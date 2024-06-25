Опубликованы новые кадры применения ФАБ по позициям ВСУ в Харьковской области
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В сети опубликованы очередные кадры, на которых можно увидеть применение ВКС РФ корректируемых фугасных авиабомб по позициям боевиков киевского режима в окрестностях города Волчанск Харьковской области.
На снятых беспилотником кадрах объективного контроля запечатлено уничтожение авиаударами украинских позиций в лесопосадках. При этом стоит отметить высокую кучность попаданий, а также интенсивность бомбардировки.
Также сообщается, что минувшей ночью ударом трехтонной авиабомбы с модулем планирования и коррекции был уничтожен штаб 92-й бригады ВСУ. Помимо ФАБ-3000 по району были нанесены точечные удары ФАБ-500.
Благодаря массовому применению авиабомб большого калибра излюбленная тактика боевиков киевского режима, предполагающая обустройство укреплений на территориях промышленных предприятий или многоэтажной жилой застройки, фактически становится фатальной для ВСУ.
Пока что наиболее активное применение ФАБ-3000 с УМПК фиксируется на территории Харьковской области, однако, судя по всему, уже в ближайшие месяцы не заставят себя ждать массированные авиаудары и на остальных участках линии боевого соприкосновения.
Тяжелые авиабомбы способны одномоментно нанести критический ущерб практически любой укрепленной позиции противника, в том числе при помощи этих боеприпасов возможно уничтожение железобетонных конструкций и строений, традиционно используемых ВСУ для обустройства своих огневых рубежей.
Минобороны России
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