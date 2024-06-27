Компания MBDA представила проект ракетного комплекса LCM
Ракетный комплекс LCM в действии - пока только в виде графики
Недавно европейская компания MBDA представила свой новый проект – управляемое ракетное вооружение. Потенциальным заказчикам были показаны материалы о крылатой ракете наземного базирования LCM, которая предлагается для использования в составе подвижного ракетного комплекса.
Разработчики надеются, что новая ракета будет пользоваться коммерческим успехом благодаря тому, что она создана на основе уже существующего серийного изделия. Это позволит ускорить процесс разработки и упростить эксплуатацию.
В виде рекламных материалов
Компания MBDA, международный производитель вооружения, является постоянным участником военно-технической выставки в Париже, известной как Eurosatory. На каждом из этих мероприятий компания представляет свои новейшие разработки.
На последнем французском салоне, который прошёл несколько дней назад, MBDA также продемонстрировала свои новинки. Однако на этот раз компания не смогла представить макет своей новой крылатой ракеты наземного базирования LCM (Land Cruise Missile), так как проект находится на ранних стадиях разработки. Вместо этого MBDA ограничилась рекламной графикой и расчётными данными.
Компания-разработчик сообщила, что новый проект LCM основан на наработках по существующему ракетному комплексу корабельного базирования NCM (он же MdCN), который состоит на вооружении ВМС Франции. Использование готовых решений позволило упростить разработку новой ракеты. Кроме того, такой подход позволяет MBDA дополнить свою номенклатуру продукции изделием нового для компании класса.
MBDA указывает на достижение высоких характеристик и боевых возможностей новой ракеты. Согласно сообщениям компании, LCM сможет поражать цели на большой глубине обороны противника и преодолевать различные системы ПВО. Также отмечается высокая точность поражения целей. Однако пока не проводились испытания новой ракеты, поэтому в контексте её потенциала приходится вспоминать опыт эксплуатации и применения изделия NCM.
Ракета NCM / MdCM, на основе которой выполнили LCM
В своей рекламе компания MBDA не только рассказывает о тактико-технических характеристиках своего продукта, но и поднимает вопросы производства и организации.
Так, они называют ракету LCM «суверенной европейской». Производство этой ракеты и всего ракетного комплекса планируется наладить в пределах Европейского союза, что должно дать определённые преимущества.
Пока что перспективный комплекс с ракетой LCM был представлен только на рисунке. На рекламном изображении изображена местность, на которой размещены несколько наземных пусковых установок. С одной из них производится запуск крылатой ракеты. Другая ракета LCM, которая стартовала ранее, изображена крупным планом в полётной конфигурации.
Морские корни
Компания MBDA представила внешний вид перспективной ракеты LCM и описала её основные возможности. Технические детали, характеристики и т. д. не были раскрыты. Однако было упомянуто, что новая наземная ракета будет основана на существующем изделии для кораблей и подводных лодок. Более того, наземная версия LCM будет максимально похожа на морскую NCM (Missile de Croisière Naval). Эта информация позволяет составить примерное представление о новом оружии.
Ракета Naval Cruise Missile (NCM) создавалась французским отделением MBDA с середины двухтысячных годов. Её планировали сделать основным ударным вооружением перспективных кораблей типа FREMM и подводных лодок проекта Barracuda. Проектные работы продолжались не менее 5–6 лет, и лётные испытания ракеты NCM начались только в 2013 году. Дальнейшие работы заняли ещё несколько лет, и в 2017 году NCM поступила на вооружение надводных кораблей ВМС Франции. Подводные силы приняли MdCM на вооружение в 2022 году.
Изделие NCM/MdCM представляет собой типичную дозвуковую крылатую ракету, способную атаковать удалённые цели. Она построена с использованием всех характерных решений, что делает её похожей на иностранные аналоги по характеристикам и возможностям.
Ракета для флота имеет длину 6,5 метра при диаметре корпуса 500 миллиметров. Имеется раскладное крыло размахом 2,85 метра. Стартовая масса составляет 1400 килограммов, включая 300-килограммовую боевую часть. Изделие оснащено стартовым твёрдотопливным двигателем и маршевым турбореактивным. Последний разгоняет изделие до скорости 800 километров в час. Полёт происходит по траекториям разной высоты. Дальность полёта при старте с надводной платформы достигает 1400 километров, из-под воды — 1000 километров.
