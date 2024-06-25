Лавров: В случае начала мирных переговоров по Украине Россия не будет останавливать спецоперацию

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Лавров: В случае начала мирных переговоров по Украине Россия не будет останавливать спецоперацию

Россия готова в любой момент приступить к переговорам по завершению конфликта на Украине, но проведение спецоперации останавливать не будет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства выступил перед студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Говоря о возможных мирных переговорах, Лавров отметил, что Россия готова в любой момент сесть за стол переговоров, но останавливать СВО на это время не будет. По его словам, у Москвы имеется негативный опыт 2022 года, когда Киев воспользовался паузой в боевых действиях для перегруппировки войск.



Мы сказали: мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года.

- заявил Лавров.

В Москве неоднократно заявляли, что если переговоры по Украине начнутся, то только на российских условиях, Запад со своими ультиматумами может идти лесом. Условия недавно озвучил российский президент, они довольно простые: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами на международном уровне, снятие с России санкций, полная демилитаризация и денацификация Украины, которая также становится безблоковой и безъядерной. В случае, если Запад и Украина откажутся от этих условий, то следующие будут еще жестче.

Как заявили в Кремле, предложенные условия пока действуют.
61 комментарий
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  1. spektr9 Звание
    spektr9
    +4
    Сегодня, 17:42
    Шли бы уже со своими договорниками куда подальше
    1. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      -6
      Сегодня, 17:45
      Шли бы уже со своими договорниками куда подальше

      Шли бы Вы уже с дивана в окоп
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        +2
        Сегодня, 17:46
        Шли бы Вы уже с дивана в окоп

        Только после вас урашечка... А то как за гаранта и зерновую сделку и вывод войск из-под Киева и мобилизацию ты первый орешь, а как на СВО так третьей год не в состоянии
        1. Hwostatij Звание
          Hwostatij
          -8
          Сегодня, 18:05
          Только после вас урашечка... А то как за гаранта и зерновую сделку и вывод войск из-под Киева и мобилизацию ты первый орешь, а как на СВО так третьей год не в состоянии

          Это ты сейчас бредишь что ли? С призраками в своем воспаленном мозгу разговариваешь?
          1. Deon59 Звание
            Deon59
            +2
            Сегодня, 18:32
            Раньше был бред лишь бы не было войны , потом емли не он то кто . Теперь война по самые помидоры и теперь новый бред когда победим . А гарант думает как бы все откатить назад .
            1. Комментарий был удален.
              1. Практик23354df Звание
                Практик23354df
                -2
                Сегодня, 19:12
                Цитата: Hwostatij
                точно знающих, что гарант думает,

                Гарант не думает, он очень хочет в буржуинство.
      2. Внештатный_комментатор
        Внештатный_комментатор
        +2
        Сегодня, 18:08
        Может кто и пошёл бы. Да только нет уже ни сил, ни здоровья. Да и друзей уже не так много, с которыми не пропадёшь...
        Но, память осталась. ... Договаривается - слабый. Сильный - побеждает. Проигрывать русским - нельзя. Слишком другая у нас национальная идея. Её все за слабость воспринимают.
        Однако, сейчас время пришло показать силу так, чтобы те, кто посмотреть придёт, назад уже вернуться не сможет. По крайней мере, не своими ногами.
        Всё лучшее, что в России было за всё её существование, было следствием таких вот, катастрофических, беспощадных для врага побед русской армии... За всё время существования Россия прожила мирно чуть меньше 200 лет в сумме. Это очень немного. Зато, говорит - об очень многом....
        Суть "притчи" в том, что все, кого не добивали сразу, возвращались снова, потому что видели сильное слабым по прежнему.
        В этот раз, нужно заканчивать сразу, за один раз. Другого - не дано ...
        1. Hwostatij Звание
          Hwostatij
          -6
          Сегодня, 18:14
          Может кто и пошёл бы. Да только нет уже ни сил, ни здоровья. Да и друзей уже не так много, с которыми не пропадёшь...

