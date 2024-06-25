Лавров: В случае начала мирных переговоров по Украине Россия не будет останавливать спецоперацию

Мы сказали: мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года.

Россия готова в любой момент приступить к переговорам по завершению конфликта на Украине, но проведение спецоперации останавливать не будет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства выступил перед студентами Академии управления при президенте Белоруссии. Говоря о возможных мирных переговорах, Лавров отметил, что Россия готова в любой момент сесть за стол переговоров, но останавливать СВО на это время не будет. По его словам, у Москвы имеется негативный опыт 2022 года, когда Киев воспользовался паузой в боевых действиях для перегруппировки войск.- заявил Лавров.В Москве неоднократно заявляли, что если переговоры по Украине начнутся, то только на российских условиях, Запад со своими ультиматумами может идти лесом. Условия недавно озвучил российский президент, они довольно простые: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами на международном уровне, снятие с России санкций, полная демилитаризация и денацификация Украины, которая также становится безблоковой и безъядерной. В случае, если Запад и Украина откажутся от этих условий, то следующие будут еще жестче.Как заявили в Кремле, предложенные условия пока действуют.