Польские власти направили на усиление охраны границы с Белоруссией военную жандармерию

Граница Польши с Белоруссией будет с польской стороны теперь охраняться еще и военнослужащими военной жандармерии. Об этом сообщает представитель данной структуры в одной из социальных сетей.Как утверждается в сообщении, военные жандармы уже приступили к несению службы по охране польско-белорусской границы. Они занимаются патрулированием, а также обучают сотрудников других силовых структур, задействованных в охране границы. Военная жандармерия Польши, напомним, является аналогом военной полиции и представляет собой самостоятельную часть польских вооруженных сил.Таким образом, к охране границы с Белоруссией в настоящее время привлечены не только собственно пограничники, но и полиция, несколько тысяч военнослужащих польской армии, а теперь еще и военная жандармерия. Необходимость столь масштабного усиления охраны границы с Белоруссией польские власти объясняют попытками прорыва нелегальных мигрантов с белорусской территории.Столкновения с мигрантами на границе происходят очень часто. Польские власти обвиняют Белоруссию в том, что якобы она специально провоцирует мигрантов на прорыв границы. Однако проблема попыток прорыва мигрантов через границы европейских стран типична для многих государств Евросоюза, и Польша в данном плане не является исключением.Отметим, что Варшава демонстрирует все более негативную позицию по отношению к Минску. Недавно польские власти заявляли о возможности полного закрытия польско-белорусской границы. Об этом, в частности, заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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