          Ну да, то друзей нет, то здоровья, да и диванчик удобнее, чем шконка в блиндаже... А суть одна - воевать и шашкой с дивана махать - две большие разницы
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 18:17
            Ну да, то друзей нет, то здоровья, да и диванчик удобнее, чем шконка в блиндаже... А суть одна - воевать и шашкой с дивана махать - две большие разницы
            Заметно laughing laughing laughing
            1. Внештатный_комментатор
              Внештатный_комментатор
              0
              Сегодня, 18:32
              То, что вы пишите, называется - троллинг.
              В моём комментарии выше всё сказано. И - для тех, кто пойдёт воевать. И - для тех, кто не пойдёт.
              Всё это есть в документах (цитата, В. Путин) ...
              Что написано пером, не вырубишь топором.... Это народная мудрость. Не для вас, но - для гораздо большего количества людей здесь.
              1. Hwostatij Звание
                Hwostatij
                -1
                Сегодня, 18:35
                То, что вы пишите, называется - троллинг.
                В моём комментарии выше всё сказано. И - для тех, кто пойдёт воевать. И - для тех, кто не пойдёт.
                Всё это есть в документах (цитата, В. Путин) ...
                Что написано пером, не вырубишь топором.... Это народная мудрость. Не для вас, но - для гораздо большего количества людей здесь.

                Это называется брезгливость по отношению к диванным воякам и никак иначе
                1. Внештатный_комментатор
                  Внештатный_комментатор
                  +2
                  Сегодня, 18:46
                  Нет, отнюдь. То, что вы пишите - это троллинг. А ещё вы специально цитируете всё подряд без всякой нужды, захламляя экран копиями давно прочитанного текста. Это хуже, чем троллинг - это неуважение к посетителям форума. Жаль, не все это понимают, зря этого нет в правилах, поэтому вы и выходите "по нулям".
                  ... Нули выходят по нулям, бросая на дорогу хлам ... Бывайте, хлопцы.
                  1. Hwostatij Звание
                    Hwostatij
                    0
                    Сегодня, 18:52
                    Нет, отнюдь. То, что вы пишите - это троллинг. А ещё вы специально цитируете всё подряд без всякой нужды, захламляя экран копиями давно прочитанного текста. Это хуже, чем троллинг - это неуважение к посетителям форума. Жаль, не все это понимают, зря этого нет в правилах, поэтому вы и выходите "по нулям".
                    ... Нули выходят по нулям, бросая на дорогу хлам ... Бывайте, хлопцы.

                    Неуважение - это пост из воздуха брать и на него отвечать (или своим мыслям). Цитирование - нормальное явление, если только эго позволяет предположить, что не только на ваши посты отвечают. А про нулей согласен
              2. oppozite28 Звание
                oppozite28
                -1
                Сегодня, 18:40
                То, что вы пишите, называется - троллинг.
                В моём комментарии выше всё сказано. И - для тех, кто пойдёт воевать. И - для тех, кто не пойдёт.
                Всё это есть в документах (цитата, В. Путин) ...
                Что написано пером, не вырубишь топором.... Это народная мудрость. Не для вас, но - для гораздо большего количества людей здесь.
                Следовали бы народным мудростям СВО бы окончилась ещё в прошлом году, но интриги МО РФ сильнее здравого смысла, а также остальных немаловажных факторов которые ранее обсуждались на повышенных тонах письменного варианта ведения диалога в динамике и одновременно с ведением боевых действий в том числе и особенно с участием представителей ЧВК "Вагнер". Особенно про людей и нелюдей в том числе.
                1. Внештатный_комментатор
                  Внештатный_комментатор
                  0
                  Сегодня, 18:51
                  В моём изначальном комментарии ясно написано, когда должно кончится СВО. А в вашем нет ничего, кроме ещё одной ненужной цитаты.
          2. Deon59 Звание
            Deon59
            -1
            Сегодня, 18:33
            Ну и как на войне , наверно один и в атаку и в обороне .
            1. Hwostatij Звание
              Hwostatij
              0
              Сегодня, 18:49
              Ну и как на войне , наверно один и в атаку и в обороне .

              Нет, с коллективом. И, в отличие от тебя, был
              1. Внештатный_комментатор
                Внештатный_комментатор
                0
                Сегодня, 19:05
                Прикинь ... другие - тоже были на войне. Выше этажами я написал, почему это так.
                Один мудрый капитан сказал мне однажды. Война не делает людей лучше, она убирает лишнее - то, что плохо держится. И, если человек был надёжным, добротным - станет ещё лучше. Но, если был сволочью - станет такой гнидой, что оторви и выбрось, и не жалко будет.
                Этот капитан прошёл четыре войны, без Великой Отечевственной, командиром танка. Потом, командиром танкового взвода...
                Угадай с одного раза, с кем я пойду вразведку, а кого не возьму ни за что - тебя, или этого капитана (в прошлом) ?
                1. Hwostatij Звание
                  Hwostatij
                  -3
                  Сегодня, 19:07
                  Угадай с одного раза, с кем я пойду вразведку, а кого не возьму ни за что - тебя, или этого капитана (в прошлом) ?

