Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области

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Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области

Группа украинских заключенных, ранее согласившихся на добровольную мобилизацию в ВСУ в обмен на потенциальное освобождение после завершения вооруженного конфликта, сбежала из учебного центра "Десна" в Черниговской области. При этом, как сообщают украинские источники, беглецы предварительно завладели оружием и военной формой.

Ранее сообщалось, что после внесения соответствующих изменений в украинское законодательство контракт с ВСУ подписали 2750 заключенных. Поскольку возможность демобилизоваться из ВСУ не предусматривается даже в случае получения тяжелого ранения, предполагалось, что согласившиеся мобилизоваться заключенные будут принимать участие в боевых действиях вплоть до завершения вооруженного конфликта.



По данным украинского Минюста, среди мобилизованных в ВСУ заключенных преобладают правонарушители, осужденные не только за торговлю наркотиками и мелкие кражи, но и за вооруженные нападения, убийства и другие тяжкие преступления.

На фоне серьезного дефицита живой силы Киев вынужден освобождать заключенных, чтобы иметь возможность восполнять значительные потери личного состава подразделений ВСУ. При этом немногочисленных согласившихся добровольно мобилизоваться в ВСУ заключенных предполагается отправлять в штурмовые бригады, где у них практически отсутствуют шансы выжить. Ожидаемо, что выпущенные из мест заключения опасные преступники могут предпочесть побег бессрочной службе в штурмовых подразделениях ВСУ с практически неизбежным трагическим финалом.
22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:55
    Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области

    Я так понимаю они на фронт побежали ,раз с оружием. Хотят Зеликлоуна поддержать
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +11
      Сегодня, 15:02
      Нет, они будут организовывать временные блок посты на больших дорогах...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Peter1First
        Нет, они будут организовывать временные блок посты на больших дорогах...

        Скорее турне по селам предпримут. Там сейчас практически мужиков не осталось, а если ""потрясти", то многое моно "экспроприировать"
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:23
        Цитата: Peter1First
        Нет, они будут организовывать временные блок посты на больших дорогах...

        Кружок "карманной гребли "они будут организовывать ,на больших дорогах
      3. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 15:30
        Точно, и останавливать бегущих без ездовых лошадей...
      4. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 15:49
        Цитата: Peter1First
        Нет, они будут организовывать временные блок посты на больших дорогах...

        Очевидно, выходит продолжение фильма "Свадьба в Малиновке". winked
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: APASUS
      Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области

      Я так понимаю они на фронт побежали ,раз с оружием. Хотят Зеликлоуна поддержать

      Кто-бы мог подумать, что заключённые могут нарушить обещание погибнуть за новую виллу Зеленского. belay
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:02
    Не иначе Эвропу теперь "штурмовать" будут...."у вас есть деньги-тогда мы идём к вам!"...а дурных среди зеков немае...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 15:51
      Цитата: HAM
      Не иначе Эвропу теперь "штурмовать" будут...."у вас есть деньги-тогда мы идём к вам!"...а дурных среди зеков немае...

      В Европу всегда успеют, сначала порезвятся на нэньке.
  3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +4
    Сегодня, 15:04
    На Руси говорили, как волка ни корми, а он все в лес смотрит.
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 15:04
    Поскольку возможность демобилизоваться из ВСУ не предусматривается даже в случае получения тяжелого ранения, предполагалось, что согласившиеся мобилизоваться заключенные будут принимать участие в боевых действиях вплоть до завершения вооруженного конфликта
    - т.е. без возврата домой, пока не сдохнут. А кто выживет до конца - так свои прихлопнут.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Олеся Леся
      Поскольку возможность демобилизоваться из ВСУ не предусматривается даже в случае получения тяжелого ранения, предполагалось, что согласившиеся мобилизоваться заключенные будут принимать участие в боевых действиях вплоть до завершения вооруженного конфликта
      - т.е. без возврата домой, пока не сдохнут. А кто выживет до конца - так свои прихлопнут.

      ...подумав так recourse боєць воїн Мыкола поглубже засунул шмат сала за пазуху, быстро и тихо растворился в темной украинской ночи. lol
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:06
    Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области
    . Кто то может предположить, что они в сторону ЛБС двинуться?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:12
      Цитата: rocket757
      Кто то может предположить, что они в сторону ЛБС двинуться?

      Какое ЛБС! Вообще, дурная затея была. Уж лучше бы ЛГБТ отправили, геи так парады любят, вот их бы в армию и послали. laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:27
        У зелебобиков вариантов, согнать "мясо" в поля, не так много... а у "мяса", выбор ещё меньше, либо сдохнуть, либо бежать.
        Сдаваться массово, они, пока, не готовы, мозги им зас р р р или капитально, прочищаются с трудом.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 16:00
      Цитата: rocket757
      Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра в Черниговской области
      . Кто то может предположить, что они в сторону ЛБС двинуться?

      Именно про это направление они будут утверждать, потом, на допросе в СБУ. yes
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:07
        Это да, выкручиваться, шкуру свою спасать... это те, кого поймают.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 16:15
          Цитата: rocket757
          Это да, выкручиваться, шкуру свою спасать... это те, кого поймают.

          А, чего там их ловить то. Сейчас напьются в чей-то хате, и хозяин их первый сдаст за шмат сала.
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 15:10
    Ушли в самоволку, у них задача, насабирать чипы со стиральных машин, печей СВЧ, миксиров и тп, со всех электро приборов, что втыкаются в розетку, и отправить по евро почте, сами знаете куда wassat

    А если серьезно, то ушли, зная что на фронте не выживут, а оружие прихватили для разборок, может обидел кто, и посадили по ложным обвинениям, а таких много, козликов отпущения, учитывая толерантность укрорейха, беспредел ТЦКашников и их пойдут валить, да и власть вся коррумпированна, вот кто где-то и отжал чего у беглых, все может быть и вариантов много, но раз пошел набор с тюрем, то становится сразу ясно, не всё так хорошо в датском королевстве и пара валить , бежать пока ноги держат!
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:19
    «Группа мобилизованных в ВСУ заключённых сбежала с оружием из учебного центра» —

    — Сбежали,но оружия не бросили ...
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 15:24
    Чем больше будет вооруженных банд , неповиновений, снятия генералов по желанию псевдорегулярных формирований , да просто бардака , тем нам лучше . С Диким полем воевать проще .
  9. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 16:24
    Прекрасная новость, надо всячески поддерживать таких граждан