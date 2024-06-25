Норвегия представила новый зенитный ракетный комплекс NOMADS

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Норвегия представила новый зенитный ракетный комплекс NOMADS

На Парижской выставке Eurosatory 2024 состоялась премьера новой системы ПВО малой дальности NOMADS, разработанной норвежским концерном Kongsberg Defence Aerospace.

В представленной системе используются элементы зенитно-ракетного комплекса NASAMS: средства командования и управления, ракета IRIS-T (также планируется интеграция ЗУР AIM-9X) и радар с АФАР (с функцией «свой-чужой»). В качестве шасси выступает гусеничная платформа ACSV G5. В целях самообороны используется дистанционно управляемый модуль с 12,7-мм пулеметом M2HB.



NOMADS призвана обеспечивать защиту подразделений на марше и при их размещении вблизи линии фронта от всевозможных средств воздушного нападения, включая беспилотники и крылатые ракеты. Конструкция и назначение нового ЗРК сближают его с такими комплексами, как советские «Оса» и «Тунгуска» или франко-немецкий Roland.

Норвегия заказала 6 экземпляров системы, которые будут поставлены в 2026-2028 годах. Также интерес проявляют Нидерланды, готовые приобрести 18 комплексов, но в измененной конфигурации (с большим количеством ракет на платформе).

Используемый в качестве шасси ACSV G5 – это норвежское обозначение гусеничной платформы PMMC G5, разработанной немецкой компанией FFG для замены устаревших американских БТР M113. Экипаж машины весом около 29 тонн состоит из двух человек, а десант может составить до 12 солдат. В качестве силового агрегата выступает дизельный двигатель MTU 6V199 TE21 мощностью 580 л.с., позволяющий достигать скорости до 74 км/ч.

В настоящее время единственным пользователем платформы PMMC G5 является Норвегия, которая использует ее в качестве базы для нескольких типов машин поддержки.