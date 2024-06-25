Боевики действующей в Волчанске 82-й бригады ВСУ жалуются на проблемы из-за отсутствия средств РЭБ
1
Ситуация в Волчанске для украинских формирований стремительно ухудшается. Во многом это связано с нехваткой определенных технических систем и вооружений, сообщают украинские источники.
Так, боевики действующей в Волчанске 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на почти полное отсутствие средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). По словам украинских боевиков, из-за этого российские дроны регулярно наносят удары по позициям ВСУ, в том числе и по расчетам украинских беспилотников.
Как рассказывают украинские штурмовики, из-за атак российских дронов, в подразделениях 82-й бригады практически не осталось операторов беспилотных летательных аппаратов. Это привело к тому, что украинские подразделения не могут атаковать российские войска с помощью дронов, а отсутствие средств радиоэлектронной борьбы не позволяет им отбивать атаки российских беспилотных летательных аппаратов.
Любые попытки проведения атак приводят к полному разгрому украинских штурмовых групп российскими войсками. Впрочем, ситуация с РЭБ выглядит подобным образом и в других бригадах ВСУ, не только в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Так, на отсутствие средств РЭБ жалуются боевики 150-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Украинские источники сообщают, что непонятно, как исправить данную ситуацию. Власти для этого ничего не делают, в том числе и потому, что украинская армия в целом испытывает огромную нехватку систем радиоэлектронной борьбы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация