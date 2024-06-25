Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

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Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд, чью юрисдикцию Россия не признает, продолжает штамповать ордера на арест российских военачальников. На это раз МУС захотел увидеть под арестом экс-главу Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Об этом говорится на сайте суда.

Согласно размещенной информации, вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова по обвинению в "предполагаемых международных преступлениях" на территории Украины в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Как подчеркивается, Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за нанесение ударов по "гражданским объектам", причинении вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также за преступления "против человечности".



Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и/или через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием

- говорится в пресс-релизе суда.

В марте этого года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. В прошлом году суд выдал ордер на арест Владимира Путина и рассматривает обвинения против Александра Лукашенко.

Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни, Россия не признает юрисдикцию данного суда, поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют. Также решения этого суда не признают США, Китай, Индия и еще ряд стран.
31 комментарий
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  1. Внештатный_комментатор
    Внештатный_комментатор
    -16
    Сегодня, 14:37
    Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни

    Высокая колокольня потом громко падает, как показал жизненный опыт 90-х годов. Тогда развалился СССР, теперь очередь Российской Федерации.
    Всё держится сейчас на фамилии Путин, которого, даже, не знает никто. Потому что ,все другие фамилии, любо под следствием, либо в больницах - и уже оттуда не выйдут, либо на погостах почивают...
    Не надо больше строить высокие колокольни. Нужно спуститься на Землю и убить евро-людей с кирками и факелами...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 14:48
      Сейчас бы Шойгу и Герасимову, взяв с собой в свидетели армию РФ, в этот МУС явиться... Никаких памперсов господам судьям бы не хватило... Ну и попутно знамя Победы над Рейхстагом опять водрузить...
      1. Внештатный_комментатор
        Внештатный_комментатор
        -14
        Сегодня, 15:01
        Вы забыли написать официальную цыфру, которая описывает "величину горя" советсткого народа по окончании Великой отечественной войны...
        Такое горе нельзя перенести без последствий. Что и проявилось позже.
        Эта же цифра объясняет, почему Знамя Победы на вашей картинке такое красное. Жаль здесь нет красного цвета, по этому, вот:
        96 184 000 человек
        ... Все эти люди ... "из Википедии" вам бы сейчас сильно возразили. Нашли бы, что сказать.
        Например, что население России сейчас почти такое же...

        Подробности тут:
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 15:27
          Да, горе поражения в ВОВ ты перенёс с трудом.
          Когда повторим, вообще ласты склеишь.
          1. Внештатный_комментатор
            Внештатный_комментатор
            -4
            Сегодня, 15:51
            Переносить теперь твоя очередь. Моя - вышла вся... Не можешь - научим, не хочешь - заставим...
            Ты не знаешь, кто я. Тебе лучше не позорится и снять со своей аватарки не свою звёздочку.
            1. Aken Звание
              Aken
              -1
              Сегодня, 16:23
              Кто ты не знаю и знать не хочу. Не интересно.
              Для меня 9 мая день Победы. А ты забейся в уголок и тихо рыдай.
              И руки прочь от моей звёздочки. Таких как ты, она сильно обжигает.
              1. Внештатный_комментатор
                Внештатный_комментатор
                -2
                Сегодня, 16:35
                Так, для меня - тоже, 9 мая, это день Победы СССР на фашистской Германией, день подвига всего советского народа.
                Сколько себя помню, только так и было. И до сих пор это так. Будь уверен.
                Раньше люди в этот день на демонстрации ходили. Первые Дни Победы и Дни Солидарности Всех Трудящихся я начал помнить на плечах у отца среди множества людей на городских площадях и улицах...
                Это моя последняя тебе подсказка. 9 мая - это День Победы. У меня много таких дней, современный телевизор я не смотрю уже больше 20 лет.
                А звёздочка - не твоя. И никого она уже не обжигает. Из заплёванных колодцев - не пить ... помнишь такую песню ? ... Тогда я ещё смотрел телевизор...
                Будет что-то новое, если будет.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 16:38
                  Я тоже не смотрю телевизор 20 лет. Оказывается, у нас много общего!
                  Неожиданно, да?
      2. Грац Звание
        Грац
        +1
        Сегодня, 15:09
        туда надо пару ракет отправить когда эти судьи будут находится в здании суда и не париться больше
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +5
    Сегодня, 14:37
    Впрочем, нам на решения МУС наплевать с высокой колокольни

