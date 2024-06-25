Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Международный уголовный суд, чью юрисдикцию Россия не признает, продолжает штамповать ордера на арест российских военачальников. На это раз МУС захотел увидеть под арестом экс-главу Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом говорится на сайте суда.
Согласно размещенной информации, вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова по обвинению в "предполагаемых международных преступлениях" на территории Украины в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Как подчеркивается, Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за нанесение ударов по "гражданским объектам", причинении вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также за преступления "против человечности".
- говорится в пресс-релизе суда.
В марте этого года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В прошлом году суд выдал ордер на арест Владимира Путина и рассматривает обвинения против Александра Лукашенко.
Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни, Россия не признает юрисдикцию данного суда, поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Также решения этого суда не признают США, Китай, Индия и еще ряд стран.
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