Старт опытной ракеты NCM
Ракета оснащена автопилотом, который использует инерциальную и спутниковую навигацию, а также систему TERCOM. Также есть возможность использовать активную радиолокационную или тепловую головку самонаведения.
В любом случае, вне зависимости от дальности пуска, КВО (круговое вероятное отклонение) составляет не более нескольких метров. Ракета доставляет к цели осколочно-фугасный заряд.
На готовой базе
Судя по опубликованным данным, крылатая ракета наземного базирования LCM имеет много общего с изделием NCM, предназначенным для надводных кораблей. Она должна обладать схожей или идентичной конструкцией планера, почти таким же составом бортового оборудования и демонстрировать близкие характеристики. Однако необходимы определённые доработки, связанные с переносом боеприпаса на новую платформу.
В проекте LCM компания MBDA фактически использует уже готовую ракету, но другие компоненты комплекса пришлось разрабатывать с нуля. Недавно была опубликована реклама, демонстрирующая, как может выглядеть такой комплекс. Он включает в себя несколько самоходных пусковых установок и, возможно, машину боевого управления. Каждая пусковая установка может нести четыре ракеты. Реклама показывает батарею из 4-5 пусковых установок, что позволяет предположить, какой боекомплект они несут.
Можно предположить, что наземные средства ракетного комплекса LCM, как и сама ракета, имеют морское происхождение. Это означает, что системы и агрегаты корабельного комплекса могли быть перенесены на наземные платформы с понятной целью и предсказуемым результатом. При этом могло потребоваться внедрение некоторых новых приборов, таких как средства связи, соответствующие стандартам сухопутных войск Франции или других европейских государств.
Предполагаемые перспективы
Компания MBDA уверена, что ракетный комплекс LCM обладает большим потенциалом и сможет привлечь внимание различных заказчиков. Она надеется, что будущие покупатели проявят интерес не только к сухопутным системам, но и к корабельным комплексам. В этом случае страна-заказчик получит уникальные боевые возможности, связанные с различными способами базирования и возможностью использовать унифицированные ракетные комплексы.
Подводный старт MdCM
Следует отметить, что упоминание ракет NCM в рекламе нового комплекса вызывает неоднозначные чувства. В своё время ракета для кораблей и подводных лодок прошла испытания, но её единственное реальное боевое применение оказалось неудачным.
Напомним, в апреле 2018 года Франция нанесла ракетный удар по объектам в Сирии, используя различные комплексы, включая корабельные NCM. По техническим причинам из трёх фрегатов FREMM, участвовавших в ударе, только один смог запустить крылатые ракеты. К целям отправились всего три ракеты.
Французские ВМС позже сообщили об устранении всех неполадок и провели успешные испытания. Однако остаётся неясным, удалось ли полностью избавиться от недостатков проекта NCM и не могли ли они перейти в новый проект. В этом случае унификация двух ракет и сопутствующей аппаратуры становится дополнительным фактором риска.
Если не учитывать сомнительное прошлое, то ракета LCM в её текущем виде представляет собой типичный образец своего класса — крылатый боеприпас средней массы с высокой дозвуковой скоростью и так далее. Её характерной особенностью является старт с наземной пусковой установки. Это даёт новые оперативные возможности и, в зависимости от особенностей развёртывания, расширяет возможную зону нанесения ударов. В то же время такой способ базирования принципиально не меняет боевые качества ракеты.
Разработчик ожидает, что LCM будет демонстрировать высокие боевые характеристики, но не всё так просто. Крылатые ракеты, подобные новой LCM, традиционно рассматриваются как одна из главных целей для современной ПВО. Однако в MBDA утверждают, что в конструкции LCM использованы стелс-технологии, но результат этого подхода неясен. Кроме того, известны результаты боевого применения других малозаметных ракет французского производства.
Новый старый образец
Компания MBDA представляет свою новую разработку — крылатую ракету LCM. Однако, если быть точнее, это всего лишь немного переработанная версия ракеты NCM, которая была принята на вооружение несколько лет назад.
Целью MBDA было создание новой платформы для ракеты, чтобы привлечь больше внимания со стороны потенциальных заказчиков. Компания считает, что армии Европы заинтересованы в приобретении крылатых ракет наземного базирования, и они могут быть заинтересованы в приобретении нового комплекса.
Кроме того, MBDA планирует создать унифицированные версии для кораблей и подводных лодок, чтобы расширить возможности своей системы. Однако только время покажет, насколько оправданы эти ожидания и найдёт ли новая старая ракета своего покупателя.
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