«Формируем мощный танковый кулак»: Чехия закупает крупную партию ОБТ Leopard 2A8

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«Формируем мощный танковый кулак»: Чехия закупает крупную партию ОБТ Leopard 2A8

Минобороны Чехии подписало в понедельник соглашение, предусматривающее закупку 77 экземпляров ОБТ Leopard 2A8 стоимостью более €2 млрд. Данная сделка будет реализована в рамках более крупного заказа со стороны коалиции стран во главе с Германией.

Как пояснили в военном ведомстве, оформленное соглашение не является окончательным документом, но оно необходимо для дальнейшего ведения переговоров:



После их завершения мы приступим к формированию мощного танкового кулака.

Помимо участия в тендере на покупку новых танков 2A8, Германия также предложила Чехии 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ. Согласно заявлению министерства, соглашение по этому вопросу должно быть заключено до конца года.

Берлин уже передал Праге 14 старых Leopard в обмен на поставленные Украине советские танки. С учетом дополнительных закупок и «дарений» после 2030 года чешская армия должна располагать 122 ОБТ Leopard.

Чешская модификация 2A8 будет базироваться на венгерской версии 2A7 HUN, а не, как ожидалось, на немецком варианте A7+. Предназначенные для Праги машины будут оснащены новым комплектом брони с повышенной защитой от мин, КАЗ EuroTrophy, новым двигателем мощностью 1600 л.с. и ВСУ на 27 л.с., прежней гладкоствольной пушкой Rh120 L55A1 и, возможно, ДУМВ с пулеметом.

18 комментариев
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  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 16:54
    КАЗ EuroTrophy

    Уже весь мир таскает советский Дрозд называя его на свой лад...
    1. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      +1
      Сегодня, 17:35
      Вот только ни один КАЗ на поле боя так себя и не проявил. Особенно
      советский Дрозд
      , который только в учебниках истории остался
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:58
    «Формируем мощный танковый кулак»: Чехия закупает крупную партию ОБТ Leopard 2A8

    И???
    Не поможет чехам "танковый" кулак. Всё равно они его потеряют в ходе ЛБС, если попрут на Россию. Лучше чехи, сидите у себя дома.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 17:02
    Ну - лишняя танковая дивизия у НАТО это всегда не приятно.. Даже если им не особо поможет - нам-то крови всё равно попить успеет. А нас и так на планете не шибко много.
  4. Woroshilow Звание
    Woroshilow
    0
    Сегодня, 17:02
    Дорого! Как же это дорого!
  5. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +4
    Сегодня, 17:04
    Фантазеры... lol
    Немцы себя не могут обеспечить новыми танками. Поляки сьехали на "корейцев" и "абрашек" не потому что дешевле (скорее на оборот laughing), а потому что надо уже сейчас, срочно. Немцы разучились работать быстро, не говоря уже о стоимости производства.
  6. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +3
    Сегодня, 17:05
    Напомните мне сколько времени ушло у Гитлера на завоевание Чехии? Там по-моему вообще войны не было. Герои, блин.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:07
      горит всё одинаково на лбс..американское..немецкое... всё горит.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        +1
        Сегодня, 17:39
        Конечно..............
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 17:38
      Чешская армия дважды в прошлом веке фактически отказалась защищать свою страну. Бог троицу любит, да и не станет её на этот раз никто завоёвывать-то.. Просто остеклуют.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 17:41
        А это как? Остеклуют? Я в принципе не против вас, просто интересно. :)
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 17:46
          Ну - видимо русские агенты разожгут втихаря много костров на улицах чешских городов, от жара асфальт расплавится и остеклуется.. Мне кажется - эта версия вам должна быть по душе.
          1. Сергей Аверченков Звание
            Сергей Аверченков
            0
            Сегодня, 17:54
            Как вы угадали... Вы правы.
  7. Внештатный_комментатор
    Внештатный_комментатор
    +2
    Сегодня, 17:05
    Формируем мощный танковый кулак»: Чехия закупает


    Вопрос здравомыслящего чеха действующим властям...

    Мощный танковый кулак - это как, это Как ?...
    Скачут резво Леопарды - багатеи жгут питарды ?
    Мы горим в огне войны - не успев продать штаны ?..
    lol "Мооощный" танковый "кулак" ! ...
    Продаём страну - за так.
    За бесплатно отдаём - НАТО и ЕС в наём...

    P/S Только вчера по скайпу был именно такой разговор, если кто сомневается...
  8. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Сегодня, 17:11
    Чехия закупает крупную партию ОБТ Leopard 2A8

    Конечно же против Ирана и хуситов!
  9. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 17:43
    Я так понял, что чехи уже вышли на первое место в мире, по уровню жизни, раз могут себе позволить потратить лишних два миллиарда. laughing
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 18:27
    Похоже Заболевание Европы войной переходит в термальную стадию...
  11. Дмитрий356 Звание
    Дмитрий356
    0
    Сегодня, 18:43
    77 танков - это меньше двух натовских батальонов. ...кулачек