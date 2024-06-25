Глава МИД РФ назвал условие участия России в переговорах по украинскому конфликту

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Глава МИД РФ назвал условие участия России в переговорах по украинскому конфликту

Российская Федерация в настоящее время готова вести переговоры по теме урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Однако, отметил глава дипломатического ведомства нашей страны, для участия в переговорном процессе требуется соблюдение определенных условий. Россия готова к диалогу исключительно на равноправной основе, а не на основе ультиматума.

Кроме того, руководитель МИД РФ подчеркнул, что Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность в ключевых стратегических сферах. В любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, подчеркнул министр иностранных дел.

Вывод, который мы делаем, причем делаем его не просто на ровном месте, а исходя из десятилетий, прошедших после распада Советского Союза

- отметил Сергей Лавров.

Напомним, что Запад пытается решать «украинский вопрос» без привлечения России, а это фактически делает любые переговорные мероприятия совершенно бессмысленными. Если не будут учитываться интересы и позиции нашей страны, то и смысл любых переговорных мероприятий отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин отметил готовность России к мирному урегулированию украинского конфликта. Но основными условиями мирного договора должны стать признание новых регионов и Крыма российскими, снятие санкций, введенных против нашей страны, безъядерный и внеблоковый статус Украины с отказом от претензий на членство в НАТО, а также демилитаризация и денацификация украинского государства.
65 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +11
    Сегодня, 14:56
    За что люблю кремль - инициативы всегда к месту, всегда вовремя. Глубина шахматной мысли поражает
    1. Alien From Звание
      Alien From
      +7
      Сегодня, 14:59
      Слова, слова, слова и так 24 года.....
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:15
        Цитата: Alien From
        Слова, слова, слова и так 24 года.....

        Ну так..."Вначале было слово...", только вот вступление затянулось
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +10
        Сегодня, 15:20
        Не забывайте и про реальные дела - вывод денег за бугор, непростые решения и перегруппировки
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +13
      Сегодня, 14:59
      Глубина шахматной мысли поражает
      Причем каждый раз думаешь ну это уже дно, а нет умудряются поражать снова и снова...
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +4
        Сегодня, 15:13
        вода в ступе,это не молоко ни разу... масла не будет.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 15:22
      Глубина шахматной мысли поражает

      Глубина шахматной доски поражает...даже краев не видно!
    4. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 16:08
      И где же в статейке перечень условий? Ну а наши гиганты мысли - что Гарант, что Папа выпускницы Колумбийского университета со своим почти маниакальным "...готовы к переговорам...готовы к переговорам..." всё больше напоминают Михаила Самуэльевича Паниковского с его знаменитым "...дай миллион!...дай миллион!..."
    5. Задира Звание
      Задира
      +1
      Сегодня, 16:14
      Глубина шахматной мысли поражает

      Тоже до определенного момента поражался. Потом понял, что все эти заявления (абсолютно нелогичные с точки зрения здравого смысла) намеренно делаются для той части электората, которая с завидным упорством голосует за Путина по принципу "лучше он, чем какой то неизвестный проходимец"
    6. Сергей_С0710 Звание
      Сергей_С0710
      +1
      Сегодня, 16:31
      Надоели трещать об этих переговорах!
      Минск-1, Минск-2, Стамбул, Зерновая сделка...
      А потом - "нас оказывается водили за нос"!
      Но мы не такие - мы готовы снова вступить в переговоры!
      Здесь должен быть мат!
      Сколько можно уже соплежуйства? гражданские гибнут ежедневно, а мы только и просим провести переговоры.
      Ведем себя с позиции слабого, а хотим, чтобы нас слушали...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:01
    Глава МИД РФ назвал условие участия России в переговорах по украинскому конфликту

    Судя по интенсивности темы переговоров с Украиной нас может ожидать сдача под любым предлогом.
    Прямо так и хочется сказать:
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    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 15:07
      Скорее другой фильм : Иван Васильевич меняет профессию
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      -1
      Сегодня, 15:42
      Это нормально для нашего политического класса, не нужно так цепляться...
      Просто требуется знать 1 арифметическое действие, и это - сложение.
      Соединять сказанное вчера со сказанным сегодня, ну плюс-минум несколько дней.
      Итого получится:
      1. "Всегда готовы к переговорам". И народ напрягается - сейчас сдадут...
      2. Но условия "с учетом опыта многих десятилетий/с учетом реалий на поле боя(?)/на платформе Стамбульских/Минских/... " народ - это о чем?
      В результате - "стратегическая неопределенность" или "чего изволите"
      Проще говоря - как получится.
  3. A17ttt
    A17ttt
    +2
    Сегодня, 15:04
    Кроме того, руководитель МИД РФ подчеркнул, что Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность в ключевых стратегических сферах. В любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, подчеркнул министр иностранных дел.

