Установлено, что 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины











Следственный комитет России собрал доказательства, из которых следует, что военно-транспортный самолет Ил-76М ВКС РФ 24 января этого года был целенаправленно сбит боевиками ВСУ с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, текст ее заявления опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.— говорится в заявлении представителя Следкома РФ.Кроме того, точно установлено, что в момент атаки самолет находился в исправном техническом состоянии, все системы работали в штатном режиме, что подтверждается расшифрованными данными бортовых самописцев.На месте крушения самолета эксперты обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с нанесенной на них маркировкой Patriot. Кроме того, поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших.После подробного изучения обломков лайнера и записей с видеокамер наружного наблюдения было установлено, как именно произошла атака. Всего украинские зенитчики выпустили из ЗРК «Пэтриот» по Ил-76 две управляемые ракеты. Одна из них попала в переднюю часть самолета перед кабиной экипажа, с левой стороны по направлению полета, что и стало причиной крушения лайнера. Вторая ЗУР самоликвидировалась, сообщила Петренко. Обе ракеты были выпущены из одной установки ПВО с подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, что подтверждено средствами объективного контроля радиолокационной разведки ВС РФ.Представитель СК РФ особо подчеркнула, что следствие располагает данными, на вооружении каких именно подразделений украинской армии состоят указанные зенитные комплексы. В настоящее время следователи совместно с Министерством обороны России устанавливают конкретных военнослужащих ВСУ и других лиц, причастных к этому террористическому акту, совершенному в том числе против граждан Украины. В дальнейшем против них будут возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ, добавила Петренко.По неофициальным данным, ЗРК Patriot, который украинские националисты использовали для атаки и убийства своих же военнопленных, да еще прямо перед обменом, был поставлен Киеву Германией. Сразу после теракта киевские власти пытались оправдаться, что на борту Ил-76 якобы вообще не было военнопленных, утверждалось, что самолет перевозил ракеты к установкам ПВО С-300 ВС РФ.