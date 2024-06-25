Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак БПЛА ВСУ трёх населённых пунктов региона

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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак БПЛА ВСУ трёх населённых пунктов региона

Сегодня украинские формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил руководитель региона, по предварительной информации, никто из людей в результате атак беспилотников не пострадал. Однако нанесен ущерб строениям. Так, в селе Грузское Борисовского района загорелось здание сельскохозяйственного предприятия. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В селе Вознесеновка Ивнянского района были повреждены семь частных домов и пять автомобилей. В селе Безымено Грайворонского городского округа беспилотник нанес удар по магазину, который загорелся. Но сам магазин давно не работал, поэтому его помещение было пустым, никто не пострадал.

Однако ранее украинский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю КамАЗ одного из сельскохозяйственных предприятий, который двигался по автомобильной дороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа.

Пострадал водитель. Мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается

- написал губернатор Гладков.

Напомним, что ранее, в районе 10 утра мск, в Белгороде и Белгородской области объявлялась ракетная опасность. Глава региона призывал жителей проследовать в укрытия. Затем был дан сигнал "Отбой ракетной опасности".
6 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +4
    Сегодня, 16:04
    за Севастополь,за Белгород...ждём.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Аэродромный
      за Севастополь,за Белгород...ждём.

      Все ждут жёсткого ответа!
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 16:38
        .............да не дождётесь. Помните "брат 2" - вы мне ещё за Севастополь ответите... ещё тогда не ответили.)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 16:36
      и чего ждёшь? У губера денег нет на защиту от xохлов? На коттеджи есть, а на защиту от скаклов нет?))
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 16:43
      за Севастополь,за Белгород...ждём.

      Жаль только — жить в эту пору прекрасную
      Уж не придется — ни мне, ни тебе.
  2. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:13
    Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак БПЛА ВСУ трёх населённых пунктов региона

    Лучше рассказ президента РФ о..