    Напомним, что Запад пытается решать «украинский вопрос» без привлечения России, а это фактически делает любые переговорные мероприятия совершенно бессмысленными. Если не будут учитываться интересы и позиции нашей страны, то и смысл любых переговорных мероприятий отсутствует.

    прекрасно.

    стало даже интересно.
    может действительно РФ вмешивается в выборы в США - путем всем написания стратегии, а НЕ продвигает кого-то одного?! А также занимается у каждого избирателя PR-программой.

    ведь читая это, объективно видишь - рекомендации к действию.
  4. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 15:06
    Я не готов к мирному урегулированию.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +7
      Сегодня, 15:12
      Я не готов к мирному урегулированию.
      Все переобуются и Вы переобуетесь, это вопрос лишь времени проведенном в информационном пространстве РФ.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        +3
        Сегодня, 15:18
        Я точно нет. Ещё в 85-ом я был в Афгане. Моя ненависть к западу без изменений очень много лет. Вы лучше попрыгайте, глядишь полегче станет.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 15:23
          Ещё в 85-ом я был в Афгане. Моя ненависть к западу без изменений очень много лет.
          Речь о переговорах и окончании СВО.
          1. Сергей Аверченков Звание
            Сергей Аверченков
            +2
            Сегодня, 15:32
            Решать будут наверху, но если бы моя воля... Ну вы надеюсь поняли. Я крайне радикален и считаю уничтожение Украины лучшим выходом.
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              -1
              Сегодня, 15:41
              Радикальные люди крайне редко (можно сказать никогда) оказываются у рулю великих держав. Вероятно поэтому Мир еще жив.
              1. Сергей Аверченков Звание
                Сергей Аверченков
                +1
                Сегодня, 15:58
                Согласен. Но я всё равно такой. Не было бы радикальных, мне было бы и примиренщиков. Война так уж до конца.
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  0
                  Сегодня, 16:18
                  Нужны и голуби и ястребы. Единственно верная точка зрения может завести только в катастрофу. Но речь именно о том, что лица принимающие решения на самом верху, если речь не о верхе банановой республики, всегда довольно взвешены.
                  1. Сергей Аверченков Звание
                    Сергей Аверченков
                    0
                    Сегодня, 16:46
                    Вполне вероятно, но я другой т тут ничего не поделаешь.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Сергей Аверченков
      Я не готов к мирному урегулированию.

      присоединяюсь к вашему решению.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 15:25
        сын мой не для того пошёл на лбс.
        1. Сергей Аверченков Звание
          Сергей Аверченков
          +2
          Сегодня, 15:28
          Моё уважение, мой старший тоже там.
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            +5
            Сегодня, 15:29
            запорожье."барс 33"значит нужные книги наши парни читали (высоцкий)
            1. Сергей Аверченков Звание
              Сергей Аверченков
              +4
              Сегодня, 15:34
              Херсон. Командир града, да правильно мы их воспитали.
              1. Аэродромный Звание
                Аэродромный
                +1
                Сегодня, 15:36
                Цитата: Сергей Аверченков
                Херсон. Командир града, да правильно мы их воспитали.