    Но выдать ордера на арест всего МУС стоило бы.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 14:45
      ордера выдали на тех судей что выдали ордер на Путина. а вот этих что шойгу с герасимовым будут арестовать имхо надо бы поддержать. как кастрюли писали про содоля - он угробил больше каклосолдат чем любой русский генерал. тоже самое только можно сказать про шойгу и герасимова. а там были еще личности типа мурадова и ахмедова, вот их тоже бы повесить. Суровикина вернуть обратно . и радует что Дюмин пошел на повышение.
    2. Darkdimon Звание
      Darkdimon
      +1
      Сегодня, 15:17
      Так давно уже. https://topwar.ru/213233-sk-rf-vozbudil-ugolovnoe-delo-protiv-prokurora-i-sudej-mus-vydavshih-order-na-arest-prezidenta-rossii.html
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Но выдать ордера на арест всего МУС стоило бы.

      Правильней было бы признать МУС террористической организацией.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 14:38
    Надо нанести ракетный удар по этому суду в момент заседания. И проблема сама разрешится.
    1. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      -5
      Сегодня, 14:43
      Ни одна такая проблема дальше "сама" не разрешится.
  4. Alien From Звание
    Alien From
    +3
    Сегодня, 14:39
    Даже интересно почитать кто что думает wassat
  5. Бускан Звание
    Бускан
    -4
    Сегодня, 14:39
    Шалят "партнёры". Да и никакая это не красная линия. Всё хорошо, товарищи. belay
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:41
    Непризнанный Россией «Международный уголовный суд» выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

    Так давайте сразу ордер на арест инопланетян. fellow
    А что, народ другой, что косорезят на планете, так наверняка, Вот и пусть ответ держат за свои шалости! fellow laughing
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 16:03
      А вот они за что ордер выдали, за те комплекты обмундирования и прочего что не поступили в войска?
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 14:42
    «В прошлом году суд выдал ордер на арест Владимира Путина и рассматривает обвинения против Александра Лукашенко» —

    — Пускай же говорят табаки:
    «Ай, МУСька! знать она сильна,
    Что лает на Слона!» ...
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +4
      Сегодня, 14:50
      При всем уважении, но тов.Путин в некоторые страны уже не ездит, даже кода нужно-нужно (ЮАР, например)... В другие - дипломаты пашут по обеспечению гарантий, аж дым стоит...
      Это хорошо? Разумеется, это плохо.
      Положить с прибором на МУС может только наш постоянный враг США. И только. Израиль скулит в подворотне и даже показывает язык, но... терпит.
      Авторитет в мире есть производная силы. Надеюсь, это бесспорно.
      Будет сила - МУС не будет выписывать ордера. Очень на это надеюсь.
      А бывшему МО ордер должен светить путеводной звездой, но ... в России.
      А пока как есть...
  8. Лешак Звание
    Лешак
    -1
    Сегодня, 14:43
    ...вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова по обвинению в "предполагаемых международных преступлениях" на территории Украины

    Формулировка просто шедевр. Предполагаемые международные преступления это что-то с чем-то.
    1. Иванов_Иван2 Звание
      Иванов_Иван2
      -1
      Сегодня, 14:48
      сойдёт, по новой системе работают - хайкли-лайкли
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:46
    Ничего неожиданного...
    Очевидное... надо становится сильнее, надо ПОБЕЖДАТЬ, а остальное приложится, никуда не денется...
  10. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    -1
    Сегодня, 14:50
    объявить в розыск этих "судей" без срока давности.
  11. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 14:51
    Нам нужно официально признать МУС, его судей и учредителей организацией и лицами поддерживающими нацизм и терроризм.
  12. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:53
    Пора применить к МУС старое доброе правило: "Wanted dead or alive"
  13. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 15:02
    Ну, вот вам и тема, а то стали забывать бывших на слуху.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:04
    Как подчеркивается, Шойгу и Герасимов предположительно несут ответственность за нанесение ударов по "гражданским объектам", причинении вреда гражданскому населению и гражданским объектам, а также за преступления "против человечности".

    Сожгли людей заживо в Одессе 2 мая и ничего. МУС не заметил .
    Чудеса западного правосудия.
    Западная Фемида не только с закрытыми глазами, но и ушами и заткнутым ртом
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:55
    Остаётся только побеждать.
    Ибо... ПОБЕДИТЕЛЕЙ не судят.
  16. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:10
    Интересно, дочка Шойгу по заграницам мотается или в РФ сидит ?