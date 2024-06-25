Американские аналитики считают безуспешной борьбу стран БРИКС за дедолларизацию

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Американские аналитики считают безуспешной борьбу стран БРИКС за дедолларизацию

В опубликованном американским Центром геоэкономики Атлантичечкого совета докладе отмечается, что во всем мире доллар остается основной резервной валютой как в резервных фондах, так и в валютных операциях, а усилия стран БРИКС по снижению его значимости не приносят никаких видимых успехов.

Как сообщает информационное агентство Reuters, аналитики центра не видят тенденции к изменению статуса американской валюты в ближайшей и среднесрочной перспективе. Более того, по мнению американских экспертов, доминирование доллара в мировой экономике продолжает расти. По их мнению, этому способствует крепкая экономика США, ужесточение денежно-кредитной политики и непрекращающийся рост геополитических рисков.



В докладе также признается, что западные антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, и последовавшее за ними усиление экономической фрагментации, увеличили стремление правительств стран-членов БРИКС к формированию своего валютного союза. Тем не менее, по мнению американских экспертов, странам БРИКС не удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе.

Ведущиеся в объединении переговоры о создании платежной системы внутри БРИКС в настоящее время находятся на начальном этапе и, несмотря на то, что со временем достигнутые соответствующие соглашения могут стать платформой для обмена валют, как полагают аналитики Атлантического совета, масштабировать договоренности будет непросто.

Однако, при этом стоит отметить, что подверженные излишней американоцентричности эксперты Атлантического совета отказываются осознавать, что на фоне падения гегемонии США и перехода к многополярной модели мироустройства ослабление выгодной Вашингтону роли доллара в мировой экономике является практически неизбежным процессом.
52 комментария
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  1. Rudauto Звание
    Rudauto
    +4
    Сегодня, 18:41
    Нетто-продажи рубля в Казахстане снова оказались отрицательными и достигли минус 5 млрд тенге. На этом фоне вырос спрос на американские доллары и китайские юани. Подробности узнали журналисты NUR.KZ \это в стране экономическом партнере\
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +7
      Сегодня, 18:44
      Понятно, кругом торгаши. Показной суверенитет казахов только для того существует, чтобы РФ фигу показывать.
    2. север 2 Звание
      север 2
      +13
      Сегодня, 19:13
      Казахстан в БРИКС не входит . А старания стран БРИКС создать внутри организации расчётную не долларовую систему , очевидно , идёт не так быстро и не так просто . Что- то , вроде в Космос первый раз человеку полететь . Надо же , от притяжения доллара оторваться ! Одни неизвестности ! А ещё какая и чья валюта в БРИКС будет вместо доллара ! Хотя когда Ирак и Ливия решили вместо доллара для расчётов создать золотую арабскую валюту , то США разбомбили и Ирак и Ливию и убили их президентов . Так что США пусть не заливает про то , что такие старания стран БРИКС отказаться от доллара безуспешная и не реализуемая идея и США это мало волнует ...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 19:29
        Так что США пусть не заливает про то , что такие старания стран БРИКС отказаться от доллара безуспешная и не реализуемая идея

        Москва не сразу строилась, а вода и камни точит... Думаю сила зеленых бумажек тоже со временем по любому иссякнет... Сколько на это уйдёт - 10-ть, 20-ть, 30 -ть лет не знаю, но в том что так оно и будет уверен... Ни что на земле в этой жизни не вечно... am
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 20:01
          Цитата: Lev_Russia
          Сколько на это уйдёт - 10-ть, 20-ть, 30 -ть лет не знаю, но в том что так оно и будет уверен...

          я тоже уверен, что через 50-100-150 лет - власти долллара не будет.. однозначно-ничто не вечно drinks
      2. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 19:45
        Цитата: север 2
        А старания стран БРИКС создать внутри организации расчётную не долларовую систему , очевидно , идёт не так быстро и не так просто . Что- то , вроде в Космос первый раз человеку полететь .

        Нужно собрать председателей ЦБ стран БРИКС, и решить вопрос о создании наднациональной валюты . За основу взять ФРС США , и устранить недостатки доллара ( не чем не обеспечен , привязан к стране США ,неконтролируемое печатание ( эмиссия ) . Определить банки стран БРИКС работающих с новой валютой и проводящих платежи в ней . В случае отказа банков стран БРИКС работать и с долларом,и новой валютой , лишить их лицензии на работу в странах БРИКС . Прием новых членов в БРИКС, только в случае присоединения их банков к работе с новой валютой . hi
        1. Дед Борг Звание
          Дед Борг
          +1
          Сегодня, 20:00
          Деловые предложения! Вы случайно не консультант в БРИКС? Если еще нет то уже пора good
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 20:02
            Цитата: Дед Борг
            Деловые предложения!