                  Конечно, угадаю - ни с кем, ибо в разведку ты никогда не пойдешь - ты способен только с дивана слюной брызгать
                  1. Внештатный_комментатор
                    Внештатный_комментатор
                    +2
                    Сегодня, 19:17
                    Ты ошибся. Я возьму всех.
                    Но, ты пойдёшь прямо по дороге, под фонарями. Потому что грязь не горит, а что не тонет, ты и сам знаешь. И никогда этот мир по другому устроен не был.
                    Это и есть война. Не уверен, что ты это понял там, где ты был. Поэтому, шагать тебе прямо по дороге. Сколько прошагаешь. Не стоит в этом сомневаться. Лучше подумай, почему так вышло ...
                    На этом, полагаю, всё. Кому и за что чей диван достался, ты теперь начал понимать.
                    1. Hwostatij Звание
                      Hwostatij
                      +1
                      Сегодня, 19:22
                      Это ты ошибся. Ни он, ни я тебя в разведку не взяли бы. Сиди на диванчике дальше и не делай вид, что собираешься в окоп, страдая при этом графоманией - мерзко это.
              2. Deon59 Звание
                Deon59
                0
                Сегодня, 20:23
                Это когда подстанции ремонтировал .
          3. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +3
            Сегодня, 18:37
            Можно не воевать.
            Но потом не удивляйся что тебя ведут к оврагу на расстрел, а твоих детей и жену увезли в бордель или на мыло.
            У "Запада" планы лишь на наше несуществование. Снова. (в прочем кажется так было всегда)
            1. Hwostatij Звание
              Hwostatij
              -2
              Сегодня, 18:44
              Можно не воевать.
              Но потом не удивляйся что тебя ведут к оврагу на расстрел, а твоих детей и жену увезли в бордель или на мыло.
              У "Запада" планы лишь на наше несуществование. Снова. (в прочем кажется так было всегда)

              И это ты, видимо, из окопа сейчас написал. Мне, по крайней мере, под обстрелами там побывать пришлось, когда подстанции поврежденные восстанавливал. И еще. С чего ты взял, что я против СВО в принципе? Я за любое прекращение огня на наших условиях. Но вот шашкомахи диванные меня просто выбешивают
              1. Hitriy Zhuk Звание
                Hitriy Zhuk
                0
                Сегодня, 18:59
                Цитата: Hwostatij
                Я за любое прекращение огня на наших условиях

                Ты бы выделенное подчеркивал явно.
                Впечатление создалось(и полагаю у других тоже) такое будто ты просто "за любое вплоть до капитуляции".

                Извиняй, недопонимание.
                1. Hwostatij Звание
                  Hwostatij
                  -1
                  Сегодня, 19:00
                  Извиняй, недопонимание.

                  drinks
            2. Василий_Островский Звание
              Василий_Островский
              +1
              Сегодня, 18:47
              Лучше не скажешь...
              Без победы все остальное не имеет смысла.
              Вот только потом не забыть бы и не заболтать спрос с политического класса, доведшего страну до такой черты.
              1. Hitriy Zhuk Звание
                Hitriy Zhuk
                0
                Сегодня, 19:01
                Цитата: Василий_Островский
                Вот только потом не забыть бы и не заболтать спрос с политического класса, доведшего страну до такой черты.

                Есть консприрологическая теория что СВО на долго именно потому.
                А то понабегут вернувшиеся ветераны, и спросят с олигархов, политиков и вообще...
          4. Гардамир Звание
            Гардамир
            0
            Сегодня, 19:18
  2. K._2 Звание
    K._2
    +8
    Сегодня, 17:43
    Очередная озабоченность и красная линия. Вот еслиб сегодня сбили всех птиц над чёрным морем, завтра бы разнесли мосты через Днепр, послезавтра прекратили транзит газа через небратьев и разнесли таможенные переходы укров с европой, а на третий день выключили энергетику и связь им, разнеся ору аэс вместо трансформаторов и все дата центры вместо антены вместе с ними, вот тогда бы качали условия и война бы кончилась быстро, пока запад бы обтекал. П. С. Возможности говорят есть, нет чего то и приставка бы у меня)
    1. ettore Звание
      ettore
      +4
      Сегодня, 18:13
      Цитата: K._2
      П. С. Возможности говорят есть, нет чего то и приставка бы у меня)

