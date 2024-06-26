«Вершина французской инженерной мысли»: представлен новый вариант танка Leclerc XLR

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«Вершина французской инженерной мысли»: представлен новый вариант танка Leclerc XLR

На Парижской выставке Eurosatory 2024 Франция представила новую модификацию танка Leclerc XLR, который преподносится в качестве нового поколения уже известного ОБТ.

Leclerc XLR воплощает в себе достижения в области огневой мощи, защиты и цифровой интеграции, обеспечивая себе место на переднем крае современной бронетанковой войны

- заявляют в концерне KNDS.



Западные обозреватели охарактеризовали новую машину как «вершину французской инженерной мысли и военной стратегии». Разработанный компанией Nexter Systems, Leclerc XLR является ключевым компонентом французской программы SCORPION, направленной на модернизацию бронетанковых войск. Как планирует командование, он будет выступать в роли «хребта» механизированных порядков на протяжении 2040-х годов.

Впервые новый ОБТ был анонсирован в марте 2015 года и с тех пор он претерпел обширные модернизации. 501-й танковый полк французской армии недавно получил первую партию этих машин, что ознаменовало начало их поставок в войска.



На вооружении осталась гладкоствольная пушка 120/52 мм от Giat, имеющая обозначение CN 120-26. Она может вести огонь бронебойными оперенными подкалиберными и кумулятивными противотанковыми снарядами. Сейчас осуществляется интеграция новых ОФС HE M3M с программируемым подрывом. В дополнение к основному орудию XLR также оснащен 12,7-мм спаренным пулеметом и ДУМВ с 7,62-мм пулеметом.

В новой модификации ОБТ оборудован усовершенствованным модульным комплексом брони, включая дополнительную пассивную броню спереди и по бокам корпуса и башни. Решетчатая броня защищает корму.

Как поясняет производитель, при боевом весе 57 тонн XLR сохраняет сбалансированный профиль с размерами, рассчитанными на оптимальные боевые характеристики: 9,87 м в длину, 3,71 м в ширину и 2,53 м в высоту.



Машина оснащена дизельным двигателем SACM V8X-1500 Hyperbar мощностью 1500 л.с., работающим в паре с АКП SESM ESM 500. Эта конфигурация обеспечивает максимальную скорость на дороге 72 км/ч и на бездорожье 50 км/ч, а запас хода достигает 615 км (вместо текущих 450-550 км). Система подвески танка, состоящая из шести опорных катков с каждой стороны, позволяет ему преодолевать вертикальные препятствия высотой 1,25 м и пересекать траншеи шириной 3 м, сохраняя маневренность на различных участках местности.

Leclerc XLR оснащен открытой архитектурой электроники и новой так называемой «программно-определяемой» тактической радиосвязью Contact, обеспечивающей бесперебойную координацию на поле боя. Информационно-командная система SCORPION (SICS) повышает осведомленность о ситуации, в то время как устройство постановки помех против мин Barage и интегрированная система лазерного предупреждения обеспечивают надежные защитные возможности. Усовершенствованные тепловизоры и лазерные дальномеры повышают точность наведения на цель даже в сложных условиях.

Leclerc XLR, представленный на Eurosatory 2024, оснащен рядом средств защиты от БПЛА. В частности, дистанционно управляемая боевая станция в состоянии бороться с этим типом угроз.

19 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -5
    Сегодня, 07:30
    Французы умеют делать технику, инженерная мысль у них идёт хоть и своим путем но очень удачно. Думаю у них все получится!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:33
      Прошлый Леклерк, который они смогли продать арабам, был больше парадным танком нежели боевым. Очень дорого и сложно. Сейчас же в новую эпоху, это деньги на ветер.
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        -7
        Сегодня, 07:36
        Точ в точ наш Армата, только вот они хоть продать его смогли, а наш где?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 07:48
          Дык будут менять концепцию Арматы, война то поменялась. ИМХО сделают башню больше и добавят некие установки для борьбы с дронами, но которые всё равно не будут 100% защитой. Поинтересуйтесь как менялся флот в мире из за введения новых технологий, видов оружия и примеров сражений, которые тоже все наблюдали.
          Как и вообще все виды оружия изменятся.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 08:27
            Цитата: Копчёный
            Поинтересуйтесь как менялся флот в мире из за введения новых технологий, видов оружия и примеров сражений, которые тоже все наблюдали.
            Как раз про новые технологии...
            Ж.Верн пока писал свои "20 тысяч лье под водой", пока по издательствам бегал, пока печатали... В мире за это время стали массово применяться торпеды.
            Он расстроился, что не смог предугадать такое эффективное вооружение и бросился скупать с целью уничтожения уже поступивший в магазины тираж книги, а саму книгу хотел переписать, вооружив "Наутилус" торпедами.
            Естественно, ничего у Ж.Верна из этого не вышло. В итоге мы знаем "Наутилус", вооружённый тараном. Если учесть, что это художественная литература, а не обзор эксперта в военном журнале или перспективная разработка французского военпрома - так и пусть будет с тараном. В 11-12 лет "20 тысяч лье под водой" от этого не становится менее интересной книгой.

