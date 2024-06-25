«Навигатор подвёл»: Водитель украинского тягача MAN HX81 привёз на позиции российских войск танк Т-64БМ «Булат»

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«Навигатор подвёл»: Водитель украинского тягача MAN HX81 привёз на позиции российских войск танк Т-64БМ «Булат»

Украинский тягач MAN HX81 с танком Т-64БМ «Булат» на полуприцепе заехал на позиции российских войск под Очеретино. Наши бойцы, конечно, удивились, но подбили и танк, и тягач. Об этом сообщают российские ресурсы.

Сегодня утром на российских ресурсах появилось фото подбитого украинского танка Т-64БМ «Булат» на полуприцепе, который тянет тягач MAN HX81. Как оказалось, у этого снимка довольно интересная история. Как оказалось, водитель тягача должен был доставить на позиции ВСУ новый танк Т-64БМ «Булат», но так как не знал дорогу, то поехал по навигатору. То ли навигатор подвел, то ли наши войска слишком быстро наступают, но в итоге он свернул не туда и вместо украинских позиций приехал к российским.



Наши бойцы, увидев перед позициями украинский тягач, да еще и с танком на полуприцепе, мягко говоря, очень удивились, но сориентировались и открыли огонь, чтобы не дать украинской технике уйти. Водитель тягача поздно понял свою ошибку, поэтому ничего предпринять уже не смог. В итоге наши уничтожили танк, повредили тягач MAN HX81, ликвидировали одного из водителей, оказавшего сопротивление, и взяли в плен второго.


Тягачи MAN HX81 приняты на вооружение Бундесвера в 2013 году, предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов с танками Leopard 2A7, полная масса тягача может достигать 130 т. Для погрузки техники имеются две лебедки по 20 т каждая и одна дополнительная на 8 тонн. Тягач имеет запас хода до 800 км. Экипаж 4 человека, кабина бронированная, защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и выдерживает подрыв до 8 кг тротила.


С начала СВО немцы передали Киеву порядка 90 тягачей MAN HX81 с полуприцепами для перевозки тяжелой бронетехники.
46 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +12
    Сегодня, 18:43
    Милости просим..Интересный сюжет.Впрочем,приезжайте еще..Вообще то интересно получается,водила спокойно,по дороге вьехал на наши позиции,то есть там его никто не остановил.Тогда какого черта не воспользоваться ситуацией?
    1. Комментарий был удален.
    2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 19:28
      пленные на допросе потом будут рассказывать - что они всего лишь "водители" и ничего плохого в сторону РФ не думали.
      пожалейте их, дайте им сигаретки, позвонить домой жёнам и , чуть попозже, гражданство РФ и зачёт их отчислений в пользу будущей пенсии РФ и льгот, как ветеранам боевых действий.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:40
        Хорошо, когда вот такие ошибки в нашу пользу так просто не исправить... Почаще бы так!!!
    3. Внештатный_комментатор
      Внештатный_комментатор
      -1
      Сегодня, 19:35
      smile Да он не хотел к нам ехать, просто у него не навигатор был а ... мовигатор, новейшая укро-разработка, ничего толком не знает, но про Крым спрашивает всех без разбора, исключительно на мове их криворотой. Вот и заблудился бедняга-водитель в трёх соснах, пока вникал, во что ввязался.
    4. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: dmi.pris1
      Тогда какого черта не воспользоваться ситуацией?

      В смысле? Дед мне рассказывал, как они отстали от своей колонны и встали в лесу. А немного погодя - фрицевская танковая колонна ползет. Лейтенант прыгает: "Давай вмажем!" Осадили лейтенанта, переждали, когда фрицы проползли, дальше своих догоняли.
  2. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +13
    Сегодня, 18:45
    Жалко, не затрофеили. Но мужикам на месте виднее, конечно. А второго, судя по фото, просто завалить могли. Но не стали. По - человечески поступили.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 19:05
      Да и первого наверное заптурили
    2. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 19:28
      Хватило бы и тягача... Но действовали на "автомате" и правильно сделали. Лучше лишний раз Перестраховаться good
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 18:45
    [Как оказалось, водитель тягача должен был доставить на позиции ВСУ новый танк Т-64БМ «Булат», ]
    но подумав хорошенько, решил сдаться нашим парням в плен. А вот второй водила оказался идейным и отправился прямиком к бандере.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 19:06
      Или идейным, или просто невезучим laughing
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:46
    Сейчас возникнут вопросы а чё (цензура) в целиком не взяли.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 18:49
    кабина бронированная, защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и выдерживает подрыв до 8 кг тротила

