Опубликованы новые кадры применения ФАБ по позициям ВСУ в Харьковской области

9
Опубликованы новые кадры применения ФАБ по позициям ВСУ в Харьковской области

В сети опубликованы очередные кадры, на которых можно увидеть применение ВКС РФ корректируемых фугасных авиабомб по позициям боевиков киевского режима в окрестностях города Волчанск Харьковской области.

На снятых беспилотником кадрах объективного контроля запечатлено уничтожение авиаударами украинских позиций в лесопосадках. При этом стоит отметить высокую кучность попаданий, а также интенсивность бомбардировки.



Также сообщается, что минувшей ночью ударом трехтонной авиабомбы с модулем планирования и коррекции был уничтожен штаб 92-й бригады ВСУ. Помимо ФАБ-3000 по району были нанесены точечные удары ФАБ-500.

Благодаря массовому применению авиабомб большого калибра излюбленная тактика боевиков киевского режима, предполагающая обустройство укреплений на территориях промышленных предприятий или многоэтажной жилой застройки, фактически становится фатальной для ВСУ.

Пока что наиболее активное применение ФАБ-3000 с УМПК фиксируется на территории Харьковской области, однако, судя по всему, уже в ближайшие месяцы не заставят себя ждать массированные авиаудары и на остальных участках линии боевого соприкосновения.

Тяжелые авиабомбы способны одномоментно нанести критический ущерб практически любой укрепленной позиции противника, в том числе при помощи этих боеприпасов возможно уничтожение железобетонных конструкций и строений, традиционно используемых ВСУ для обустройства своих огневых рубежей.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 15:56
    лесопосадках

    Ох уж гражданские термины... лесополка она и в африке лесополка
    А по поводу фабов 3литровок... есть формула... и по ней 2 мимо 1,5шки куда эффективнее... а носителей 3к у нас 2 штуки переделанных. Морально да... шороху делают, в практическом плане - бестолковы
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:19
      Бить ФАБами по лесопосадкам странно.По ним надо бить ОЗАБами /ОФЗАБами— осколочно /осколочно-фугасными зажигательными авиационными бомбами.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:22
        Поправлю, Коллега... drinks
        ОФЗАБ и ЗАБ/ЗАРП
        Цитата: OrangeBigg
        ОЗАБ
        Хотя ОДАБ тоже ничего good что дохтур прописал! soldier
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:24
          Бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии в своё время начали сбрасывать на объекты террористов осколочно-фугасно-зажигательные бомбы ОФЗАБ-500 весом полтонны, .
          . ОФЗАБ-500 считается одним из самых мощных боеприпасов в арсенале бомбардировщиков. «Она обладает уникальными способностями по уничтожению живой силы и легкобронированной техники. Кроме осколков и ударной волны, цели ликвидирует еще и высокотемпературное зажигательное поле. То есть, по сути, данная бомба является термобарической, говоря проще, вакуумной», – говорится в публикации. ... Радиус поражения – 290 м, температура в эпицентре – свыше 900 Сº.


          https://topwar.ru/103500-smi-siriyskaya-aviaciya-nachala-primenyat-bomby-ofzab-500.html
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 16:30
            Про этот вакуум писаки придумали
            о есть, по сути, данная бомба является термобарической. говоря проще, вакуумной»

            Там прикол в том, что в одабе несколько взрывателей, которые подрывают аэрозоль в нескольких точках. Это именно горение, а не детонация... волна ударная дозвуковая, но т.к. они интерферируют - создается перепад давления в 0.6 бар... что весьма смертельно. и т.к. она дозвук - то имеет свойство дифракции... т.е. "затекать" в щели
            1. Lako Звание
              Lako
              0
              Сегодня, 16:48
              У меня знакомый в Афганистане, летал на штурмовике Су25. Тогда на вооружение приняли ОДАБ 250.Так перед высадкой нашего десанта они проводили бомбометание по территории, где планировалось десантирование. Мало того что объемно-детанирующие бомбы уничтожали все живое в этом районе так еще от их взрывов подрывались противопехотные мины на расстоянии в сотни метров.
      2. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 16:23
        применение ФАБов в лесопасадках дает самый лучший более плотный осколочный эффект от щепы деревьев
      3. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 16:54
        Цитата: OrangeBigg
        Бить ФАБами по лесопосадкам странно.По ним надо бить ОЗАБами /ОФЗАБами— осколочно /осколочно-фугасными зажигательными авиационными бомбами.

        А зачем лесопосадку сжигать/поджигать???
        Лучше ФАБами, они больше осколков дают, и плюс еще щепки от деревьев. Выгода очевидна, чем сжигать/ поджигать лесопосадку.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 16:03
    Из пробного по трехтоннкам -хорошо приложились по ППУ 92 бригады ВСУ под Слатино и по ВПУ 36 брмп ВСУ под Тихим. Работа продолжается.