                рядом где то наши парни. мой ДРГ.наводят твоего. удачи им военной.
                1. Сергей Аверченков Звание
                  Сергей Аверченков
                  +2
                  Сегодня, 15:38
                  Удачи............................
        2. Обычный Звание
          Обычный
          +2
          Сегодня, 16:05
          Мой тоже там, в сентябре будет как 2 года. Первая Гвардейская танковая армия.
      2. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +3
        Сегодня, 15:36
        Я тоже с Вами. У меня друзья на фронте ( кто ранен был, кто ещё там). Переговоры нужны, война не может вечно длиться, но они нужны только на наших условиях. Мы ведь "агрессоры". Вот поэтому хапанём по-максимуму и только своё, ничего западу не оставлять с ихними блек-роками.
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 15:07
    Ну, начинается за рыбу деньги! В фильмах про индейцев аборигены подписывали Нерушимые договоры с Большим белым братом, и их тут же после этого вырезали.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 15:20
      g_ae(Александр Греков)
      На Украине как раз Большой брат решает вопрос с численностью местных индейцев. wink
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +1
        Сегодня, 15:27
        Вот и не надо уподобляться. Мы все для них дикари. А слово джентльмена, данное дикарю, ничего не стоит. Так было, есть и будет.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:09
    Картина называется - А давайте поговорим?
    В общем, на все это занимательно будет посмотреть.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:17
      Цитата: rocket757
      В общем, на все это занимательно будет посмотреть.

      Боюсь, что не столько занимательно, как печально. НЕТ, все таки есть разум во вселенной, раз они на контакт с нами не выходят.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 15:30
        Можно предположить, что на то и расчёт был/есть.
        Для зелебобиков предложенные условия, неприемлемо, вот и пыжатся, гонят скакуасов на убой.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 15:46
          Для Зе неприемлем сам мир на любых условиях. Это конец (минимум карьеры) лично для него.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 16:06
            За карьеру у таких голова не болит, наворовал достаточно...
            Вот головенку ему открутить могут, уж больно он завяз в той замуте, крови на нем море... могут и грохнуть.
            "хлеба и зреьищ", на потребуют тем, кто его ненавидит.
            В общем, вариантов не один, какой полосатики выберут, фиг её знает.
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              0
              Сегодня, 16:27
              Грохнуть то могут, но Зе такой человек, что "достаточно" для него не существует. Он делает деньги из всего, не обращая внимание куда движется фронт - главное что бы не слишком быстро на запад. Самый яркий пример - оборонительные линии. Ведь знали все - и что мы будем наступать и где будем и время было и деньги выделили. И курировалось на самом верху. И на этом же самом верху большая часть денег испарилась. Тут даже американский лоббизм отдыхает.
  7. Foma80 Звание
    Foma80
    +4
    Сегодня, 15:13
    РККА прорвала линию Маннергейма и лишь потом были переговоры. А у нас бои за избушку лесника.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 15:26
      за 40 с лишним "избушек" уже...
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 15:49
        Как понимаю, к солдату вопросов нет.
        Вопрос к тем, кто его в бой посылает. Не ведет, а посылает.
        К этим людям все вопросы и предъявляют.
        76-я гв.дшд ... вечная память...
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 15:14
    Договориться на равных с недоговороспособным западом, изъясняющимся языком ультиматумов. Как-то это противоречиво слишком
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +6
      Сегодня, 15:21
      Когда же до этих дойдет, хоть у них деньги, дома, дети, любовницы на западе - никогда вы не будете равными для запада. Раздражают эти выпрашивания - ну обманите нас ещё.... И ведь потом и претензии западу не предъявить, сами выпрашивали.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 15:26
        Рабский менталитет, без поводыря не могут. Сталин умер, а бить челом перед кем-то надо. Вот нашли себе большого папочку на западе. Тут нужен штат психологов чтобы вылечить такое виктимное поведение
  9. Nesvoy
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 15:16
    Цитата: Сергей Аверченков
    Я не готов к мирному урегулированию.

    С передовой пишете я так понимаю?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:27
      С такими переговорщиками на передовой скоро будет безопаснее, чем в тылу
  10. Roust Звание
    Roust
    +4
    Сегодня, 15:20
    Не переговоры, а Приговор и Капитуляция 404! Иначе, народ России и, особенно, наши Воины не поймут. И потомки не простят.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +4
      Сегодня, 15:30
      Уверены? В столицах всем все нравится, все прикормлены, да и импортозамещение нужным народом идет ускоренными темпами, а если кто в регионах возбухнет то есть "Извиняюсь и К". Солдаты...так нужен вождь, а его нет, а без вождя - это вооруженная толпа, максимум "гуляй поле". Так что сдадут нас , скажут что это и есть победа, попускают салюты, повесят новые ордена и сделают очередной день празднования и все будут счастливы.
      1. Roust Звание
        Roust
        0
        Сегодня, 16:30
        Э-ээ! Успокойтесь! Не надо эмоций! Мы это уже проходили. А потому и выжили, ибо паники в народе не было. Выдохните и крепче держите цевье.
  11. фа2998 Звание
    фа2998
    +3
    Сегодня, 15:27
    Цитата: ИванИванов
    . Глубина шахматной мысли поражает

