«Нападавшие» включали русские песни: в Польше были сорваны военные учения

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«Нападавшие» включали русские песни: в Польше были сорваны военные учения

В Польше осуществляется ускоренное формирование сил территориальной обороны, которые должны стать основным резервом армии в случае начала войны. Одним из подразделений этого типа войск является 7-я Поморская бригада. В рамках её аттестации, то есть признания ее боеготовности, были организованы учения, сорвавшиеся еще на начальном этапе.

Как указывается в издании Onet.pl, учения были запланированы на 19 и 20 июня. Их сценарий предполагал попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы условного противника в штаб Поморской бригады в Гданьске. Взвод охраны штаба должен был следить за тем, чтобы этого не произошло.



По словам военнослужащих, в ходе учений командованием был допущен ряд критических ошибок. В числе прочего, отсутствовали средства шифрованной радиосвязи, в связи с чем солдатам пришлось использовать обычные не кодированные радиостанции Hytera.

То есть даже радиолюбитель мог подъехать к части, прослушать все переговоры, которые велись в ходе учений, и узнать о тактике, применяемой армией

- говорится в издании.

Это привело к тому, что группа, выступавшая в роли нападавших, перехватила все коммуникации штаба и отслеживала ключевые доклады и приказы.

Затем «нападавшие» начали включать русские песни на главном канале связи бригады. Когда бригада переключила связь на резервный канал, русские песни вскоре появились и на нем. В итоге «атакующие» без проблем захватили штаб бригады, попутно весело проведя время

- поясняется в издании.

«Захват» штаба в Гданьске произошел спустя 15 минут после начала переклички в 7:30, которая была подслушана условным противником.

19 комментариев
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  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 16:00
    что там за песни были интересно..небось "Любэ" -"Солдат")
    Вы же -УКИ отменили русскую Культуру?
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +2
      Сегодня, 16:10
      интересно..небось "Любэ" -"Солдат")
      Скорее всего, Калинка-малинка, её все знают.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 16:43
        Скорее всего, Калинка-малинка, её все знают.

        Полагаю, что бухали песней "Вставай страна огромная...", поэтому все бравые польские вояки и разбежались, т.к. решили, что русские идут..
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 16:12
      Отличный видеоролик. good

      Корреспондент: -Скажите, пши, пшы пши, пшы? Или пши пши, тудыт твою через коромысло, пши пиши!
      Командир: -Так-то конечно - пши! Но, вот деревянный мосток Пшы и все мы пши-пшы!
      Корреспондент: -Мы так и думали, yes желаем вам и дальше всё пши-пшы!!!
    3. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 16:14
      Шаман или Газманов..не меньше
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 16:30
      Надо было что-то типа джага-джага или там про мармеладного включать.. Хорошая пытка. Качественная. Впрочем - у нас на Руси нонеча полно экземпляров, звуками которых и святая инквизиция поди при дознании еретиков не воспользовалась бы, сочтя сатанинскими воплами..
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 16:01
    и узнать о тактике, применяемой армией

    Вернее, о её отсутствии... Сами плавали знаем и как в первую, тут только со слов - но не верить смысла не вижу, так как сам был связистом и сам попал в окружения из-за отсутствия связи... начало января 2000 (Грозный) Вначале омон попал... коробку сожгли - отошел с потерями и потом мы в туже "кляксу". Вовчики глушили все напроч... но потом мы уже юзали "трофеи"
  3. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 16:06
    По всей видимости, ещё и место для штаба выбрали неудачно, и инженерные заграждения применялись неумело, и технические средства охраны отсутствовали. Да и вообще, судя по видео, у них там баб полно в теробороне, уж они навоюют.
  4. Елис_С Звание
    Елис_С
    0
    Сегодня, 16:07
    «Захват» штаба в Гданьске произошел спустя 15 минут после начала переклички в 7:30, которая была подслушана условным противником.

    Анекдот - "как пшеки воевать собрались"!
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 16:09
    Если средства ЗАС не использовали , то либо они отсутствовали (и тогда вопросы к начальству) , либо ими не умели пользоваться или организовать их использование . Тогда вопросы к комбригу и начсвязи . А вообще балаган непуганых зверушек .
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:09
    Видно услышали: "... Идет охота на волков, идёт охота...".
  7. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 16:09
    Армия везде одинакова....
    Живо напомнило юмористическую книжку Загорцева "Особая группа".
    Армейский маразм интернационален.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:09
    Польское руководство совсем ку кус... ничего нового, в общем то, не впервой.
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 16:12
    сидели..жрали себе бигос..и на те...воевать треба панове
  10. Бледар Звание
    Бледар
    +1
    Сегодня, 16:17
    начали включать русские песни на главном канале связи бригады

    Не, ну у поляков с чувством юмора всё норм))
  11. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 16:18
    «Захват» штаба в Гданьске произошел спустя 15 минут после начала переклички в 7:30, которая была подслушана условным противником.

    Отсутствует логика в подачи информации, 7:30(перекличка), потом 7:40 (песни и пляски), а вот уже в 7:45 захват. wink laughing
  12. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 16:20
    кстати , поляки слушают русскую музыку , каждый поляк знает "Белые розы" Шатунова например
  13. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 16:30
    Детский сад, штаны на лямках. И они еще с нами хотят повоевать???
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 16:39
      Вообще-то, это тероборона, там наверное большинство - бабы да ботаники-очкарики. Так что не обольщайтесь сильно. Насчёт армии что-то сказать сложно: кроме наёмников на окраине, они уже давно нигде не выступали, хотя, в целом, отсутствие опыта - это минус.