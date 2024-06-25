Армия США планирует провести военные учения в районе американской столицы
Американские военные готовятся провести в среду военные учения, связанные с противовоздушной обороной.
Об учениях под названием Falcon Virgo, что буквально переводится как «сокол-дева», заявило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
Сообщается, что учения будут проходить с полуночи до 2:30 утра по восточному времени (с 7:00 до 9:30 по мск). Местом их проведения обозначен округ Колумбия, где находится американская столица Вашингтон.
Более подробной информации, включая привлекаемые к учениям силы, Командование не сообщило. Но, очевидно, что в них будут задействованы боевая авиация и различные системы противовоздушной обороны. Учения Falcon Virgo проводятся NORAD регулярно и предназначены для проверки безопасности воздушного пространства, особенно вокруг крупных американских городов, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.
Североамериканское командование воздушно-космической обороны было создано во время холодной войны в 1950-е годы. Оно представляет собой объединённую систему аэрокосмической обороны США и Канады, которая призвана защищать две страны от воздушно-космического нападения.
В состав NORAD входят Командование военно-воздушной обороны ВВС, Командование противовоздушной обороны и Военно-морские силы США, а также Канадское авиационное командование.
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