      Мирошник, посол ДНР в России, ещё до СВО говорил- Прекращение обстрелов Донецка это не техническая проблема. Так и сейчас.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +5
        Сегодня, 18:51
        Говорил не только он.
        И Путин сейчас подтверждает - "мы 8 лет не решались это закончить"...
        Отвечать кто будет? И будет ли?
        Ему за Крым народ готов был простить практически все, и надеялись на защиту Донбаса, но как у Салтыкова-Щедрина - "а он чижика съел"...
    2. Deon59 Звание
      Deon59
      +3
      Сегодня, 18:34
      Это другая реальность ,это не с этими руководителями .
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        +1
        Сегодня, 20:23
        Точно . И что примечательно : как дело касается дворцы строить за миллиарды, детишек в ландоны-америки отправить учиться и жить, на родственников (включая столетних бабушек) крупный бизнес оформить - тут они все ушлые, наглые и хитрые . А как дело касается России - "нас обманули" , "мы не такие", "мы так не можем" . Обманули в 14-м, в 15-м , потом со вторым Минском, в апреле 22-го , теперь вот опять наших "честных" и очень "порядочных" чиновников пытаются "обмануть" их же "партнеры" и представители "братских народов" . Сталина на вас нет , всех бы расстрелял через неделю , наглецы и предатели ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:43
    Хороший бонус для запада ,но они скажут какие переговоры, если ваш револьвер у нашего виска.Уберите револьвер,опять будем стонать: Нас обманули.Нас обманули плохо кончится, мы уничтожим сами себя ! Наверху надеюсь это понимают.Да влупите наконец по портам Украины отдуши,или мы переживаем за трафик на наши порты Черноморского побережья Кавказа.Надоело смотреть на это.
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +2
      Сегодня, 17:47
      "...опять будем стонать..." - а сам можешь перестать стонать прямо сейчас ?
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 17:52
      Так вроде ж регулярно лупят, но по складам. Да и что порты, если через польшу и румынию всё везут. Сначала в румынский порт, или в германию. Потом посуху
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 17:56
        Трафик морских судов ни кто не трогает не мы не они.Мы не трогаем суда которые стоят под разгрузкой погрузки на Украине ,они не трогают наши суда в порту и на переходе.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +1
          Сегодня, 18:02
          Насчёт трафика украинских судов, если честно, то не интересовался
  4. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +4
    Сегодня, 17:47
    Какие переговоры? Украина ждет F16 и новую помощь. И разве есть прорыв к Киеву и Львову или окружение большой группировки? В Украине никто не говорит о переговорах. Гордон и ему подобные вещают победоносные ролики
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 17:56
      Гордон и ему подобные вещают победоносные ролики

      Гордон - это клиника. Если пытаться осмыслить весь его бред, можно самим превратиться в идиoтoв.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 17:59
      Какие переговоры? Украина ждет F16 и новую помощь
      Вот ей и необходима передышка до того, как их получит
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:49
    . Останавливать боевые действия на время переговоров не будем

    Ну слава богу. Хоть что-то извлекли. Мы с позиции силы имеем право потребовать сначала полное выполнение наших требований. А затем можно приостановить. Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья
  6. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    0
    Сегодня, 17:49
    Кто нибудь может сказать. В прессе пишут. Наши сбили американский дрон Global Hawk возле Крыма. Это правда или нет?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +4
      Сегодня, 17:53
      Кто нибудь может сказать. В прессе пишут. Наши сбили американский дрон Global Hawk возле Крыма. Это правда или нет?

      Ни наши, ни НАТО о подобном не сообщали, а на фоне ежеминутных выступлений с предложением переговоров, вверяется в такое с трудом. Скорее всего просто утка что бы успокоить народ после атаки Севастополя
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:06
      Сообщает бомберфлайт. Подтверждений ни с одной стороны нет. Если и было - подтверждать не будет никто. Не ждите. И во-вторых не сбили, а попал в зону турбулентности. Если продолжат летать - значит фейк. Если перестанут - значит правда. По-другому не узнать
  7. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +3
    Сегодня, 17:54
    Цитата: spektr9
    Кто нибудь может сказать. В прессе пишут. Наши сбили американский дрон Global Hawk возле Крыма. Это правда или нет?