            Что толку то от моих предложений . Рожей не вышел , там же выпускники экономических школ Европы и Америки . feel
        2. Denis812 Звание
          Denis812
          +1
          Сегодня, 20:01
          Нужно собрать председателей ЦБ стран БРИКС, и решить вопрос о создании наднациональной валюты

          Ну да, всё вот так легко и просто.
          Только вот в отличие от США, стран БРИКС не одна. И прежде чем напечать энное количество красивых бумажек необходимо решить ключевой вопрос - синхронизация экономик и валютных кросскурсов. Тут вообще конь не валялся. И этот вопрос просто решениями волевыми президентов не решить. Необходимо привести в соответствие друг с другом массу законов в абсолютно разных по сути странах. К примеру, Китай и РФ абсолютно по разному подходят к вопросу валютного регулирования. Индия и ЮАР от Китая и РФ ещё больше отличаются. Экономика Китая сконцентрирована вокруг производства. А у РФ - добыча ресурсов и сельхозка. Бразилия - сельхозка, а потом уже производство.
          В ЕС, который в тысячу раз интегрированнее чем БРИКС, этот вопрос даже сейчас не очень-то решён. Есть всякие польши и прочие страны, где есть своя нац.валюта. Хотя ЕС интеграцией занимается уже десятки лет. И всё равно там всяк сверчок на своей дуде играет.
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 20:17
            Цитата: Denis812
            Только вот в отличие от США, стран БРИКС не одна.

            Вот в этом и недостаток доллара , он привязан к экономике одной страны ( внутренний контур ),и к экономике других стран ( внешний контур ) , что приводит к рас балансировке экономических систем .
            Цитата: Denis812
            И этот вопрос просто решениями волевыми президентов не решить. Необходимо привести в соответствие друг с другом массу законов в абсолютно разных по сути странах.

            Причем тут руководители стран ? Договариваться должны банкиры и экономисты . Про какую массу законов Вы говорите ? Банковская сфера работает по одним экономическим законам в любой стране . Банкиры должны предложить введение новой наднациональной единицы расчета , Правительства стран должны одобрить или не одобрить её . Политиков тут и близко подпускать нельзя , заволокитят вопрос ,и разведут бесконечную говорильню , даже не понимая о чем идет речь . hi
            1. Denis812 Звание
              Denis812
              0
              Сегодня, 20:24
              Вот в этом и недостаток доллара , он привязан к экономике одной страны

              Это для Вас это недостаток. А для США колоссальное конкурентное преимущество.

              Причем тут руководители стран ? Договариваться должны банкиры и экономисты .

              Пока не будет политического решения (а его как мы видим нет), банкиры могут хоть о чём договориться, толку будет ноль.

              Банковская сфера работает по одним экономическим законам в любой стране .

              Да Вы что? :) Законы экономики они вовсе не универсальны. Универсально лишь желание заработать побольше бабла. А в каждой стране оно реализовывается по-разному. Поэтому, к примеру, Китаю выгодна дешёвая нефть. А нам вовсе нет. Китаю выгоден дешёвый юань, а Индии - вовсе нет. Бразилии выгоден дорогой кофе, а нам очень даже наоборот.
              Именно из-за разницы в экономиках государств, ЕС до сих пор не может об очень многом договориться. Именно поэтому, к примеру, в Польше и Румынии не евро, а нац.валюты.

              Нельзя "просто сесть и договориться". Даже Белоруссия с Россией не могут этого уже 30 лет сделать, а Вы говорите про какой-то там БРИКС.
          2. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 20:23
            Цитата: Denis812
            В ЕС, который в тысячу раз интегрированнее чем БРИКС,

            Могу я торговать с ЕС в долларах , фунтах , иенах ? А не только в Евро ? Могу ! Почему ? Потому , что эти валюты признаны в ЕС . Почему страны БРИКС не могут торговать между собой в новой валюте , если правительства стран БРИКС её признает ? И другие страны тоже могут в ней торговать ( вопрос признания ) hi
        3. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 20:02
          Цитата: fif21
          Нужно собрать председателей ЦБ стран БРИКС, и решить вопрос о создании наднациональной валюты . За основу взять ФРС США , и устранить недостатки доллара ( не чем не обеспечен и т.д.

