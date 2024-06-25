Немецкое издание: Минобороны ФРГ планирует закупить дополнительно более двух миллионов артиллерийских боеприпасов

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Немецкое издание: Минобороны ФРГ планирует закупить дополнительно более двух миллионов артиллерийских боеприпасов

Министерство обороны Германии планирует дополнительную закупку до 2,35 миллионов снарядов на сумму до пятнадцати миллиардов евро. О масштабных планах бундесвера пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным Spiegel, министр обороны (Германии) Борис Писториус хочет заключить еще одну миллиардную сделку на закупку до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов

— сообщает немецкая газета.



Соответствующий запрос на выделение денег для закупки боеприпасов Минобороны ФРГ уже направило в Бундестаг (нижняя палата парламента страны). Изданию стало известно, что контракты будут заключены с немецкой оборонной компанией Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG и совместным норвежско-финским концерном, специализирующемся на производстве боеприпасов, реактивных двигателей и космического оборудования, Nammo Raufoss. Правда, прежде для этого потребуется одобрение бюджетного комитета бундестага.

Даже если парламент и одобрит выделение бундесверу запрашиваемой суммы, на складах немецкой армии вся партия боеприпасов окажется весьма нескоро. По данным газеты, изготовление всего заказа рассчитано на период до конца 2030 года. При этом уточняется, что неназванное количество боеприпасов достанутся Украине и другим странам НАТО, но основной объем уйдет на пополнение запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Киеву.

Недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG сообщил о подписании крупнейшего в истории компании рамочного контракта с Минобороны ФРГ на производство и поставку 155-мм боеприпасов. Общая сумма сделки составляет около 8,5 миллиардов евро. Поставки должны начаться в следующем году. При этом известно, что после начала конфликта на Украине Rheinmetall уже поднял цену на стандартный боеприпас натовского калибра в полтора раза. Если еще в 2021 году снаряд калибра 155-мм, производимый немецким предприятием, стоил две тысячи евро, то в прошлом году цена достигла 3,6 тысячи евро за единицу.

По новым контрактам, если они будут одобрены немецкими парламентариями, боеприпасы бундесверу обойдутся еще дороже — почти в два раза выше даже той цены, которую сейчас запрашивает Rheinmetall. Таким образом оборонные компании США, Европы и даже Южной Кореи (их военную продукцию предпочитают восточноевропейские страны) очень неплохо зарабатывают на украинском конфликте и новой гонке вооружений, затеянной странами НАТО после начала СВО.
17 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 18:20
    Ждем повышение цен еще в 3 раза. Осталось понять кто сможет столько сделать?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 18:23
      Немецкое издание: Минобороны ФРГ планирует закупить дополнительно более двух миллионов артиллерийских боеприпасов

      Осталось дождаться разрешения на применение ТЯО. Вряд ли с нашими капиталистами Россия в одиночку сможет вытянут против всей Европы...Чай не 1941-1945...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 18:25
        Вооруженные силы РФ получили в 2023 году более 20 миллионов боеприпасов, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Справедливости ради, первоисточники не уточняют, о каких конкретно боеприпасах идёт речь: об артиллерийских, миномётных, ракетных и иных, или же обо всех вместе взятых.Видится логичным, что речь идёт именно о совокупном производстве и передаче всех средств огневого поражения, к которым применимо слово «боеприпас». Проще говоря, всё, кроме гранат и патронов к стрелковому оружию.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 18:31
          Цитата: OrangeBigg
          Вооруженные силы РФ получили в 2023 году

          Получить и произвести - две большие разницы. Это, если снаряд РСЗО летит на 400 км, его не заменят 8 снарядов с дальностью 50 км.
          На этом фоне, как указывается в издании, Россия намерена увеличить производство артснарядов с 1,7 млн в преддверии СВО до 2,5 млн ед. к концу текущего года. Однако Владимир Путин в марте поставил более амбициозную задачу – нарастить их выпуск в течении следующих 12 месяцев в три раза.

