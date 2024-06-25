Ярая русофобка и большой «друг» Украины Урсула фон дер Ляйен останется на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, являющейся высшим органом исполнительной власти ЕС. Об этом договорились все главы государств и правительств 27 стран, входящих в Евросоюз, сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство DPA.Помимо этого, на встрече глав стран и кабминов ЕС было решено, что должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля займет нынешний премьер Эстонии Кая Каллас. В свою очередь, экс-премьер Португалии Антониу Кошта станет председателем Евросовета.Ожидается, что вопрос назначения политиков на руководящие посты евроинститутов окажется в центре внимания саммита ЕС на высшем уровне 27-28 июня в Брюсселе. Формально их кандидатуры еще должны поддержать депутаты Европарламента. Но как следует из предыдущей практики, все кандидаты согласовываются с ведущими фракциями ЕП заранее.При этом если в Европарламенте никаких сюрпризов не ожидается, то на встрече глав государств и правительств ЕС таковые возможны. В частности, ряд европейских лидеров не устраивает слишком большая зацикленность премьера Эстонии Каллас на проблемах Украины, в силу чего она обращает меньше внимания как на соседей по ЕС, так и на более далекие регионы. Кандидатура Кошты также вызывает нарекания, прежде всего в силу того, что представителей ряда стран беспокоит незаконченное расследование по фактам коррупции, открытое в прошлом году в отношении возглавляемого им португальского кабмина. Тогда из-за подозрений в должностных преступлениях и коррупции, выдвинутых правоохранительными органами в адрес членов его правительства в связи с реализацией резонансных проектов развития, в ноябре 2023 года Кошта подал в отставку с поста главы премьра Португалии.В качестве кандидата на второй срок председательства в Еврокомиссии фон дер Ляйен была выдвинута 7 марта на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. 18 июня глава Евросовета Шарль Мишель проинформировал, что лидеры Евросоюза на тот момент не смогли достичь соглашения о переназначении. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен, Кошта и Каллас близки к получению руководящих должностей в Евросоюзе.Впрочем, есть свой «скелет в шкафу» и у фон дер Ляйен. В прессе неоднократно писали об ее публичном конфликте с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и довольно сложных отношениям с рядом коллег в самой Еврокомиссии.Как бы то ни было, назначения и переназначения высших чиновников ЕС никак не повлияют на политику Брюсселя касательно поддержки Украины и противостояния с Россией. Председатель ЕК уже объявила сегодня о необходимости принятия Украины и Молдавии в ЕС, соответствующие переговоры будут продолжены.