          наивный Вы человек.. для капиталистов и ФРС - это огромное достоинство, а не недостаток..
        4. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 20:25
          Цитата: fif21
          Нужно собрать председателей ЦБ стран БРИКС, и решить вопрос о создании наднациональной валюты .

          ЦБ РФ однозначно предложит доллар США. Нема дурных кооперироваться с ЦБ РФ.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +6
    Сегодня, 18:42
    В опубликованном американским Центром геоэкономики Атлантичечкого совета докладе отмечается,

    А они сами в курсе, что напечатали и им за отчет заплатили? Что то, что доллар укрепляет... 2/3 сейчас или в ремонте или в ремонте перед списанием? И что эйзик проще списать, чем чинить? Эксперды "панимаешь тут" ЕБН
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +10
      Сегодня, 18:59
      Это всё фигня на фоне того, что саудиты отныне не обязаны продавать нефть только за баксы. Даже страшно прикинуть - сколько долларов окажутся лишними через пару лет. И - куда же они тогда пойдут? А ведь они были обеспечены исключительно нефтеторговлей..
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +5
        Сегодня, 19:03
        Вопрос - какую сторону они выберут. Приветствую, Павел... не раз уже сталкиваемся в мыслях hi soldier
        Ну а минус меня не тревожит - заплюсавал... в целом за общение, а + я просто за ответ адекватный всегда пожалуйста.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 19:46
          Они уже выбрали. Отказавшись далее поддерживать нефтебакс. hi
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +2
            Сегодня, 19:57
            Надеюсь... Потому что поняли, что тоже не бензоколонка good
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +1
              Сегодня, 20:05
              Не совсем. Тут сыграли два фактора. Первое - стало очевидно, что складироваться в долларах всё опаснее и опаснее. Второе - появились сильные сомнения, что в случае чего США захотят и главное смогут выполнить свои обязательства по защите КСА...
    2. GAF Звание
      GAF
      +7
      Сегодня, 19:05
      "А они сами в курсе, что напечатали и..."
      Одни печатают отчёты, другие доллАры - станок дымится и долг США растёт как на дрожжах. "Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо". Из песни слов не выкинешь....
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 19:07
        Поэтому и что нужно.... войнушка.... сша, конкретно частные компании и известно кто, даже снова перечислять лень - снабжали германию и эти конвои ни 1 подлодка не уничтожила... зато лендлиз - всегда пожалуйста... такая вот политика laughing
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 19:29
          Посмотрите фильм конвой PQ-17 основан на реальных событиях, или почитайте про него, как немцы не атаковали американские суда
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 19:34
            Да этот конвой уже до дыр затерт... Я в теме, правда уже давно... но суть помню... Коментарий не то, чтобы короткий. Бестолковый.
    3. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 19:49
      Амерские эксперты будут гнать то, что им заказали. И, если говорить прямо, то больше чем сами амеры для уничтожения доллара никто не делает.
      Тем более отход от платежах в зелёных и уход от СВИФТа рубит кучу информации (весьма важной) которую АНБ, ЦРУ и прочие получают не за хрен собачий.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 18:42
    Если она безуспешна, то только по одной причине - нет общей политической воли.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +6
      Сегодня, 18:57
      Я лично думаю - просто никто не хочет торопиться.. Лучше лишний раз обкашлять все тонкости и нюансы, чем выдать сырую конструкцию, которая через пару лет развалится..
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 19:12
        Так зачем им торопиться - у того же Китая какой товарооборот со штатами и у других... тут вопрос о создании параллельных систем в расчетах со штатами и "междусобойчик" - если у штатов что то пойдет не так и нужно будет иметь запасной вариант...
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +1
          Сегодня, 19:44
          У Китая со штатами торговля в профиците. Китай поставляет в сша больше товаров, чем сша в обратку. То есть сша здесь в отношениях выступают в роли потребителей и третьесортной страны. Сша пытаются вернуть производства из Китая, отсюда и санкции на них. Но вот Китай не евро.опа. С европы производства сьезжают, но опять же - кто в сша, а кто и в китай
          1. Oleg Fedechkin Звание
            Oleg Fedechkin
            +1
            Сегодня, 20:08
            Мерс по моему свою штаб квартиру в Китай перевел из Германии!!
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +3
          Сегодня, 19:53
          Вообще-то солидный профицит в торговле - это не менее плохо, чем дефицит. Ибо означает одно - ты отдаёшь товары дяде в долг, который он тебе скорее всего хрен вернёт. Ну вот представьте себе - вы владелец ларька. В котором продаёте собственный самогон. Каждый день к вам приходит крендель, которому вы выдаёте пол литру. А он - обещает как-нибудь денежку отдать, и в благодарность - угощает вас сигаретой.

