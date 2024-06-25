Боевики действующей в Волчанске 82-й бригады ВСУ жалуются на проблемы из-за отсутствия средств РЭБ

1
Боевики действующей в Волчанске 82-й бригады ВСУ жалуются на проблемы из-за отсутствия средств РЭБ

Ситуация в Волчанске для украинских формирований стремительно ухудшается. Во многом это связано с нехваткой определенных технических систем и вооружений, сообщают украинские источники.

Так, боевики действующей в Волчанске 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на почти полное отсутствие средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). По словам украинских боевиков, из-за этого российские дроны регулярно наносят удары по позициям ВСУ, в том числе и по расчетам украинских беспилотников.

Как рассказывают украинские штурмовики, из-за атак российских дронов, в подразделениях 82-й бригады практически не осталось операторов беспилотных летательных аппаратов. Это привело к тому, что украинские подразделения не могут атаковать российские войска с помощью дронов, а отсутствие средств радиоэлектронной борьбы не позволяет им отбивать атаки российских беспилотных летательных аппаратов.

Любые попытки проведения атак приводят к полному разгрому украинских штурмовых групп российскими войсками. Впрочем, ситуация с РЭБ выглядит подобным образом и в других бригадах ВСУ, не только в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Так, на отсутствие средств РЭБ жалуются боевики 150-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Украинские источники сообщают, что непонятно, как исправить данную ситуацию. Власти для этого ничего не делают, в том числе и потому, что украинская армия в целом испытывает огромную нехватку систем радиоэлектронной борьбы.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 16:54
    Визг в стиле: дайте, дайте, дайте... crying
    Разжалобить и выклянчить новая религия окраины и ведь выпрашивают и получают. what