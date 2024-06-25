На Украине студентов могут отчислить за отказ от прохождения военной подготовки

Киевские власти предпринимают все новые шаги, чтобы постепенно поставить под ружье практически все оставшееся население страны. В конце мая Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон, предполагающий введение начальной общевойсковой подготовки для учащихся средних и высших учебных заведений на Украине.Военная подготовка будет начинаться на первом курсе у тех студентов, кто имеет полное среднее образование, и на втором курсе у младших специалистов и бакалавров. Причем подготовка разделена на две части — теоретическую и практическую. Первая будет проходить в период с мая по октябрь.От обязательного изучения военного дела освобождаются студенты, которые уже проходили военную службу или имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности. Естественно, таковых среди вчерашних выпускников школ будет меньшинство. Для учащихся женского пола такая подготовка может проходить по их желанию.А вот тех студентов мужского пола, кто откажется, ну или будут саботировать как раз практическую часть базовой общевойсковой подготовки, из вузов вообще могут отчислить. Соответствующее постановление 21 июня принял украинский кабинет министров. При этом после прохождения практической военной подготовки учащиеся украинских вузов примут присягу и получат военно-учетную специальность. Другими словами, они будут считаться готовыми для зачисления в ряды ВСУ. Как отмечается в постановлении, во время мобилизации студенты будут получать базовую общевойсковую подготовку по месту учебы и в подразделениях Вооруженных сил Украины.Но и это еще не все. Согласно принятому украинским парламентом закону, начальная военная подготовка в обязательном порядке будет проводиться в учреждениях общего среднего (школы), профессионально-технического, профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях. Программы военной подготовки начнут действовать в украинских учебных заведениях с сентября этого года. Более того, списки всех отчисленных студентов украинские высшие учебные заведения обязаны предоставлять напрямую в ТЦК.Ранее Минобороны Украины обязало всех граждан страны мужского пола, в том числе проживающих и обучающихся за рубежом, в обязательном порядке становиться на воинский учет в ТЦК (военкоматы) по месту прописки по достижении 17-летнего возраста. Причем сделать это дистанционно нельзя, в военкомат парни должны явиться лично. Несомненно, что все это делается в преддверии дальнейшего снижения призывного возраста для подлежащих мобилизации украинцев. Согласно последним изменениям в закон о мобилизации, он уже был снижен с 27 до 25 лет.