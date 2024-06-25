«Навигатор подвёл»: Водитель украинского тягача MAN HX81 привёз на позиции российских войск танк Т-64БМ «Булат»
Украинский тягач MAN HX81 с танком Т-64БМ «Булат» на полуприцепе заехал на позиции российских войск под Очеретино. Наши бойцы, конечно, удивились, но подбили и танк, и тягач. Об этом сообщают российские ресурсы.
Сегодня утром на российских ресурсах появилось фото подбитого украинского танка Т-64БМ «Булат» на полуприцепе, который тянет тягач MAN HX81. Как оказалось, у этого снимка довольно интересная история. Как оказалось, водитель тягача должен был доставить на позиции ВСУ новый танк Т-64БМ «Булат», но так как не знал дорогу, то поехал по навигатору. То ли навигатор подвел, то ли наши войска слишком быстро наступают, но в итоге он свернул не туда и вместо украинских позиций приехал к российским.
Наши бойцы, увидев перед позициями украинский тягач, да еще и с танком на полуприцепе, мягко говоря, очень удивились, но сориентировались и открыли огонь, чтобы не дать украинской технике уйти. Водитель тягача поздно понял свою ошибку, поэтому ничего предпринять уже не смог. В итоге наши уничтожили танк, повредили тягач MAN HX81, ликвидировали одного из водителей, оказавшего сопротивление, и взяли в плен второго.
Тягачи MAN HX81 приняты на вооружение Бундесвера в 2013 году, предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов с танками Leopard 2A7, полная масса тягача может достигать 130 т. Для погрузки техники имеются две лебедки по 20 т каждая и одна дополнительная на 8 тонн. Тягач имеет запас хода до 800 км. Экипаж 4 человека, кабина бронированная, защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и выдерживает подрыв до 8 кг тротила.
С начала СВО немцы передали Киеву порядка 90 тягачей MAN HX81 с полуприцепами для перевозки тяжелой бронетехники.
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