          Да - оборот у вас довольно приличный, имеется постоянный клиент и тд. Но смысл вам корячиться и тратить время и сырьё на производство пол литры - если в ответ вы получаете одну сигарету?

          До поры, до времени - Китаю было выгодно накапливать американские трежеря, получая в ответ рычаги влияния и технологии. Но - нельзя же всю жизнь работать в долг-то!!!
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:15
        Ой не нравится мне тенденция, что щас все кому не лень подали в БРИКС... ой не нравится... Тайвань да... это серьезный удар по сша в экономическом плане, по сути 2 мировых производителя микрочипов, где находятся производства.... той же TSMC... да я пишу с ноута в которой чип стоит тэсэмси.... это серьерьзно... И покруче, чем пришествие ВВП во Вьетнам и КНДР belay
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 19:46
          Ну тогда наш проц берите и операционку аврора. Он не такой производительный и гораздо дороже. Зато наш
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 19:50
            Спец связь... и я в курсе как там обстакановка состоит. Как все сертифицировал и прочее. И порой сам нарушал кое, что... ну бывает feel
  4. Freddy Звание
    Freddy
    +1
    Сегодня, 18:47
    Надо много вопросов задать Набиулиной и Грефу.Все станет на свои места.Их работу очень оценивают на западе и в штатах,как великих экономистах.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Freddy
      Их работу очень оценивают на западе и в штатах,как великих экономистах.

      Ну у нас Кролика-Сеню (Яценюка) давно оценили как великого экономиста. Даже в книгу "Знаменитые евреи Украины" внесли.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 19:55
        Ну у нас Кролика-Сеню (Яценюка) давно оценили как великого экономиста
        Неплохо этот великий экономист себе на жизнь в Канаде наэкономил wink
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:50
    А чего так ,запад не может забороть свою инфляцию?Рейганомика не Байденомика.У нас население не так закредитовано как на западе.В США " просрочка" на грани катострофисеских масштабов .С трудом верю в эту чистую западною пропаганду.Ради интереса ,захотел купить недвижимость в Норвегии ( в интернете по приколу) .Цена выросла через доллар в пять раз с 2000 годом.
  6. norbert Звание
    norbert
    -2
    Сегодня, 18:54
    эти усилия настолько безрезультативны, что мы их изучаем и обсуждаем
  7. BrTurin Звание
    BrTurin
    +2
    Сегодня, 19:00
    докладе отмечается, что во всем мире доллар остается основной резервной валютой

    Конечно очень хочется, что бы всё и сразу во всем мире... но ... вопрос сейчас даже не в БРИКС... сейчас многие посматривают на Россию и ожидают, что конкретно у неё получится с отказом от расчетов в долларах и евро, смотрят на промахи и оценивают удачные моменты, оценивают и примеряют на себя меры противодействия "гегемона"... если удастся настроить систему будут потихоньку присоединяться... вопрос не только в России, но в "гегемоне" - как он выйдет из проблем с внешним долгом и т..д., там тоже не райский сад, проблемы нарастают, иначе не было бы этой заварухи
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 19:00
    Некоторые пин дос танские аналитики еще несколько лет назад считали, что экономика России разорвана в клочья. А бабушка здорова, кушает компот ...
  9. Freddy Звание
    Freddy
    0
    Сегодня, 19:03
    Вся наша номенклатура хранит бабло в долларах,кто же это исправит? Поэтому всё это для лошков.Набиулина рулит.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 19:04
    Ну так пока всерьез еще никто не нача,пока аккуратненько избавляются. Но вы продолжайте диктат и ваши опасения сбудутся
  11. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 19:14
    80% операций в мире - за доллары. Это удобно, отработанно, доступно, эффективно и ненапряжно. Потому что это "их" мир. Нам теперь сложно и в этом плане международной торговли.Тем не менее начало положено, постараемся осилить и выживание с минимумом обращений к доллару.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -1
      Сегодня, 19:55
      Американские аналитики считают безуспешной борьбу стран БРИКС за дедолларизацию

