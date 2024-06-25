Вывод, который мы делаем, причем делаем его не просто на ровном месте, а исходя из десятилетий, прошедших после распада Советского Союза

Российская Федерация в настоящее время готова вести переговоры по теме урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Однако, отметил глава дипломатического ведомства нашей страны, для участия в переговорном процессе требуется соблюдение определенных условий. Россия готова к диалогу исключительно на равноправной основе, а не на основе ультиматума.Кроме того, руководитель МИД РФ подчеркнул, что Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность в ключевых стратегических сферах. В любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, подчеркнул министр иностранных дел.- отметил Сергей Лавров.Напомним, что Запад пытается решать «украинский вопрос» без привлечения России, а это фактически делает любые переговорные мероприятия совершенно бессмысленными. Если не будут учитываться интересы и позиции нашей страны, то и смысл любых переговорных мероприятий отсутствует.Ранее президент России Владимир Путин отметил готовность России к мирному урегулированию украинского конфликта. Но основными условиями мирного договора должны стать признание новых регионов и Крыма российскими, снятие санкций, введенных против нашей страны, безъядерный и внеблоковый статус Украины с отказом от претензий на членство в НАТО, а также демилитаризация и денацификация украинского государства.