    Серьезно??? дайте мне такую кабину... даже 2! Которая выдерживает ТМ-62... БМП наши не выдержат 62-ку при этом могут держать 30мм автопушки почти... Что за бред сеня несут belay
    1. Комментарий был удален.
    2. karabas-barabas Звание
      karabas-barabas
      -7
      Сегодня, 19:36
      БМП древняя алюминиевая машина, она вообще мины не держит. Этот МАН современный бронированный по стандарт STANAG боевой тягач.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 19:38
        Лень гуглить, если уж фактами кидаете - станаг номер пришлите... я может быть тоже по госту сертиф...фицирован с 4 контузиями wassat
        З.Ы. по станагу у них даже карандаши и ручки сертифицированы, наверно только стандарта нет как прибор держать в бою laughing
        1. karabas-barabas Звание
          karabas-barabas
          0
          Сегодня, 20:13
          После Афганистана практически вся техника Бундесвера и в общем НАТО держит минимум 8 кг взрывчатки или противотанковые мины типа ТМ 62. Так это же хорошо что они всё стандартизировали, это упрощает и работу ВПК.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 20:16
            Телегу посмотрите, как разлетаются от ТМ-62, может бутеров.... как и наши,так и ихние вундервафди.. 2 тм не дежит 72 точно... там катки просто отлетают... плиты вдавливает... а это борт 80мм и нлд 120 (емнип)
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 18:57
    Совсем, мягко говоря, наши удивились.
    В этом состоянии били на поражения. А могли взять трофеи.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 19:35
      Тягача достаточно.
      Кабина бронированная, наверно пытались свинтить.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 19:00
    Госпади... ну напишите кто-то про стрелковку уже... что кто-то что-то выпустил... даже дисней калашников на релизы уже ослаб crying crying crying soldier
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 19:02
    Украинский тягач MAN HX81 с танком Т-64БМ «Булат» на полуприцепе заехал на позиции российских войск под Очеретино.

    На танк класть болт, а вот грузовик пригодится...
  9. Усатый грузин Звание
    Усатый грузин
    +3
    Сегодня, 19:04
    Да ,странно,надо было тягач колбаснуть,,а танк целым забрать. Экипаж отсутствовал наверняка. Хотя там на передке виднее полюбому.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Усатый грузин
      надо было тягач колбаснуть,,а танк целым забрать.

      "По навигатору - я в тундре. Причем здесь негры - не пойму"
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 19:04
    Зачем расхреначили танк с тягачом am
    Из-за премии сто пудов. Он что угрозу представлял. А водиле вражьему - посадить посадят до конца сво. Но премия ему полагается. Бабло ему отдайте. Он его заслужил am
    Уже не первый кто технику подвозит. Не гоже людей обманывать
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +1
      Сегодня, 19:37
      Вряд ли из за премии. Автоматически взяли и расфигачили транспортер и груз. Береженого Бог бережет hi
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:06
      Зачем расхреначили танк с тягачом am
      Из-за премии сто пудов.


      Ну-ну. Пока делили бы шкуру неубитого медведя, водитель тягача дал бы по газам и по кустам. Как говорится- куй железо пока горячо. sad
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 20:17
        Да куда б он делся? Колеса отстрелил да и всё. Ну да там гель в них и подкачка. Но много дырок в одном колесе свое дело сделали бы. Может заподозрили что брандер это. В это поверю. А так действительно подозрительно. На тягаче танк привезли bully
        Вообще шикардос
  11. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 19:04
    Судя по фото бедолага почему в одежде да и еще в шортах. Второй наверняка тоже такой же был. В Украине опять скажут армия РФ воюет с гражданским населением. Печалька. И зачем надо было калашматить до упора такую хорошую трофейную технику.
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +6
    Сегодня, 19:05
    Наши парни им в накладной отметку поставили о доставке груза по назначению?
  13. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 19:07
    Хорошая работа нашей РЭБ.
    А может быть какой-то неизвестный укровояка решил продать танк ,но его неправильно поняли.
    1. Замира Звание
      Замира
      +3
      Сегодня, 19:34
      Цитата: zelivee
      Хорошая работа нашей РЭБ.

      Или плохая ненашей.)))
      В любом случае надо бы такую работу на поток поставить...) И на всех уровнях...)
      Чтобы картинки с их спутников передавались на наши мониторы, эшелоны с техникой шли сразу на Урал, корабли уходили к хуситам (они знают, что с ними делать)... Ну, как-то так, в общем... wink
  14. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 19:10
    но подбили и танк, и тягач. Об этом сообщают российские ресурсы.

