Китайские разработчики показали кадры шагающих паукообразных дронов-камикадзе

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Китайские разработчики показали кадры шагающих паукообразных дронов-камикадзе

Китайские разработчики представили паукообразных роботов, обладающих опцией использования в виде дронов-камикадзе, в частности, для проникновения в блиндажи, подвалы и другие укрытия противника, неся на себе взрывчатку и поражающие элементы.

Несмотря на то, что в настоящее время наиболее приблизились к созданию эффективных моделей разработчики колесных и гусеничных наземных беспилотников, концепт шагающего дрона, ранее широко представленный в книгах, фильмах и видеоиграх жанра научной фантастики, вполне может в ближайшем будущем продемонстрировать высокую эффективность.







На фоне стремительного развития военных беспилотных технологий ведущие армии мира активно экспериментируют в направлении различных разработок, которые относятся к сегменту наземных боевых дронов.

Ранее китайские разработчики демонстрировали возможности роя оснащенных машинным зрением беспилотников, способного прочесывать лесопосадки, при этом посредством установленного ИИ определять, захватывать и сопровождать различные типы объектов, включая военнослужащих, вооружения и военную технику противника, выделяя потенциальные цели атаки среди окружения. При этом возможности роя БПЛА позволяют одновременно направлять в нужный район количество беспилотников, примерно соразмерное предполагаемой численности сил противника, таким образом выделяя по одному дрону на каждую цель.

37 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:50
    Красиво, синхронно, что ещё можно сказать.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:20
      Интересно,может ли по потолку ползать?
    2. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Ропот 55
      Красиво, синхронно

      Наверное все они - управлялись от одного пульта.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:49
        VladimirNET hi, скорее всего программа как на шоу летающих дронов.
  2. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 17:51
    То есть еще пару лет- и туда, куда не может залететь FPV, будет забегать вот такой паучара...
    Обнадеживающие перспективы... what
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 18:08
      Миниатюрный квадрокоптер, способный проникать внутрь зданий и укрытий, разработан в Московском государственном университете технологий и управления. Микродрон-разведчик способен отработать по противнику как камикадзе или сбросить небольшой боеприпас. Эксперты считают, что компактные БПЛА будут востребованы в зоне СВО — именно они способны стать глазами штурмового подразделения и снизить боевые потери.
      Размеры квадрокоптера не разглашаются. В комплект беспилотника входит сам дрон, аппаратура управления, видеоочки оператора, средство вывода картинки для командира группы и средство для увеличения дальности радиосвязи — оно позволит расчету БПЛА действовать не в боевых порядках штурм-группы, а на удалении — например, из соседнего здания.

      По словам разработчика, в боевой расчет БПЛА входит оператор, управляющий полетом, и стрелок, прикрывающий оператора.

      Командир группы, которому на экран переносного приемника проецируется видеокартинка с камеры дрона, может находиться или в составе штурмовой группы, или на позиции с оператором. Изображение поступает с курсовой видеокамеры дрона (в темных помещениях или ночью камера может быть ночная, возможна установка и дополнительного тактического фонарика). Кроме того, БПЛА может нести до 270 г полезной нагрузки.

      — В случае обнаружения противника дрон может отработать как камикадзе или сбросить фугасно-осколочный боеприпас типа вога или гранату, начиненную нелетальным газом, например слезоточивым. Все зависит от компоновки дрона, — рассказал Сергей Курапов.


      https://iz.ru/1714323/bogdan-stepovoi-roman-kretcul/grianet-dron-razrabotan-kompaktnyi-bpla-dlia-shturmovykh-grupp
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +1
        Сегодня, 18:51
        Цитата: OrangeBigg
        разработан

        А, внедрять его будут?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 18:53
          Этот вопрос надо задать МО РФ.
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            0
            Сегодня, 18:54
            Цитата: OrangeBigg
            Это вопрос надо задать МО РФ.

            У меня нет их контактов. Минус не мой.
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +2
          Сегодня, 19:08
          А, внедрять его будут?
          Обязательно, после 30-летних испытаний и согласований. Армату же с Пересветом уже внедрили.
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            +1
            Сегодня, 19:10
            Цитата: Аль Манах
            после 30-летних испытаний и согласований.

            Так быстро?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 18:18
      Цитата: ian
      То есть еще пару лет- и туда, куда не может залететь FPV, будет забегать вот такой паучара...
      Обнадеживающие перспективы... what
      И дустом-то таких не возьмёшь...
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:54
      ian hi, если научится преодолевать элементарные заграждения то да. Пример, бойцы заняли здание второй этаж а на первом все входы заставили условно паллетами сможет этот паук их преодалеть, а сетку типа рабица, если научится страшная вещь будет в моральном воздействии если не так и останется игрушкой.
  3. astepanov Звание
    astepanov
    +4
    Сегодня, 17:52
    Будут по дну пролива двигаться на Тайвань. Враг трепещет... А вообще - будущее выглядит тоскливо и тревожно
  4. magier Звание
    magier
    +3
    Сегодня, 17:53
    Еще до паутины додумаются, глядишь... пехоте.
  5. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 17:56
    Такое видел в Юном Технике. Мечтал. Ну что сказать Китай, а также другие страны 7 мильными шагами в будущее. А что в России. Когда у нас будут выходить еженедельные новости о роботах?
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 17:56
    Шагающая мина это. При таком способе передвижения энергозатраты низкие. Но заползти в окоп ей врядли удастся. Вечером выпустишь - к утру может и недоползти. А там зашибут. Зато менять карту минирования удобно. Для этого годный аппарат
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:20
      Цитата: igorbrsv
      Зато менять карту минирования удобно. Для этого годный аппарат
      Вот бы на вражий компьютер, управляющий таким "мобильным минным полем", хакеров натравить...
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 19:35
      Цитата: igorbrsv
      Шагающая мина это. Вечером выпустишь - к утру может и недоползти