      Абсолютно верно. Доллар является валютой "прямого платежа" в международной торговле, то есть долларом вы можете платить за любой товар практически в любой стране и цены при международной торговле выставляются в долларах. БРИКСу вообще не имеет никакого смысла менять удобный доллар на какую-то валюту другого типа, которая не будет валютой прямого платежа в других странах и которую надо ещё создавать, распространять и пр.
      1. Дес Звание
        Дес
        0
        Сегодня, 20:08
        Разумеется вы правы на 100%. Но есть и желание снизить зависимость( ,кстати которой и пользуются своенравно США без соблюдения межд. законов, а устанавливая свои правила) от глобального контроля.
  12. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +2
    Сегодня, 19:22
    Американскии аналитики живут в Америке и рассуждают со стороны своей жизни, а можно я о своей жизни? Последний раз я доллар держал в руках примерно в 2005-ом. На хрена он мне нужен? Да, рубль не очень стабилен, но зачем мне доллар? Если всё продаётся за рубли? Пойдите в магазин с долларом за хлебом, купите?
  13. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    0
    Сегодня, 19:26
    Давайте посмотрим...

    Выход из «долларовой модели» — это рискованный, но в то же время революционный шаг.

    Фактически, война НАТО против России даже ускорила эту инициативу, вяло предложенную некоторыми странами в прошлом, и стоила некоторым из них «головы».

    Страны, которые более или менее обладают определенной «независимостью» от американской власти, косо смотрят на доллар, потому что знают, что это «стратегическое» оружие янки.

    У Китая есть долларовые облигации из долга перед США, и я не думаю, что он подумает о том, чтобы так легко их продать или выбросить.

    Говоря о Китае, они уже 50 лет идут «долгим маршем», чтобы свергнуть гегемонию финансовой и военной системы США, зачем им спешить сейчас?

    Те, кто в своей неуклюжести и в собственном внутреннем кризисе ускоряют процессы "освобождения долларового стандарта" - это сами янки.

    Так просто, как, что.

    Думаю об этом.

    Привет!!!

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    A ver...

    Salirse del "Patrón Dollar" es un salto arriesgado pero también revolucionario.

    De hecho, la guerra de la OTAN contra Rusia, hasta aceleró esa iniciativa tibiamente planteada por algunos países antiguamente y algunos les costó la "cabeza".

    Los paises que más o menos tienen cierta "independencia" del poder gringo, miran con recelo al dolar porque saben que es un arma "estratégica" yanqui.

    China tiene bonos en dólares de la dueda con USA y no creo que piense en venderlos o tirarlos a la basura así de fácil.

    Hablando de China, llevan 50 años de su "larga marcha" a derrumbar la hegemonía del sistema financiero y militar de USA, por qué se apurarían ahora?

    Quienes en su torpeza y en su propia crisis interna, están acelerando los procesos para la "liberación del patrón dolar" son los propios yanquis.

    Así de sencillo.

    Piénsenlo.

    Saludos!!!
    1. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 20:21
      Китай за несколько лет с 1 триллиона 200 миллиардов уже до меньше 800 миллиардов ушел вниз. Как только Россия свои 100 миллиардов из США вывела. Там еще и Саудиты имеют не малую долю в их акциях и вкладах в долларах. Снежная лавина наполняется снегом.. wink
  14. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 19:30
    ну..если матрасники первыми об этом заговорили...значит реально очковать начали...там в "предбаннике" на вступление в БРИКС уже больше 30 стран образовалось еще.
  15. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:36
    Пусть как угодно считают. Тем временем мы подготовили договор о всеобьемлющем сотрудничестве с Ираном. В Иране состоятся досрочные выборы президента в связи с его гибелью. Выборы назначены на 28 июня. После инаугурации будет подписан договор
  16. cytadell Звание
    cytadell
    +1
    Сегодня, 19:47
    Эквивалент доллару имеется, это золото. Для расчетов между странами это, более чем, устойчивый эквивалент. Именно к нему должен быть привязан Цифровой Универсальный Эквивалент, на основе которого можно проводить взаимные расчеты. Доллар скомпрометировал себя. То что США может печатать его бесконтрольно, что является беспрецедентной манипуляцией (махинацией) мирового масштаба - это понимают все. Однако, быстрое отторжение доллара неминуемо вызвало бы экономический кризис и дефолт невиданных масштабов. Это осознает и Китай и Индия и Россия. От этого пострадают все, не только США и Европа. США понимают всё это, поэтому успокаивают всех своими липовыми отчётами, а на деле всячески противостоят этим процессам в БРИКС. Они скорее развяжут войну ещё в десятке регионов в Евразии и Африке чем позволят это. Нужно готовиться к глобальной войне - ибо для США и Европы это единственный способ сохранить своё доминирование в мире.

    Ps: Их упорство - это смех, потому что мощь Китая и его растущее влияние - это фактор с которым придётся считаться всем, а доллар это по-сути уже просто бумага.