Начальник РХБЗ ВС РФ: На Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества для создания «грязной бомбы»

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Начальник РХБЗ ВС РФ: На Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества для создания «грязной бомбы»

Сегодня прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. На нем генерал сделал ряд важных заявлений о деятельности США в военно-биологической сфере.

Как отметил генерал-лейтенант Кириллов, в настоящее время на Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу». Ввоз данных материалов курирует лично руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Есть информация и о причастности одного из бывших высокопоставленных чиновников американского военного ведомства к деятельности по созданию оружия массового поражения на Украине. Киевский режим сейчас проявляет серьезный интерес к разработкам в сфере создания такого оружия и, судя по всему, пользуется определенной помощью США.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в Национальную академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения

- подчеркнул начальник войск РХБЗ, выступая на брифинге.

Примечательно, что существуют планы модернизации лаборатории Одесского противочумного института на средства министерства обороны США. Сейчас в данной лаборатории осуществляется хранение особо опасных патогенов, таких как чума и холера.

Как отметил генерал-лейтенант Кириллов, то, что США препятствуют созданию контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, свидетельствует о том, что американской администрации есть, что скрывать. Кроме того, США утаивают ситуацию с распространением инфекций, опасаясь санкций со стороны международных организаций. Зато в США созданы административные органы по контролю за биологической обстановкой в мире. В настоящее время российское военное ведомство продолжает анализировать военно-биологическую деятельность США.
14 комментариев
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  1. Внештатный_комментатор
    Внештатный_комментатор
    -4
    Сегодня, 15:36
    Ну вот и пришёл конец украинскому чернозёму.
    Либо бомба взорвётся. Либо её Искандер или, что побольше, разворотит. Как склад с подкалиберными снарядами прошлый раз.
    Второй вариант, конечно же, предпочтительнее. Где-нибудь поближе к Польше.
    1. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      -1
      Сегодня, 15:43
      Вот тут всё можно посмотреть. Ещё раз ...
      https://yandex.ru/video/preview/825270926700055535?dark_theme=system&mstatid=100000000
  2. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    -4
    Сегодня, 15:41
    о.. опять он.. а боевых комаров уже поймали? надо ж предъявить миру laughing
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:43
    О, давно не рассказывали офигительных историй с радиоактивной провокацией. И с химией что то затихли. Наверно в следующем квартале.
    Ладно бы такие истории выдавали если бои у Львова шли, но не сейчас же когда км туда км сюда.
    1. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      0
      Сегодня, 16:06
      Это реальные истории. Дальше уже некуда. Основной урон до сих пор несёт восточная Украина, потому что наши кремлёвские "стратеги", в своё время, отвели "вдруг" войска от Киева и получили псевдо-Бучу с белыми касками в догонку и текущую ситуацию на фронте, когда "тактическое" топтание на месте всю неделю и взятие деревни Зюзюкино к воскресенью - уже "большой успех"...
      Врятли товарищ Суровикин имел к этому отношение. Поэтому, остальные лохи, так лохами и остануться - лохами, купленными с потрохами. Будут терпил изображать, и нас всех под это подписывать. А во Львове и в Польше всё хорошо будет, по сравнению с восточной Украиной, с исконно русскими территориями на ней.
      Такой есть евро-план на всё это.
      Хорошо, что у нас есть ГУГИ ... с ооочень длинными руками. Им не слабо и радиации подкинуть втихаря, кому угодно. Ещё не вечер пока что ....
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 15:44
    Как отметил генерал-лейтенант Кириллов, в настоящее время на Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу».

    Ну, киевский режим живой генштаб всу живой, всё живо, они грязную бомбу сделают и ударят куда-нибудь. ну либо шантажировать начнут ! а сша и бриты тока рады будут !
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 15:47
    Зачем им что-то ввозить, если у них в пристанционных бассейнах полно относительно свежей отработки? what
    1. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      -1
      Сегодня, 15:57
      Неподконтрольно потому что.
  6. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 15:58
    Начальник РХБЗ ВС РФ: На Украину через Польшу и Румынию ввозят вещества для создания «грязной бомбы»
    ввозят, значит позволяем, знаем...но ввозят. как это понимать ? может там и ...того ? пущай загрязняют западенцев.
  7. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 16:14
    Пора . Хватит тянуть , все равно вынудят . "Стреляй, Глеб Егорыч !" (с)
  8. spirit Звание
    spirit
    -2
    Сегодня, 16:18
    Лично я в эти сказки не верю.Ну это просто не логично.Зачем западу,той же Польше ,которая претендует на западные земли и крупным заёмщикам и компаниям(в том числе Американским)которым пообещали земли в Украине,радиоактивное загрязнение?)Загрязнять свои будущие(как они надеються) инвестиции стоимостью в сотни миллиардов долларов?Полный бред.Зелю со всем его штабом заживо закупают в этих же заражённых землях если нечто подобное случиться. fool
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 16:27
      давайте уже просто дождёмся развязки
      мне уже самому интересно посмотреть как половина Европейских городов будут зоной отчуждения
  9. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +3
    Сегодня, 16:22
    Мы будем ждать когда бандерлоги создадут грязную бомбу ? Или таки нет ?
  10. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 16:51
    Ну и что, путин так и будет ждать чего-то или уже всё-таки начнёт наконец-то? Не верю, что за более чем 2 года нельзя было уничтожить хотя бы нескольких высокопоставленных руководителей окраины. Известно же где они живут, работают, есть агентурные сведения с места, спутниковая разведка и т.д. и т.п. Укрофашисты за 2 года уничтожили уже несколько десятков российских чиновников разного уровня, а мы ни одного? Для кого их бережёт путин? Мобилизованный укроп ещё можно несколько лет такими темпами выкашивать, а за это время укрофашисты произведут ещё не один десяток терактов против мирного населения, может даже что-то и похуже крокуса будет, судя по этой новости. Пора уже проснуться и браться за уничтожение высшего руководства окраины, т.к. договариваться с ними нельзя.