    Танк на трале, неподвижный. Зачем сжигать?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 19:18
      Цитата: BAI
      Танк на трале, неподвижный. Зачем сжигать?

      "Здравствуй, милая моя
      Я тебя дождался,
      Ты пришла, меня нашла,
      А я растерялся!! laughing
    2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 19:30
      боевые выплаты.
      типа, сжёг танк - получи ОЛОЛО денег.

      давно уже финансовая система в наших войсках правит балом.


      ПС: за ранение 1-1.5млн,за тяжёлое около 3х. Первые протезы на конечности - за счёт МО РФ. Про вторые не знаю, у моих знакомых ещё первые свои 2-3 года гарантийки не "стоптали"
      вопрос знатокам - единожды сходив на лечение в госпиталь (и отпуск сразу на 1.5 месяца + выплаты + возможность потратить свою ЗП накопившуюся + возможность уйти с фронта на мирную гражданку, вернуться к семье, барам, девушкам лёгкого поведения, купить машину за 3млн, ипотеку закрыть и прочее). Так вот, Вопрос -какова вероятность, что у этого бойца второе ЛЁГКОЕ ранение появится через пару недель прибытия на фронт.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 20:10
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        давно уже финансовая система в наших войсках правит балом

        Что мешает?
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        Первые протезы на конечности - за счёт МО РФ

        Удивительно 20 лет скоро стукнет колену...
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        отпуск сразу на 1.5 месяца + выплаты + возможность потратить свою ЗП накопившуюся + возможность уйти с фронта на мирную гражданку, вернуться к семье, барам, девушкам лёгкого поведения, купить машину за 3млн, ипотеку закрыть и прочее)

        Заключил контракт... рвался обратно... а дали инструктора и списали спустя 2 года
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        Так вот, Вопрос -какова вероятность, что у этого бойца второе ЛЁГКОЕ ранение появится через пару недель прибытия на фрон

        Не судите по своим друзьям, у меня достаточно осколочных, пулевое, 3 контузии... и света не видел в конце туннеля 3.5 минуты.... и ловил в броник не раз...
        Зря вы так... может кто-то так и делает... это лично на совести конкретного человека... у меня таких ребят ни во взводе, кто через него прошел и кого учил - нет таких am Мы с собой таскали РГО с электрозапалом.... чтобы забрать... или трофеем сами себя заберут. Я за каждого своего пацана могу слово держать. И никого не было.... да вдабливал сам.... мне несложно было... ибо много чего потерял... чтоб искать её... кто любит всех, кроме тебя.
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +3
      Сегодня, 19:35
      война - это постоянные ситуации на грани жизни и смерти.
      Не успел ты - успеют тебя.
      Боец что, для красивой презентации должен жизнью рисковать?
      Как случилось - так случилось, наши живы - это главное.
  15. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 19:31
    Тягач MAN... На Украине осталось хоть что-то своё?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 19:51
      На Украине осталось хоть что-то своё?
      Вышиванки и портреты Бандеры wink
  16. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 19:33
    Чудеса да и только...
    Ни один фантаст не сможет придумать то, что почти ежедневно происходит на войне...
    Пусть будут все чудеса в пользу наших ребят, им удача не помешает.
  17. Gunigunde von Wenstein Звание
    Gunigunde von Wenstein
    +2
    Сегодня, 19:33
    Darauf ein Helles Bayrisches Bier. Gut gemacht!
  18. Victal Звание
    Victal
    +3
    Сегодня, 19:39
    Черт, а ведь могли затрофеить и тягач, и танк.
  19. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 19:49
    в итоге он свернул не туда и вместо украинских позиций приехал к российским
    Вот что значит доверять сложную технику тем, кто вчера ещё выносил из хлева свиные испражнения и скакал с кастрюлей на голове на Майдане wink
  20. belost79 Звание
    belost79
    +2
    Сегодня, 19:49
    Судя по фото, у танка ходовая только сгорела. Вполне могут отремонтировать.
  21. Arisaka Звание
    Arisaka
    +1
    Сегодня, 20:06
    Тягач с тралом в хозяйстве пригодится.
    А ситуация только показывает, насколько динамично изменяется ситуация на передке.
  22. Звездочет Звание
    Звездочет
    0
    Сегодня, 20:09
    Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. (ц)
  23. Сергей Шаповалов Звание
    Сергей Шаповалов
    0
    Сегодня, 20:19
    Навигатор был Китайский . чем могли .помогли.
  24. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 20:22
    Танк и тягач жалко- в хозяйстве пригодились бы. Понятно, что лучше перебдеть чем..