      Вы уж определитесь !Шагающая это у вас мина ...или ползущая ! Паукообразная роботоплатформа способна обладать практической скоростью ,не меньшей чем у колёсных "поделок",уже применяющихся в СВО ! Я доволен,что китайцы последовали моим заветам ! yes Я уже высказывался ,что гусеничные и колёсные "робоплатформы" -это "детство" боевой роботехники ! "Взросление" начнётся тогда,когда "робособы" и "робопарды" не будут никак уступать в ловкости и точности "телодвижений" реальным анимал !Наряду с 4-ногими "киборгами" "достойно" проявят себя и паукообразные ...! Далее следуют по "частоте применения" змееобразные"киборги" ! Кстати,имеются в виду боевые киборги ,являющиеся вооружением ! Беспилотные грузовики(транспортники) могут "оставаться" и колёсными,и гусеничными !
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 19:48
        Змееобразные тоже есть. Тоже неплохие результаты по энергономике
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 18:03
    Китайские разработчики представили паукообразных роботов
    Хорошо бы этих роботов на скаклах протестировать, они как раз в укрытиях все сидят. Одолжили бы нам что ли китайцы таких роботов wink
    1. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -3
      Сегодня, 18:13
      С чего Вам кто то что то должен одалживать? Самим давно пора все это делать. А за этих пауков одолжить территории или полезные ископаемые не хотите?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 19:52
        Ну вообще-то там нет ничего инновационного. Обычные электромагниты. Любой школьник соберёт. Просто нужно тестить - на что способна такая форма передвижения. А ну как в высокой траве лапки спутаются request
        Сама то задумка хорошая. Особо в песчаной местности
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 18:06
    Танцуют хорошо! Интересно, как будут воевать, особенно в реальных условиях ( в траве, по песку, по грязи и т.д)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Дед Борг
      Танцуют хорошо! Интересно, как будут воевать, особенно в реальных условиях ( в траве, по песку, по грязи и т.д)
      Интересно, как у него с проходимостью там, где "особо талантливые" мехводы даже танки умудряются до башни садить?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:01
        Zoldat hi, судя по этой модели то не очень. По ровному побегут дай дороги, ну по песочку поскачут а вот как по грязи да завалам тут вопрос.
  9. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 18:08
    Добро пожаловать в Red Alert 2 . Террор дрон там был такой, наск. помню)
  10. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 18:10
    Они могут только по ровной поверхности передвигаться? К чему эти "танцы"?
    Игрушка. Медленная и неуклюжая.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 19:25
      Концы лап заменить , и вполне. Только в песке забуксуют или жидкой грязи. Далеко и быстро бежать не надо. Представьте , через поле к вам ползут сотни таких по пересеченной местности. Всех не перестреляете , многие доползут до позиций , и далеко не каждое попадание означает его остановку , машине пофиг на дырки в обшивке или каркасе.
      1. Динич Звание
        Динич
        0
        Сегодня, 20:10
        Барьер из досок и никуда они не приползут. Или ров в два штыка глубиной. Или брёвно положить.
  11. Spark-tia Звание
    Spark-tia
    0
    Сегодня, 18:19
    Чего-чего, а способов убийства можно напридумать мильён.
    Человеки, стоп!!!!
    Войну пора заканчивать.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:26
    С точки зрения картинки, прикольно, но такой способ передвижения, скорее всего затратный по энергии. Т. е. аккумулятор нужен солидный, о время действия, дистанция доставки ВВ не велико.
  13. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 18:45
    Пф-ф-ф... lol
    Прям снаряды от Mine Layer из Unreal Tournament 2004.
    Китайские разработчики воспитывались на годных играх... laughing
  14. VladimirNET Звание
    VladimirNET
    0
    Сегодня, 18:47
    Цитата: из статьи
    Китайские разработчики представили паукообразных роботов

    Фантастика какая-то, в будущем - солдаты будут "отбиваться" и от пауков.
  15. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 19:23
    Можно отправлять их в большом количестве на дальние дистанции к позициям противника с помощью планирующего модуля с самолёта.
    1. Spark-tia Звание
      Spark-tia
      0
      Сегодня, 19:46
      Нет, роботов-убийц с ИИ нельзя никуда отправлять. Это начало конца.
      Можно достичь соглашения о неиспользовании, о неразработке? Такое же, как для химического и бактериологического оружия?
  16. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    0
    Сегодня, 19:40
    Были такие проекты по созданию марсианских вездеходов.

    Кто-нибудь когда-нибудь видел марсоход с паучьими лапками?

    Все они являются копиями советского "Лунохода" или созданы по его образцу.

    Должна быть причина, верно?

    Приветствую вас!!!

    ----------------

    Ha habido proyectos de este tipo para crear vehículos todo terreno marcianos.

    ¿Alguien ha visto un Rover marciano con patas de araña?

    Todos ellos son copias del "Lunokhod" soviético o están inspirados en él.

    Debe haber una razón, ¿verdad?

    ¡Saludos!!!