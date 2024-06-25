Глава МИД РФ назвал условие участия России в переговорах по украинскому конфликту
Российская Федерация в настоящее время готова вести переговоры по теме урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Однако, отметил глава дипломатического ведомства нашей страны, для участия в переговорном процессе требуется соблюдение определенных условий. Россия готова к диалогу исключительно на равноправной основе, а не на основе ультиматума.
Кроме того, руководитель МИД РФ подчеркнул, что Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность в ключевых стратегических сферах. В любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, подчеркнул министр иностранных дел.
- отметил Сергей Лавров.
Напомним, что Запад пытается решать «украинский вопрос» без привлечения России, а это фактически делает любые переговорные мероприятия совершенно бессмысленными. Если не будут учитываться интересы и позиции нашей страны, то и смысл любых переговорных мероприятий отсутствует.
Ранее президент России Владимир Путин отметил готовность России к мирному урегулированию украинского конфликта. Но основными условиями мирного договора должны стать признание новых регионов и Крыма российскими, снятие санкций, введенных против нашей страны, безъядерный и внеблоковый статус Украины с отказом от претензий на членство в НАТО, а также демилитаризация и денацификация украинского государства.
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