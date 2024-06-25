Польские власти направили на усиление охраны границы с Белоруссией военную жандармерию

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Польские власти направили на усиление охраны границы с Белоруссией военную жандармерию

Граница Польши с Белоруссией будет с польской стороны теперь охраняться еще и военнослужащими военной жандармерии. Об этом сообщает представитель данной структуры в одной из социальных сетей.

Как утверждается в сообщении, военные жандармы уже приступили к несению службы по охране польско-белорусской границы. Они занимаются патрулированием, а также обучают сотрудников других силовых структур, задействованных в охране границы. Военная жандармерия Польши, напомним, является аналогом военной полиции и представляет собой самостоятельную часть польских вооруженных сил.

Таким образом, к охране границы с Белоруссией в настоящее время привлечены не только собственно пограничники, но и полиция, несколько тысяч военнослужащих польской армии, а теперь еще и военная жандармерия. Необходимость столь масштабного усиления охраны границы с Белоруссией польские власти объясняют попытками прорыва нелегальных мигрантов с белорусской территории.

Столкновения с мигрантами на границе происходят очень часто. Польские власти обвиняют Белоруссию в том, что якобы она специально провоцирует мигрантов на прорыв границы. Однако проблема попыток прорыва мигрантов через границы европейских стран типична для многих государств Евросоюза, и Польша в данном плане не является исключением.

Отметим, что Варшава демонстрирует все более негативную позицию по отношению к Минску. Недавно польские власти заявляли о возможности полного закрытия польско-белорусской границы. Об этом, в частности, заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
10 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:19
    Недавно польские власти заявляли о возможности полного закрытия польско-белорусской границы.

    Да закрывайте. Главное, чтобы к нам не лезли.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 15:38
      Граница Польши с Белоруссией будет с польской стороны теперь охраняться еще и военнослужащими военной жандармерии.

      Все эти мероприятия связаны с увеличением бюджетного финансирования, а значит сокращение социальных программ. Уже неплохо.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 15:27
    Титульная картинка - смех да и только... карандаша даже хватит с 7ки... чтоб сие войство положить wassat
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 15:33
      Они надеются что в них (как на фото) бутылками с водой бросать будут...заточены безоружных бить
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 15:35
        Ну это кто в тылу... там на нуле поляков жесть как много... и я в прошлом году потчевал плюмбумом и сейчас пацаны пишут - что в достатки их. Но как говорится
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 15:40
        Цитата: HAM
        Они надеются что в них (как на фото) бутылками с водой бросать будут...заточены безоружных бить

        А, беженцы со стороны Белоруссии не научились ещё пользоваться змей Горынычем для прокладки безопасного пути среди польских пограничников и полиции!? lol
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:30
    Отметим, что Варшава демонстрирует все более негативную позицию по отношению к Минску.

    Они открыто отстреливают мигрантов со стороны Белоруси и совсем по другому относятся к мигрантам ,приехавшим из Украины на пример или транзитом из Германии или Италии . Там их тоже не любят ,но нет такого жестокого отношения как мигрантам со стороны Минска
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 15:43
      Цитата: APASUS
      Отметим, что Варшава демонстрирует все более негативную позицию по отношению к Минску.

      Они открыто отстреливают мигрантов со стороны Белоруси и совсем по другому относятся к мигрантам ,приехавшим из Украины на пример или транзитом из Германии или Италии . Там их тоже не любят ,но нет такого жестокого отношения как мигрантам со стороны Минска

      Все мигранты, это результат того, что не в Европе стало жить лучше, а что европейцы разорили страны Ближнего Востока.
  4. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 15:34
    Таким образом, к охране границы с Белоруссией в настоящее время привлечены не только собственно пограничники, но и полиция, несколько тысяч военнослужащих польской армии, а теперь еще и военная жандармерия. Необходимость столь масштабного усиления охраны границы с Белоруссией польские власти объясняют попытками прорыва нелегальных мигрантов с белорусской территории.

    Полицейское государство Польша боиться, что ее граждане ломануться в Беларусь от польских репрессий, которые скоро могут начаться, вот что бы поляки не сбигали из страны как в укрорейхе от добровольно принудительной могилизации!
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 15:50
    Я так думаю началось формирование заградотрядов перед вторжением в Белоруссию.
    Польша, Прибалтика, Украина. Главное определить где, когда и какими силами они готовят вторжение и упредить их.