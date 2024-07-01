Разгром турецкой армии при Нигоети и на реке Чолок
Общая ситуация
В ходе кампании 1853 года турецкое командование хотело использовать заметное преимущество в силах и развить широкое наступление на Кавказе. Вызвать масштабное восстание горцев против русских. Однако Русские войска под началом генералов Андроникова и Бебутова сорвали наступление турецкой армии, разгромив противника в Ахалцихском сражении и в генеральном сражении у Башкадыклара (Ахалцихский разгром турецкой армии; Как Бебутов сокрушил турецкую армию в Башкадыкларском сражении).
Это позволило Русской армии захватить стратегическую инициативу на Кавказском фронте и сорвать планы турецкого руководства по захвату Кавказа. Турецкие войска несколько месяцев не проявляли никакой активности, что дало русским возможность укрепиться на Кавказском направлении. С другой стороны, турецкая армия также оправилась от поражения, получила подкрепления и готовилась к новому наступлению.
Зима 1853–1854 гг. прошла спокойно, если не считать набегов небольших турецких отрядов на пограничные посты и селения. Зимой при помощи британских и французских советников Турция восстановила и реорганизовала свою армию.
Планы и силы сторон
Для тогдашнего коллективного Запада (Франция, Англия и Сардиния) главным театром войны стало Причерноморье, но Высокая Порта собиралась вести главные боевые действия на Кавказе. Турецкая Анатолийская армия была доведена до 120 тыс. человек. Её новым главнокомандующим был назначен Зариф Мустафа-паша, опытный и жестокий командир. Начальником штаба был французский генерал Гюйон. Турецкая армия опиралась на мощные базы в Карсе и Эрзеруме, имела постоянные и удобные морские коммуникации через Батум со всем побережьем Черного моря и Стамбулом.
Турецкое верховное командование не отказалось от планов прорыва к Кутаиси и Тифлису, и дальше на Северный Кавказ. Для захвата столицы русского Кавказа выделялся 50-тысячный Батумский корпус под началом Магомета Селим-паши. Удар наметили через Гурию, а на приморском фланге османов должен был поддержать англо-французский флот, который теперь господствовал на Чёрном море. Русский флот был блокирован в Севастополе.
Ситуация осложнялась тем, что Россия имела плохую связь со своими владениями в Закавказье. Сообщение морем с Абхазией и Редут-Кале было прервано появлением объединенного союзного флота в Чёрном море. С появлением англо-французского флота в Чёрном море пришлось бросить укрепления Черноморской береговой линии (они были слишком малы и плохо вооружены, чтобы противостоять нападению сильного флота). Только Анапу и Новороссийск решили защищать, усилив их оборону. Однако сделать успели мало.
Военно-грузинская дорога была ненадежна и опасна из-за природных условий (снежные завалы, горные обвалы и пр.) и нападений горцев. Третий путь по берегу Каспийского моря давал сообщение только с Дагестаном и также находился под угрозой нападения горских племен. Оставался только четвертый путь – по Каспию в Дербент, Баку и устье р. Куры.
Противнику на батумском направлении противостояли два отряда под общим командованием генерал-майора Ивана Андроникова. Гурийским отрядом командовал генерал-майор Гагарин – 10,5 батальона пехоты, 2 казачьи сотни, до 4 тыс. местной милиции и 12 орудий. Ахалцихский отряд возглавлял генерал-майор Ковалевский – 8 батальонов пехоты, 9 казачьих сотен, около 3 500 милиции и 12 орудий.
Герой Русско-персидской войны 1826–1828 гг., покорения Кавказа, Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и Крымской войны. Русский генерал из рода кахетинских князей Иван Малхазович Андроников (1798–1868). Источник: «Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853–1856 годов». Т. 1. СПб., 1858–1861.
Бой у Нигоети
Османы первыми в мае 1854 года начали наступление на своём левом фланге. Турецкий авангард из состава Батумского корпуса под командованием Гассан-бея двинулся из Озургет в направлении Кутаиса. В начале июня 1854 года войска под началом Гасан-бея (около 10 тыс. человек) попытались на берегах реки Риони разгромить русский Гурийский отряд.
В ответ князь Андроников приказывает отряду Эристова (два батальона и 4 орудия) занять Нигоетские высоты. 8 июня (27 мая по старому стилю) 1854 года в битве у селения Нигоеты русские войска (около 3 тыс.) под началом полковника Николая Эристова наголову разгромили врага. Русские сначала попали в окружение, но несколькими решительными штыковыми атаками решили исход дела в свою пользу. Гассан-бей погиб. Разбитые наголову турки бежали.
Турки потеряли только убитыми до 1 тыс. человек. Общие потери – до 2 тыс. Наши войска захватили две пушки и большое количество новых французских ружей. Русские потери – 600 человек.
Князь Николай Дмитриевич Эристов (Эристави) (1821 или 1823–1856) – полковник Русской императорской армии, герой покорения Кавказа и Крымской войны.
Сражение у реки Чолок
После этого войска Андроникова двинулись к Озургетам, куда отошёл разбитый вражеский отряд. Русский Гурийский отряд насчитывал около 10 тыс. человек при 18 орудиях. Турки, не дожидаясь подхода русских войск, бросили в Озургетах склады с продовольствием и отступили за реку Чолок.
