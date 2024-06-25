«Нападавшие» включали русские песни: в Польше были сорваны военные учения

То есть даже радиолюбитель мог подъехать к части, прослушать все переговоры, которые велись в ходе учений, и узнать о тактике, применяемой армией

Затем «нападавшие» начали включать русские песни на главном канале связи бригады. Когда бригада переключила связь на резервный канал, русские песни вскоре появились и на нем. В итоге «атакующие» без проблем захватили штаб бригады, попутно весело проведя время

В Польше осуществляется ускоренное формирование сил территориальной обороны, которые должны стать основным резервом армии в случае начала войны. Одним из подразделений этого типа войск является 7-я Поморская бригада. В рамках её аттестации, то есть признания ее боеготовности, были организованы учения, сорвавшиеся еще на начальном этапе.Как указывается в издании Onet.pl, учения были запланированы на 19 и 20 июня. Их сценарий предполагал попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы условного противника в штаб Поморской бригады в Гданьске. Взвод охраны штаба должен был следить за тем, чтобы этого не произошло.По словам военнослужащих, в ходе учений командованием был допущен ряд критических ошибок. В числе прочего, отсутствовали средства шифрованной радиосвязи, в связи с чем солдатам пришлось использовать обычные не кодированные радиостанции Hytera.- говорится в издании.Это привело к тому, что группа, выступавшая в роли нападавших, перехватила все коммуникации штаба и отслеживала ключевые доклады и приказы.- поясняется в издании.«Захват» штаба в Гданьске произошел спустя 15 минут после начала переклички в 7:30, которая была подслушана условным противником.