратакуя при возможности.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои в Волчанске и под Липцами, одновременно нанеся поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Волчанск, Терновая и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.



Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

По остальным направлениям продвижение наших войск есть, Минобороны ежедневно заявляет о занятии "более выгодных рубежей" и улучшении "положения по переднему краю". Признают этот и в Генштабе ВСУ, заявляя о сложной ситуации на некоторых направлениях. Тем не менее силы и резервы у противника еще есть.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, кроме Северного направления: по личному составу - 2110 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, два бронетранспортера, 29 единиц автотранспорта; семь гаубиц М777, пять «Мста-Б», три Д-20, пять Д-30, два оружия М198, два М119, одно М109, одна гаубица FH-70. САУ «Гвоздика», одна станция РЭБ и склад боеприпасов.

Средствами ПВО сбито 79 украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
9 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:07
    Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта
    Впечатляют !
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 14:10
    Цитата: Uncle Lee
    Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта
    Впечатляют !

    Херсонское направление, сводка за сутки

    Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли массированное огневое поражение живой силе и технике т.наз. "35-й бригады морской пехоты" и "128-й бригады территориальной обороны" в районах посёлка Антоновка и села Ивановка Херсонской области.

    Противник потерял:
    ❌ до 125 боевиков;
    ❌ танк;
    ❌ 9 автомобилей;
    ❌ три 152 и 155-мм гаубицы;
    ❌ 9 БПЛА.
  3. Alien From Звание
    Alien From
    -2
    Сегодня, 14:21
    Не смешно это читать, не смешно.
  4. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 14:22
    Хорошие вести. Комментарий короткий.
  5. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 14:25
    Судя по колличеству уничтоженной техники и личного состава мы уже воюем с рептилойдами не меньше.
  6. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 14:29
    Кстати кому интересно, ссылка, как добивали боевиков Дагестане. Ссылка ведет на одноклассники. Копируете и вводите в командную строку. Этого не было в инете, может в скорости удалят.
    https://ok.ru/video/7153907862144
  7. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 14:31
    Если все как на фото выше - безграмотно выбранная позиция для П-18 то итог закономерен.
    А если ставить их как учили при союзе, то это одна из самых защищенных станций которую можно достать разве что прямым попаданием ФАБа. Разумеется АФУ (мачту, траверсу, антенны) можно повредить даже артиллерией, но это быстросменные детали. По уму после размещения станции в подземном паркинге сверху ложится бетонная плита (на фото синим цветом). Но если ума у командования укров нет, то уже и не будет и это радует))
  8. Роман_ Звание
    Роман_
    -1
    Сегодня, 14:32
    2110 человек убитыми и ранеными;
    Вот как "ОНИ" смогли это посчитать? Спутников на всю территорию - нет, постоянно барражирующих средств оптического контроля - нет, стационарных средств оптического контроля - нет, данные из укрорейха - ? (так нам заявляют - укры отнекиваются от всего что померло). В бЯноклю с вЫдЫо фЫксацией посчитали?
    Или ввели средний коэффициент, на 10.000 арт снарядов 1.000 единиц живой силы минус?
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 15:50
    2110 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, два бронетранспортера,

    Чото как то техники у них будто бы не густо.
    Так то 301 хлебало на 1 единицу брони это как то...