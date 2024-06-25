Минобороны Украины выступило за продление срока обновления данных военнообязанными в рамках мобилизации

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Минобороны Украины выступило за продление срока обновления данных военнообязанными в рамках мобилизации

Украинское военное ведомство выступило в поддержку инициативы ряда депутатов Верховной рады Украины, которые внесли на рассмотрение парламента законопроект о продлении срока обновления данных военнообязанными в рамках мобилизационных мероприятий. Это следует из соответствующего документа за подписью министра обороны Украины Рустема Умерова.

В документе министерства обороны Украины подчеркивается, что ведомство ознакомилось с законопроектом и поддерживает его. Законопроект, напомним, предлагает продлить срок обновления данных военнообязанными еще на 90 дней. По существующему закону, военнообязанные должны обновить свои данные к 10 июля. Теперь же предлагается продлить срок обновления данных до середины октября 2024 года.

Таким образом, украинские власти пытаются обеспечить дальнейший приток мобилизованных в ряды вооруженных сил. Однако с этим есть определенные проблемы. В частности, по официальным данным министерства обороны, из 2,3 млн украинских военнообязанных, уже обновивших свои данные в территориальных центрах комплектования, лишь 1,1 млн человек годны к военной службе. Остальные по различным причинам не подлежат мобилизации.

Мобилизационные мероприятия на Украине проходят с большими проблемами. Сама мобилизация носит принудительный характер, сотрудники территориальных центров комплектования применяют физическую силу к задерживаемым военнообязанным, а украинские мужчины пытаются любыми способами избежать призыва. Тем временем, в действующих бригадах ВСУ наблюдается значительный некомплект личного состава.
1 комментарий
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  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 16:32
    А "жидо-бандеровцев" будут обновлять? И вот ещё мне интересно где сейчас сЭмЭн сЭмЭнченкО и главарь правого секеля?