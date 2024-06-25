Концерн «Калашников» досрочно поставил в войска партию барражирующих боеприпасов «КУБ»
Российские войска получили партию барражирующих боеприпасов «КУБ», отгрузку дронов-камикадзе осуществил «Калашников». Об этом сообщается на сайте концерна.
Согласно сообщению, концерн передал заказчику партию управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ», поставка осуществлена в рамках госзаказа, она является опережающей. Сколько беспилотников в партии, не раскрывается. Отмечается, что производство УББ «КУБ» осуществляется НПО «Ижевские беспилотные системы». Нарастить выпуск беспилотников помогло расширение производственных мощностей, в начале года «ИжБС» запустил новый производственный цех площадью 5800 кв. метров. В новом цеху, оборудованном современными станками, организовано 360 дополнительных рабочих мест.
Барражирующий боеприпас «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. На сегодняшний день военные получают модернизированную с учетом боевого опыта версию беспилотника. Как уточнили в «Калашникове», дрон получил боевую часть повышенного могущества. Именно это и просили сделать военные, поскольку иногда не хватало заряда уничтожить ту или иную бронетехнику противника.
Барражирующий боеприпас «КУБ» был разработан компанией Zala Aero. Государственные испытания беспилотника завершились в ноябре 2021 года, на 2022 были запланированы серийные поставки в войска. Беспилотник активно применяется в зоне СВО наряду с «Ланцетом».
Базовая версия УББ «КУБ» имеет боевую часть массой около 3 кг, дрон способен находиться в воздухе до 30 минут при скорости 80-130 километров в час и поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности. Наведение осуществляется по известным координатам цели или при помощи оптико-электронной системы.
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