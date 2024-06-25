Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак БПЛА ВСУ трёх населённых пунктов региона
Сегодня украинские формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель региона, по предварительной информации, никто из людей в результате атак беспилотников не пострадал. Однако нанесен ущерб строениям. Так, в селе Грузское Борисовского района загорелось здание сельскохозяйственного предприятия. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
В селе Вознесеновка Ивнянского района были повреждены семь частных домов и пять автомобилей. В селе Безымено Грайворонского городского округа беспилотник нанес удар по магазину, который загорелся. Но сам магазин давно не работал, поэтому его помещение было пустым, никто не пострадал.
Однако ранее украинский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю КамАЗ одного из сельскохозяйственных предприятий, который двигался по автомобильной дороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа.
- написал губернатор Гладков.
Напомним, что ранее, в районе 10 утра мск, в Белгороде и Белгородской области объявлялась ракетная опасность. Глава региона призывал жителей проследовать в укрытия. Затем был дан сигнал "Отбой ракетной опасности".
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