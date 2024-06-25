Осуждённый на Украине митрополит УПЦ Ионафан прибыл в Москву

0
Осуждённый на Украине митрополит УПЦ Ионафан прибыл в Москву

Осужденный на Украине и лишенный указом главы киевского режима Владимиром Зеленским гражданства этой страны митрополит канонической православной церкви Ионафан (в миру — Анатолий Иванович Елецких) прибыл в Москву.

После издевательского судилища, по итогам которого винницкий предстоятель УПЦ был приговорен к пятилетнему заключению с конфискацией всего имущества, по ходатайству патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла он был освобожден и переправлен в Россию. Освобождение украинского митрополита стало возможным благодаря посредничеству папы Римского.



Как сообщают представители Московского патриархата, священник прибыл в Москву на лечение после инсульта, который случился на фоне череды беспочвенных обысков и беспрецедентного давления украинских спецслужб.

На Украине суд признал митрополита УПЦ Ионафана виновным в посягательстве на территориальную целостность страны и обязательном в таких случаях "оправдании российской агрессии". Поводом для обвинений стала размещенная в январе 2022 года на официальном интернет-портале епархии статья о главенствующей роли Московского патриархата в православном христианстве и отсутствии субъектности у созданной пришедшим к власти в результате госпереворота Петром Порошенко раскольничьей ПЦУ. Кроме того, органы следствия обнаружили на личном компьютере Ионафана некие "пропагандистские листовки".

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл наградил освобожденного украинского митрополита орденом Сергия Радонежского. В настоящее время священник в безопасности и в полном объеме обеспечен необходимой в его состоянии медицинской помощью.