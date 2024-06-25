Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области
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Группа украинских заключенных, ранее согласившихся на добровольную мобилизацию в ВСУ в обмен на потенциальное освобождение после завершения вооруженного конфликта, сбежала из учебного центра "Десна" в Черниговской области. При этом, как сообщают украинские источники, беглецы предварительно завладели оружием и военной формой.
Ранее сообщалось, что после внесения соответствующих изменений в украинское законодательство контракт с ВСУ подписали 2750 заключенных. Поскольку возможность демобилизоваться из ВСУ не предусматривается даже в случае получения тяжелого ранения, предполагалось, что согласившиеся мобилизоваться заключенные будут принимать участие в боевых действиях вплоть до завершения вооруженного конфликта.
По данным украинского Минюста, среди мобилизованных в ВСУ заключенных преобладают правонарушители, осужденные не только за торговлю наркотиками и мелкие кражи, но и за вооруженные нападения, убийства и другие тяжкие преступления.
На фоне серьезного дефицита живой силы Киев вынужден освобождать заключенных, чтобы иметь возможность восполнять значительные потери личного состава подразделений ВСУ. При этом немногочисленных согласившихся добровольно мобилизоваться в ВСУ заключенных предполагается отправлять в штурмовые бригады, где у них практически отсутствуют шансы выжить. Ожидаемо, что выпущенные из мест заключения опасные преступники могут предпочесть побег бессрочной службе в штурмовых подразделениях ВСУ с практически неизбежным трагическим финалом.
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