Начальник РХБЗ ВС РФ: На Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества для создания «грязной бомбы»
Сегодня прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На нем генерал сделал ряд важных заявлений о деятельности США в военно-биологической сфере.
Как отметил генерал-лейтенант Кириллов, в настоящее время на Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу». Ввоз данных материалов курирует лично руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Есть информация и о причастности одного из бывших высокопоставленных чиновников американского военного ведомства к деятельности по созданию оружия массового поражения на Украине. Киевский режим сейчас проявляет серьезный интерес к разработкам в сфере создания такого оружия и, судя по всему, пользуется определенной помощью США.
- подчеркнул начальник войск РХБЗ, выступая на брифинге.
Примечательно, что существуют планы модернизации лаборатории Одесского противочумного института на средства министерства обороны США. Сейчас в данной лаборатории осуществляется хранение особо опасных патогенов, таких как чума и холера.
Как отметил генерал-лейтенант Кириллов, то, что США препятствуют созданию контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, свидетельствует о том, что американской администрации есть, что скрывать. Кроме того, США утаивают ситуацию с распространением инфекций, опасаясь санкций со стороны международных организаций. Зато в США созданы административные органы по контролю за биологической обстановкой в мире. В настоящее время российское военное ведомство продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США.
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