          https://topwar.ru/218077-raznica-v-desjatki-raz-v-amerikanskoj-presse-sravnili-proizvodstvo-snarjadov-v-rossii-i-na-zapade.html
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -2
            Сегодня, 18:36
            Новость мая 2024 года.Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем все страны Запада вместе взятые, и почти в четыре раза дешевле. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.Телеканал привел данные агентства Bain & Company, согласно которым в 2024 году в России изготовят около 4,5 млн артиллерийских снарядов, в то время как страны Европы и США в совокупности произведут лишь 1,3 млн снарядов. На Западе опасаются, что русских не остановить, поскольку предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ работают в разы эффективнее.По данным Sky News, средняя стоимость производства одного артиллерийского снаряда «натовского» калибра 155-мм составляет почти 4 тыс. долларов. При этом стоимость артиллерийского боеприпаса российского производства калибра 152 мм — около 1 тыс. долларов, подытожил телеканал.
            1. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              0
              Сегодня, 18:49
              20 миллионов - общее количество произведённых боеприпасов. Кроме патронов разумеется. Правда об общем количестве я сам не видел, не слышал. Была информация, что мы производим около 6 миллионов снарядов калибра 152мм в 2023-м. Стоимость снаряда около 50 000 рублей. Натовского 155 вроде как вы и написали - 3-4 тысячи баксов. По производству количества снарядов странами запада и нато - скорее всего примерно так как вы описали. Правда они увеличат объёмы в следующем году
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 18:36
        С НАТО в любом случае будет ядерная война, другой не будет, слишком большой перевес сил не в пользу РФ !
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 18:22
    Вспомнился древний анекдот- "зъйисть то он зъйисть, да хто ж ему дасть?"....
    А кто рейхсверу наделает снарядов в таком количестве? Еще недавно вроде плакали, что вся Эвропа в год производит снарядов столько, сколько незалежна за 2 месяца отстреливает...
    Больше похоже на тему "Беня, надо осваивать средства, пока дефицит и дорого. Потом по ляму за снаряд уже не спишешь..."
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 18:26
      Цитата: ian
      А кто рейхсверу наделает снарядов в таком количестве?

      А те, кто поставляет нефть и газ...Прямо не получится, найдут посредников...
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:30
    Закупить - не производить.... Печатать денюшку куда проще, чем чугунием ворочить laughing
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 18:34
    ВПК ЕС и США шагает в гору и раскручивается всё сильней!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:55
      Всё так. А вот денег у потенциальных покупателей от этого больше не становится wassat
      Ещё и цены поднимает их впк. Ну, а что спрос превышает предложение. Украине в год нужно также как и нам теоретически - 6 миллионов снарядов в год. Только нам 152, а им155мм request
      Только мы их выпускаем. А им кроме окраины на всех надо ещё делить
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 19:07
        Вы за них не переживайте, найдут они деньги.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 19:12
          Фантики амерзцы напечатают. А со снарядами не так быстро. Догонят конечно. Но окраине сейчас 6 миллионов в год надо
  5. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 18:37
    То у них "Министр обороны Борис Писториус бьет тревогу в правительстве: Бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО - пишет издание. Выделенных Бундесверу средств хватит только на зарплату военных, отопление казарм и обслуживание техники. На закупку необходимых вооружений средств уже не останется, как и на реализацию многих проектов." https://topwar.ru/238060-glava-minoborony-frg-boris-pistorius-predupredil-nemeckie-vlasti-o-dyre-v-bjudzhete-bundesvera.html
    То подписывают многомиллиардные контракты.... только все это бюджет, а он... на чем экономить или пробьют отмену налогового тормоза
    Правительство Германии собирается принять дополнительный бюджет на текущий год, предусматривающий заимствования в размере до €11 млрд.... Как пишет газета, это должно произойти не позднее осени, к тому же дополнительный бюджет необходим и возможен, поскольку нынешнее состояние экономики хуже, чем ожидалось.... министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) планируют завершить разработку федерального бюджета на 2025 год к 3 июля. Однако многие министры хотят потратить значительно больше денег, чем предусмотрено в бюджете. Дефицит оценивается в €50-60 млрд. https://tass.ru/ekonomika/21085209
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 18:42
    Им бы от поляков отмахаться если что, они давно уже зверьком посматривают. И так уже панам землицы подарили по итогам ВМВ. А эти опять на наследницу СССР - РФ зубы точат.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 19:41
    контракты будут заключены с немецкой оборонной компанией Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG
    А после окончания Второй МВ Германию хотели полностью демилитаризировать