Тем временем навстречу русским войскам наступал 34-тысячный Батумский корпус Селим-паши. Турки расположились за рекой Чолок, возвели укрепления. Их правый фланг был прикрыт крутым, неприступным оврагом, левый – густым горным лесом, изрезанным ущельями. Единственной слабостью османов была их артиллерия: 13 пушек против 18 у русских.
Гурийский отряд вышел к реке 3 (15) июня 1854 года. Разведка показала силу турецкой позиции, а османы хорошо дрались на крепких укреплениях. Однако военный совет решил идти на штурм вражеского лагеря.
Ранним утром 4 (16) июня 1854 года, форсировав двумя колоннами неширокую реку Чолок, наши войска атаковали вражеский лагерь. Дело началось со стычки передовых дозоров гурийцев князя Микеладзе с турецкими постами. Гурийские милиционеры самоотверженно бились за свою землю. Они опрокинули противника, турки бежали к своему лагерю. Часть милиции завязала перестрелку с противником на правом фланге турок, создавая видимость подготовки атаки через овраг.
В это время наши основные силы готовились к атаке, началась артиллерийская дуэль. Тем временем гурийцы, увлеченные первым успехом, в погоне вышли к турецкому лагерю. Оттуда выступил турецкий батальон с орудием. Однако ополченцы храбро и неожиданно для противника бросились в рукопашную и вызвали большое смятение. Турки бежали в лагерь, бросив пушку и знамя.
Первый успех стал сигналом для общей атаки. Русская пехота рванула вперёд. Егеря, работая штыками и прикладами, с ходу захватили передовую линию полевых укреплений. Турецкая пехота отступила на вторую линию, которая находилась выше первой. Лобовую атаку второй линии турки отразили. Османы остановили русских сильным ружейно-артиллерийским огнем. Егерский полк имени князя Воронцова, неся потери, залег и стал отстреливаться. На помощь егерям пошли два батальона Литовского полка.
Магомет Селим-паша готовил контратаку конницы и пехоты, чтобы сбросить русских егерей в реку. Однако русская артиллерия накрыла вражеские позиции, турецкая конница мгновенно расстроилась и бежала. Затем русские артиллеристы обстреляли вражеские укрепления. Турецкая пехота была ошеломлена сильным огневым налётом, их артиллерия была подавлена.
Андроников бросил всю имеющуюся конницу на правый фланг и в тыл врагу. Одновременно русская пехота снова атаковала. Русский генерал направил в сражение все оставшиеся резервы – несколько рот Брестского и Белостокского полков. Тем временем четыре сотни донских казаков и конные грузинские милиционеры пробились в тыл к противнику. Турки построились в каре. В ожесточенной схватке пали командир 11-го Донского полка полковник Харитонов и князь Микеладзе. Вслед за конниками во вражеский лагерь ворвалась и русская пехота.
Турецкий Батумский корпус потерпел поражение. Османы ещё пытались отбиваться в двух тыловых укрепленных лагерях, но без успеха. После этого они бежали. Наши войска преследовали врага. Селим-паша сам едва спасся от плена.
Это была полная победа Русских войск. Турки потеряли около 4 тыс. человек убитыми и ранеными. Множество солдат разбежалось по домам. Русскими трофеями стала вся корпусная артиллерия – 13 пушек с боеприпасами, казна, все походное имущество противника, транспорт – 500 мулов. Русские потери – около 1,5 тыс. человек.
За это сражение князь Иван Андроников был награжден орденом Святого Александра Невского. Орден Св. Георгия 4-й степени получили: генерал-майор Майдель, полковник Мамацев, подполковники Бреверн и Джандиеров, майор Макрыз, Брестского пехотного полка капитан Тальвинский, который, будучи ранен, остался перед своею ротою и первым взбежал на неприятельскую батарею, Куринского полка капитан Дудниченко и Литовского егерского полка подпоручик Быковский.
Источник: М. И. Богданович. Восточная война 1853–1856 годов: в 4 томах.
Захват Баязета
На Эриванском направлении наши войска также разбили противника. Отряд под началом генерала Врангеля атаковал противника 17 (29) июля 1854 года на Чингыльских высотах, в районе Баязета. Отсюда турки при поддержке курдской конницы угрожали области Эривани. Бой завершился полной победой Русских войск.
Таким образом, Русские войска полностью разгромили и рассеяли Баязетский корпус противника. Только через некоторое время турецкое командование смогло прикрыть это направление, спешно направив сюда резервы из Эрзерума.
19 (31) июля 1854 года русский отряд генерала Врангеля без боя занял турецкий город Баязет. Здесь были захвачены богатые трофеи и запасы турецкой армии.
Таким образом, начало кампании 1854 года на Кавказском фронте осталось за Русской армией. Русские войска отразили вражеские атаки и заняли Баязет. При этом, как и в сражениях 1853 года, на каждого русского солдата приходилось по три турецких. Оба раза (у Нигоети и на реке Чолок) дело окончилось страшным разгромом и бегством турецкой армии.
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