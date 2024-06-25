ВС России уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ - Минобороны
Очередные сутки спецоперации прошли без значительных изменений на линии фронта. Основные бои по-прежнему идут в Харьковской области, под Часовым Яром и на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступать, противник держит оборону, контратакуя при возможности.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои в Волчанске и под Липцами, одновременно нанеся поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Волчанск, Терновая и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
По остальным направлениям продвижение наших войск есть, Минобороны ежедневно заявляет о занятии "более выгодных рубежей" и улучшении "положения по переднему краю". Признают этот и в Генштабе ВСУ, заявляя о сложной ситуации на некоторых направлениях. Тем не менее силы и резервы у противника еще есть.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта, кроме Северного направления: по личному составу - 2110 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, два бронетранспортера, 29 единиц автотранспорта; семь гаубиц М777, пять «Мста-Б», три Д-20, пять Д-30, два оружия М198, два М119, одно М109, одна гаубица FH-70. САУ «Гвоздика», одна станция РЭБ и склад боеприпасов.
Средствами ПВО сбито 79 украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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