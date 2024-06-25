Концерн «Калашников» досрочно поставил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»

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Концерн «Калашников» досрочно поставил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»

Российские войска получили партию барражирующих боеприпасов «КУБ», отгрузку дронов-камикадзе осуществил «Калашников». Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно сообщению, концерн передал заказчику партию управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ», поставка осуществлена в рамках госзаказа, она является опережающей. Сколько беспилотников в партии, не раскрывается. Отмечается, что производство УББ «КУБ» осуществляется НПО «Ижевские беспилотные системы». Нарастить выпуск беспилотников помогло расширение производственных мощностей, в начале года «ИжБС» запустил новый производственный цех площадью 5800 кв. метров. В новом цеху, оборудованном современными станками, организовано 360 дополнительных рабочих мест.



Барражирующий боеприпас «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. На сегодняшний день военные получают модернизированную с учетом боевого опыта версию беспилотника. Как уточнили в «Калашникове», дрон получил боевую часть повышенного могущества. Именно это и просили сделать военные, поскольку иногда не хватало заряда уничтожить ту или иную бронетехнику противника.

Барражирующий боеприпас «КУБ» был разработан компанией Zala Aero. Государственные испытания беспилотника завершились в ноябре 2021 года, на 2022 были запланированы серийные поставки в войска. Беспилотник активно применяется в зоне СВО наряду с «Ланцетом».

Базовая версия УББ «КУБ» имеет боевую часть массой около 3 кг, дрон способен находиться в воздухе до 30 минут при скорости 80-130 километров в час и поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности. Наведение осуществляется по известным координатам цели или при помощи оптико-электронной системы.
5 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:35
    Прям таки соревнование, в создании ударных систем, дронов....
    Хочется верить, что проблема защиты от ударных дронов противника будет решена, нивелирована вскоре, а не когда ни-будь потом. Это важно, необходимо...
  2. stels_07 Звание
    stels_07
    +3
    Сегодня, 15:36
    Бч 3кг, не маловато будет?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 15:41
      8 толовых шашек... вполне себе зарядик... бмп с алюминой/или что со сталью, даже если не проломит - контузия гарантирована. Как бы 1/3 (чуть больше) ТМ-62. Я понимаю, что ргд-5 со своими 90граммами емнип и в 2-х метрах сделать ничего не может... но в упор вполне даже технике. Задача дрона порой не уничтожить, а остановить - а дальше средства уже найдется
  3. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    -3
    Сегодня, 15:53
    Сколько беспилотников в партии, не раскрывается.
    Это очень и очень жаль.
    Например, производитель Ланцета хоть так раскрывал хоть какие-то количественные показатели.
    Весьма скромные.

    Официальный канал ZALA
    https://t.me/ZalaAero/194
    https://t.me/ZalaAero/182

    До того довольно стеснительно раскрывали и какие-то невразумительные цены на изделие.
    Прямо-таки дискредитируют такими секретами.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 16:49
      Да нормальные цены. Лучше посмотрите сколько камера стоит, сколько теплак нормальный, сколько будет стоить приемопередатчик на такую дальность. Плюс говорят машинное зрение появилось, автозахват цели и прочее. Это не фпв гражданский. Ланцет технику за 2,5 миллиона зелёных заваливает, практически стопроцентно. Про куб незнаю не интересовался