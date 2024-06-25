Армия США планирует провести военные учения в районе американской столицы

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Армия США планирует провести военные учения в районе американской столицы

Американские военные готовятся провести в среду военные учения, связанные с противовоздушной обороной.

Об учениях под названием Falcon Virgo, что буквально переводится как «сокол-дева», заявило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).



Сообщается, что учения будут проходить с полуночи до 2:30 утра по восточному времени (с 7:00 до 9:30 по мск). Местом их проведения обозначен округ Колумбия, где находится американская столица Вашингтон.

Более подробной информации, включая привлекаемые к учениям силы, Командование не сообщило. Но, очевидно, что в них будут задействованы боевая авиация и различные системы противовоздушной обороны. Учения Falcon Virgo проводятся NORAD регулярно и предназначены для проверки безопасности воздушного пространства, особенно вокруг крупных американских городов, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны было создано во время холодной войны в 1950-е годы. Оно представляет собой объединённую систему аэрокосмической обороны США и Канады, которая призвана защищать две страны от воздушно-космического нападения.

В состав NORAD входят Командование военно-воздушной обороны ВВС, Командование противовоздушной обороны и Военно-морские силы США, а также Канадское авиационное командование.
8 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 15:09
    Ох как помнятся учения NORAD кажется 11/09 - замечательно прошли учения am
    1. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      0
      Сегодня, 15:16
      В этот раз, особенно, в районе американской столицы, надо везде поставить батуты и распределить по ним войска ПВО с сочками для бабочек и запасом вазелина... Именно, такая служба их дальше ждёт.
      И не только в районе американской столицы. В районе украинской столицы уже всё так и есть...
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 15:24
      Армия США планирует провести военные учения в районе американской столицы

      Что-ли хотят еще раз по Пентагону ракетой шарахнуть? wink
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 15:11
    Армия США планирует провести военные учения в районе американской столицы
    может нашим подсобить ?
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 15:13
    Путчем не попахивает? Короткий но емкий
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: роман66
      Путчем не попахивает? Короткий но емкий

      Кого свергать?
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 15:28
    Они же возьмут с собой свои ядерные бомбочки?
    Которые периодически сами где попало роняли.
    Пусть над своими столицами почаще летают с ними.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 16:22
      Пусть над своими столицами почаще летают с ними

      Ну над своими столицами, любой обладатель ядрёного батона, во всё горазд.
      А вот полетать без происшествий на дальние расстояния (не чета 4-ём Рассейским ржавым корытам), эт вам не фунт изюма ухайдокоть.
      Ну бывают тама (в США) издержки: то над Гренландией, то над Испанией, то на своём дворе (во Флориде) просыпяться термоядерные бомбы.
      Ну чё об этом вспоминать. Ну чё Вы в самом деле. Ну с кем не бывает. Кто не летает, у того нет Аварий!



      ))