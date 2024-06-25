СК РФ получил доказательства, что самолёт с украинскими военнопленными в Белгородской области сбили ВСУ

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СК РФ получил доказательства, что самолёт с украинскими военнопленными в Белгородской области сбили ВСУ

Следственный комитет России собрал доказательства, из которых следует, что военно-транспортный самолет Ил-76М ВКС РФ 24 января этого года был целенаправленно сбит боевиками ВСУ с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, текст ее заявления опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

Установлено, что 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины

— говорится в заявлении представителя Следкома РФ.





Кроме того, точно установлено, что в момент атаки самолет находился в исправном техническом состоянии, все системы работали в штатном режиме, что подтверждается расшифрованными данными бортовых самописцев.

На месте крушения самолета эксперты обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с нанесенной на них маркировкой Patriot. Кроме того, поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.







После подробного изучения обломков лайнера и записей с видеокамер наружного наблюдения было установлено, как именно произошла атака. Всего украинские зенитчики выпустили из ЗРК «Пэтриот» по Ил-76 две управляемые ракеты. Одна из них попала в переднюю часть самолета перед кабиной экипажа, с левой стороны по направлению полета, что и стало причиной крушения лайнера. Вторая ЗУР самоликвидировалась, сообщила Петренко. Обе ракеты были выпущены из одной установки ПВО с подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, что подтверждено средствами объективного контроля радиолокационной разведки ВС РФ.

Представитель СК РФ особо подчеркнула, что следствие располагает данными, на вооружении каких именно подразделений украинской армии состоят указанные зенитные комплексы. В настоящее время следователи совместно с Министерством обороны России устанавливают конкретных военнослужащих ВСУ и других лиц, причастных к этому террористическому акту, совершенному в том числе против граждан Украины. В дальнейшем против них будут возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ, добавила Петренко.

По неофициальным данным, ЗРК Patriot, который украинские националисты использовали для атаки и убийства своих же военнопленных, да еще прямо перед обменом, был поставлен Киеву Германией. Сразу после теракта киевские власти пытались оправдаться, что на борту Ил-76 якобы вообще не было военнопленных, утверждалось, что самолет перевозил ракеты к установкам ПВО С-300 ВС РФ.



12 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:44
    СК РФ получил доказательства, что самолёт с украинскими военнопленными в Белгородской области сбили ВСУ
    Работа проведена. Результат есть. Молодцы!
    Только...
    Стесняюсь спросить...
    И кому их (эти доказательства) сейчас предъявлять будем?
    Они пригодятся только после НАШЕЙ ПОБЕДЫ.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:49
    Ну и что? Ну получили. Это и так было ясно кто сбил. И что???? Запад тут же что ли побежит извиняться-плакаться? А может тут же с Дедом согласится на предмет миротворческих переговоров??? Финансы тут же предложат вернуть???? Санкции отменят????
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:57
      Это больше для внешнего потребителя, не для нас. Вна Украине и далее больше крутят, что это Россия сбила. Короче, просто часть обычной движухи в инфополе.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:00
        А какая разница что наши представят? Что, нам поверят что ли? МН-17 были представлены доказательства - ничего не поменялось. Они продолжат врать. Нет, конечно надо опровергать их вранье.... Весь вопрос - кому что выгоднее среди Западных стран - вранье или неудобная правда..
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 16:40
          Молчать тоже неправильно.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 16:49
            Я и не утверждал что молчать это правильно....
    2. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Nexcom
      Ну и что? Ну получили

      Да что вы понимаете в военно-морском юморе! Самое важное не победа, а участие.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:01
        Когда убьют всю семью твоего армейского друга и его самого как у меня из Горловки - ну .... Я даже не знаю что и сказать...Возраст бы позволил и здоровье - я б их этих какелов-нацистов руками и зубами рвал....
  3. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    -4
    Сегодня, 16:09
    Говорят о мёртвых, или хорошо, или ничего, но не тот случай.
    Главный виновник трагедии, это лётный экипаж, который думал о чём угодно, но не о том как безопасно выполнить полёт.
    Что блин мешало нарисовать на карте зоны поражения ПВО ВСУ как по дальности, так и по высоте?
    Зачем было туда переться на высоте? Руководство так задачу поставило?
    Так оно, руководство гораздо их так ставить, и если выполнять буквально, то вот он, итог.
    В конечном итоге, именно командир самолёта в полёте за всё несёт ответственность и вправе принимать те решения которые считает нужным.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:14
      Знакомый пилот отставник сказал после обсуждения со мной этой трагедии - как вариант экипаж и выставят виноватыми... Погибший экипаж себя защитить словесно не может уже....
      И как правило для начальства проще навесить всё на погибший экипаж....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:18
        В качестве примера - общался в свое время с сыном погибшего командира экипажа Ту-134 (в гору въехали) из-за диспа. Экипаж Храмова. Тогда всё на пилотов и повесили, немотря на явные ошибки диспа. Но типа мертвым всё-равно, а дисп живой, ему дальше жить.... В общем мертвым всё и досталось по полной....
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 16:22
    Так.. так так..
    Самолёт сбила не Украина