В опубликованном американским Центром геоэкономики Атлантичечкого совета докладе отмечается, что во всем мире доллар остается основной резервной валютой как в резервных фондах, так и в валютных операциях, а усилия стран БРИКС по снижению его значимости не приносят никаких видимых успехов.Как сообщает информационное агентство Reuters, аналитики центра не видят тенденции к изменению статуса американской валюты в ближайшей и среднесрочной перспективе. Более того, по мнению американских экспертов, доминирование доллара в мировой экономике продолжает расти. По их мнению, этому способствует крепкая экономика США, ужесточение денежно-кредитной политики и непрекращающийся рост геополитических рисков.В докладе также признается, что западные антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, и последовавшее за ними усиление экономической фрагментации, увеличили стремление правительств стран-членов БРИКС к формированию своего валютного союза. Тем не менее, по мнению американских экспертов, странам БРИКС не удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе.Ведущиеся в объединении переговоры о создании платежной системы внутри БРИКС в настоящее время находятся на начальном этапе и, несмотря на то, что со временем достигнутые соответствующие соглашения могут стать платформой для обмена валют, как полагают аналитики Атлантического совета, масштабировать договоренности будет непросто.Однако, при этом стоит отметить, что подверженные излишней американоцентричности эксперты Атлантического совета отказываются осознавать, что на фоне падения гегемонии США и перехода к многополярной модели мироустройства ослабление выгодной Вашингтону роли доллара в мировой экономике является практически неизбежным процессом.

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