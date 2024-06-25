Тайвань представил новый истребитель танков на базе перспективной бронемашины Clouded Leopard II

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Тайвань представил новый истребитель танков на базе перспективной бронемашины Clouded Leopard II

25 июня Минобороны Тайваня представило прототип D2 новой 105-мм САУ 8x8, которая должна выступать на поле боя в роли истребителя танков и создана, по всей видимости, на базе перспективной БМП Clouded Leopard II.

Как предполагается, после тестирования D2 на испытания будет отправлена модель D3, завершение испытаний которой ожидается в следующем году. К настоящему времени, в период с 2019 по 2023 годы, было изготовлено два прототипа D1 и D2. За разработку башни отвечает институт NCSIST, а корпуса – Бюро вооружений.



Несмотря на удовлетворительные результаты испытаний, тайваньская армия потребовала внести ряд изменений, в частности уменьшить высоту прототипа с 3,3 м до 3 м. Как планируется, модель D3, удовлетворяющая этому запросу, пройдет весь цикл тестирования к 2025 году.



Калибр новой САУ соответствует 105 мм танков M60A3 и CM11, что должно упростить логистику. В ходе испытаний прототип D2 продемонстрировал способность пробивать стальную плиту толщиной 500 мм с расстояния 2000 м бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Ожидаемый ресурс ствола составляет от 800 до 1000 выстрелов. Второстепенное вооружение представлено спаренным 7,62-мм пулеметом и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Численность экипажа – 4 чел. Камеры обеспечивают круговой обзор. Система наблюдения поддерживает работу в любых погодных условиях, обнаруживая технику на расстоянии 2000 м и личный состав на дистанции 1200 м. Скорость движения превысит 100 км/ч.



На сегодняшний момент на вооружении армии Тайваня состоит бронемашина Clouded Leopard собственной разработки, представленная в нескольких вариантах. На замену ей создается Clouded Leopard II, которая, вероятнее всего, и выступила в роли шасси для новой САУ.

Как поясняют военные, существующие гусеничные машины непригодны для проведения операций в прибрежных районах, на пляжах и в речных долинах. В командовании полагают, что колесная техника с максимальной скоростью, превышающей 100 км/ч, обеспечит лучшую мобильность.
11 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    -4
    Сегодня, 17:35
    Хорошая мишень. Тем более если он способен засечь технику только за 2км, так его танк с 3-5 размотает, он даже понять не успеет откуда прилетело. good а на поле боя в качестве истребителей техники на первые места выходят копеечные FPV
  2. dragon772 Звание
    dragon772
    -1
    Сегодня, 17:43
    От ПТРК "Корнета" и FPV-дрона не уйдет.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:46
    Опять пантеры, леопарды, скоро тигры появятся. История идёт по кругу.
  4. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 17:48
    А, собственно,, защищать экипаж чем будет?
  5. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 17:49
    Истребитель танков ! Сколько пафоса-то laughing На колёсах в прибрежной полосе ... ну ну
  6. Tma197725 Звание
    Tma197725
    0
    Сегодня, 18:05
    А теанки будут стоять и ждать когда их будут истреблять!!! ПТУР на легкобронированном внедорожника эффективнее и дешевле.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:21
    А по травке этот пепелац на пригород может подняться? Про дождливую погоду и говорить не стоит...
    Какая то парадная техника с очень ограниченым "ореалом обитания"!
    Хорошая/плохая... да фиг её знает, парадная, неделя войны....
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 18:24
    информации в обзоре мало, но из того что я вижу кажется батвень для понтов
  9. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Сегодня, 18:30
    На сегодняшний момент на вооружении армии Тайваня состоит бронемашина Clouded Leopard собственной разработки, представленная в нескольких вариантах.

    Платформа изначально создана как носитель различного вооружения. Варианты включают БТР, БМП, командирскую машину, разведывательную машину РХБ, миномет 81-мм или 120-мм, 105-мм пушка и 155-мм гаубицу (не реализована).

    Машина основана на 6x6 CM-31 (но схема 8х8), разработанном ирландской компанией Timoney Technology Limited и доработанной Центром разработки готовности боеприпасов. Разработка была запущена в 2002 году и обошлась в 700 миллионов тайваньских долларов (21,9 миллиона долларов США). Серийное производство началось в 2007 году с первоначальным заказом на 600 единиц, впоследствии увеличенным до 1400.

    Броня обеспечивает защиту от 7,62-мм бронебойных снарядов, при этом лобовая дуга выдерживает попадание 12,7-мм бронебойных. Системы защиты от РХБ и пожаротушения также входят в стандартную комплектацию. V-образный корпус обеспечивает защиту от фугасов и выдерживает 12 кг тротила под любым колесом.

    В базовой версии БТР CM-33 вооружен 40-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм спаренным пулеметом, установленными в выносном боевом модуле.

    Для варианта с пушкой СМ-34 использована собственная башня, вооруженная 20-мм револьверной пушкой T75. Была надежда, что любой недостаток пушки с точки зрения огневой мощи может быть смягчен за счет принятия на вооружение боеприпасов Mk 244 Mod 0 APDS, но проблемы со сроком службы ствола оказались непреодолимыми, и БМ была перевооружена на 30-мм Bushmaster II

    Следующее поколение 8×8 Cloud Leopard II было презентовано на выставке аэрокосмических и оборонных технологий в Тайбэе в 2019 году.
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:31
    Колесное шасси для танка сомнительное решение, но в качестве высокомобильного средства передвижения с мощным вооружением в джунглях и гористой местности очень даже ничего по опыту итальянских колёсных танков Centauro и французских АМХ-10 которые в основном применялись в Африке и горной местности Балкан в чем местность острова Тайвань схожа. По опыту боевого применения на донбасском театре боевых действий немаловажным фактором оказалась ремонтопригодность в полевых условиях при соответствующем опыте экипажа.
  11. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 19:21
    Вфп дрон вот нынче истребитель танков