    Ни наши, ни НАТО о подобном не сообщали, а на фоне ежеминутных выступлений с предложением переговоров, вверяется в такое с трудом. Скорее всего просто утка что бы успокоить народ после атаки Севастополя

    Тогда это печально. Я уже обрадовался...
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:57
    если переговоры по Украине начнутся, то только на российских условиях, Запад со своими ультиматумами может идти лесом
    Вот так с ними и надо говорить всегда
  9. ettore Звание
    ettore
    +3
    Сегодня, 18:11
    По его словам, у Москвы имеется негативный опыт 2022 года, когда Киев воспользовался паузой в боевых действиях для перегруппировки войск.

    Значит уроки которые были до этого , Минские соглашения, остановка освобождения Мариуполя и т.д., прошли мимо. Очень, очень туго проходит обучение и усвоение опыта.
  10. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +5
    Сегодня, 18:15
    Неприятное ощущение всякий раз от подобных заявлений. Видна растерянность наших властителей - они не знают как быть дальше………,,
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 18:20
    Не сметь идти на переговоры сейчас, это будет предательством интересов страны....
  12. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 18:22
    Думается укры скоро услышат знаменитое Фошевское: "...А нам нравится воевать...". Вот только хватит там у кого-нибудь мужества ответить: "...А мы уже не можем...".
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:23
    Врага надо бить до конца, до его безусловно го разгром... любые перерыва, остановка, это многие беды отложенные на очень не далёкое потом!
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 18:23
    Мы сказали: мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года.- заявил Лавров.
    Чья-то доверчивость обернулась в 2022-м году потерями личного состава и техники, мягко говоря. И что характерно ведь знали что совершают ошибку отводя войска от Киева и не только.
  15. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 18:42
    министр озабоченностей опять завел свою шарманку, видно мало их обманывали, вот если бы они лично расплачивались за свои косяки, своим здоровьем и жизнями вот тогда и посмотрели бы на их холеные и откормленные рожи
  16. osp Звание
    osp
    +1
    Сегодня, 18:43
    Какие переговоры после того что произошло в Севастополе ?
    И этим Запад намекнул России - отклонено ее мирное предложение.
    Отклонено и все.
    И на том форуме в Швейцарии больше 80 стран подписи поставили давая тем самым понять что предложение России отклонено.
    Они будут накачивать Украину оружием. Теперь уже Япония и Южная Корея включились.

    P.S.

    Суд в Гааге выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова.
  17. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 18:48
    Цитата: oppozite28
    Мы сказали: мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года.- заявил Лавров.
    Чья-то доверчивость обернулась в 2022-м году потерями личного состава и техники, мягко говоря. И что характерно ведь знали что совершают ошибку отводя войска от Киева и не только.

    Отводя войска от Киева это как понять ?
    Это их по просьбе того самого Киева отвели или быть может все-таки с целью
    сохранения этих войск ?
    Когда стало ясно что переворота не будет и им там делать больше нечего.

    Я не знаю как Вы и другие, но я не верю что в МО настолько выродилось военное мышление
    чтобы миллионный город с метро где полиции под 50 тысяч только одной , пытаться взять 35-тысячной
    группировкой.
    Американцы с помощью свой разведки там все изучили тогда и дали понять Зеленскому - угрозы нет.
    А потому не стали эвакуировать органы власти из Киева куда-то на Запад.
  18. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 19:12
    Да, останавливать не будет, но войска снова отведёт.
  19. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 19:16
    А что кто-то со стороны Запада из тех кто решения принимает, а не оппозиция, хоть заикался о переговорах?
    ЗЫ: они ж вроде дорогу лесом показали? Нет?
  20. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    -1
    Сегодня, 19:48
    Наконец-то Сергей!!!

    Настало время, когда они поняли, что Запад подшучивает над ними.

    Под этими " пампасами "мы бы сказали"они берут нас измором".


    1. Не двигаться ни на сантиметр на восток
    2. Минск 1
    3. Минск 2
    4. Стамбул 2022

    Приветствую вас!!!!

    ---------------

    Por fin Sergei!!!

    Ya era hora de que se dieron cuenta de que occidente les toma el pelo.

    Por estas "pampas" diriamos "que nous toman de boludos".


    1. No moverse ni un cm hacia el este
    2. Minsk 1
    3. Minsk 2
    4. Estambul 2022

    Saludos!!!!
  21. bandabas Звание
    bandabas
    -1
    Сегодня, 19:51
    Наш МИД во главе г-ном Лавровым должен определиться в своих внешеполитических заявлениях- У нас идет СВО, конфликт или война. А то не рыба, не мясо.Политика конечно грязная и скользкая вещь, но... Не на месте он находится. И нашим, и вашим.