    Да силой оружия за два года РФ так и не смогла освободить свои регионы.А тут в "равноправных переговоров"Украина вмиг улетучится и еще сделает кучу условий.Да еще и западные "партнеры" должны постараться.Это не ультиматум,то сказочный сон!Ничего из того сделано не будет!
    Раз ведем войну-значит нужно на поле боя "убедить" противника в необходимости переговоров,и своих требованиях.А сейчас -позиционные бои,и обстрелы тылов чем попало.Особенно противника то не ослабляет.Даже еще и новое вооружение ждет.Так можно мурку водить бесконечно! hi
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      -1
      Сегодня, 15:59
      На поле боя, пока сохраняется поддержка Запада, победить в ближайшие год-два не получится. Россию длительная (лет 5) война вроде не пугает, но проблемой переговоров является то, что она устраивает и США. Тех предпосылок, которые, например, были в Корее и Ветнаме сейчас просто нет.
  12. Foma80 Звание
    Foma80
    +5
    Сегодня, 15:29
    А мы победили? Чето новости пропустил. Где почитать ?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:30
    А почему у нас не комментируют 665 указ Президента РФ ( простыми словами) ,мы их на полгода опередили ,с " конфисакцией".
  14. Внештатный_комментатор
    Внештатный_комментатор
    +2
    Сегодня, 15:30
    Вывод, который мы делаем, причем делаем его не просто на ровном месте, а исходя из десятилетий, прошедших после распада Советского Союза

    Пока этот "мыслитель" из кремлёвского яхт-клуба по океанам с алигархами плавал, ему такая мысль в голову не приходила - такой вывод публично озвучить.
    Очевиднейший вывод, при этом, который был понятен и без МГИМО-шного МИД-а всему населению РФ уже в начале 2000-х годов...
    А теперь, по морям да заморской жизни без оглядки назад соскучился - и давай "выводы" в эфир строчить, основанные на десятилетиях ... полной оторванности от страны и её интересов. Лишь бы гарантия была, что поплавать снова разрешат в этот раз...
    Другой тут вывод напрашивается. И уже давно.
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 15:54
      Забыли еще ДАМ упомянуть, как важный фактор победы.
      Без него совсем картина неполная...
      Главный специалист по сотрясанию воздуха, от которого ничего не зависит, и на которого всем наплевать...
  15. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 15:35
    ... Запад продемонстрировал свою полную недоговороспособность в ключевых стратегических сферах. В любой момент западные страны могут отказаться от своих обязательств, подчеркнул министр иностранных дел.....

    где логика, если они могут отказаться, тогда к чему эти переговоры. Министр озабоченностей тоже в маразме
  16. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +1
    Сегодня, 15:36
    Если Запад показал свою недоговороспособность и в любой момент может отказаться от своих обязательств, какой смысл говорить о переговорах?
  17. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:50
    Глава МИД РФ назвал условие участия России в переговорах по украинскому конфликту
    Не понял...
    А что условия Путина, озвученные им самим перед слётом "пионэров" в непроизносимом городке Швейцарии, на сегодня уже всё?!..
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:00
    Российская Федерация в настоящее время готова вести переговоры по теме урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
    А США и Британии, и УкрР это им зачем ?????? РФ уничтожает лидеров киевского режима всу армию или там стоит перед Киевом или берет уже Львов?
  19. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 16:12
    Что-то за сутки количество наших начальников и Самого , заговоривших про "мирные переговоры" , резко возросло . К чему бы это ? Мы уже проиграли и сдаемся ?
  20. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 16:25
    Господи, как припекает, стать "своими, буржуинскими". Не мытьём, так катаньем, хоть чучелом.
  21. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
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    Сегодня, 16:33
    Оставить им Одессу , Николаев и Чернигов будет роковая ошибка. Если не хуже. Нужен как минимум раздел 50 на 50. Им за линией Винница , Умань ,Житомир. Реку Днепр нельзя эксплуатировать вдвоем. Да и вообще с кем там говорить ? С тем кто называл русских мразями ? Все эти разговоры вызывают недоумение и неприятие.