            Вот такая вот шутка с технологиями, история на стыке литературы и военно-технической мысли...
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +1
              Сегодня, 08:38
              Знаю это, спасибо. Но если не говорить про литературу то люди смотрели на примеры сражений и делали выводы. Появились паровые машины, все начали их ставить. Появилась мощность тащить броню, все стали так делать. Появились поворотные башни, тоже. Потом торпеды. Потом сражение показало, что рулит таран, а не артдуэль, у всех появились тараны. Потом сражение показало, что среднекалиберная артиллерия лучше тарана и большой артиллерии, все ставят среднюю. Потом наоборот сделали. Потом появились самолёты на море. Потом ракеты. И всё это меняло концепцию видов оружия. Как сейчас ВСЁ поменяют дроны.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 08:50
                Цитата: Копчёный
                И всё это меняло концепцию видов оружия. Как сейчас ВСЁ поменяют дроны.
                Да уже поменяло всё коренным образом.
                Сын приезжал в отпуск, разговаривали с ним. Я, конечно, понимаю, что все войны разные, не похожи друг на друга, но НАСТОЛЬКО... Такое ощущение, что разговаривал с Дж.Лукасом про "Звёздные войны", про войну на какой-то другой планете, а не с офицером практически той же самой армии, в которой сам служил. Другое всё - от тактики боя и оружия до обмундирования и бытовых условий.

                Да уж... "Все реки текут..." Всё меняется.
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  +1
                  Сегодня, 08:54
                  Ну ему психологически проще, как мне кажется. Он вырос на фильмах и тех же компьютерных играх, где подобные технологии это норма. Вот опять же, хороший пример с флота, когда люди начинали службу ещё на парусном флоте и тех технологиях, а потом лет в 60-70 увидели на воде корабль типа "Дредноута". Те же "Звёздные войны".
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    +1
                    Сегодня, 08:58
                    Цитата: Копчёный
                    Ну ему психологически проще, как мне кажется. Он вырос на фильмах и тех же компьютерных играх, где подобные технологии это норма. Вот опять же, хороший пример с флота, когда люди начинали службу ещё на парусном флоте и тех технологиях, лет в 60-70 увидели на воде корабль типа "Дредноута".
                    После разговоров с сыном чувствовал себя как то поколение, в детстве которого телега с рессорами была чудом техники, а заканчивали они жизнь при автомобилях, паровозах и аэропланах.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:35
    Полевые войска оснащён массой противотанковых средств... поэтому закономерный вопрос, кто в данный момент, на поле боя, обладает большими возможностями, большей устойчивастью в обороне, например???
    С другой стороны, а как пехоте проводить наступательных действия без серьёзной огневой поддержки, а ведь танк, это как раз и есть огневая поддержка, которая может следовать в рядах пехоты!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 07:57
      Хотите огневую поддержку в рядах наступающей пехоты? Ну во первых, на такие наступающие ряды, теперь, приедет, приползёт, прилетит, очень много различных дронов, от маленьких в кассетных бомбах до больших и это всё ещё будет в виде роя со своим ии. Во-вторых, если прям этим самоубийцам хочется нечто из оружия для поддержки, вон есть старая концепция штурмового оружия вроде "Штурмтигра" или "Бруммбара". Сами по себе изначально сараи, которые ещё сверху можно усилить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:26
        Вопрос "простой"... как отвоевывать территорию у противника?
        Вариант раз... ровнять все с грунтом, а потом двигаться по территории напоминающей лунный пейзаж? Такое возможно? Такое приемлемо? Такое желательно?
        Второй вариант... частично ровнять, не заровненной занимать подавляя оставшиеся очаги сопротивления с помощью беспилотных боевых систем? Вроде как... фантастика, но не такая уж далека!
        Вариант три, можно сказать, наша реальность.... ровнять, то что надо, то что можно, то что получится, а потом пускать вперёд штурмовую пехоту со всеми возможными/необходимым средствами усиления, огневой поддержки и ЗАЩИТЫ от противодействия всяких разных средств/систем противника!!! Вроде как не фантастика, но недоделок, редооснащения и прочего, пока, много.
        В общем, вольная фантазия на тему, от диванного експерта/стратег, не более того. soldier
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 08:42
          И четвёртый вариант.
          Беспилотники бьются друг с другом. Сторона, которая очищает небо над участком территории, вводит туда пехоту. Сценарий повторяется.
          Ланцет стоит 3 миллиона, Армата 500. 500/3=166 Ланцетов. Этим количеством можно уничтожить больше целей, чем теоретически может уничтожить Армата.
          И мой сценарий не диванный, а инженерный.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:42
            Спору нет, исключить человека из процесса прямого участия в боевых действиях... как в кино!
            Вроде как, что то подобное можно сделать и на современном технологическом уровне, НО... в общем, разных но, тоже хватает, как инженер могу это ПРЕДПОЛОГАТЬ, утверждать не стану, с дивана видно очень не всё.
  3. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 07:41
    «Вершина французской инженерной мысли»
    - толку от этой вершины, да хороший танк, но его функции это демонстрация флага и показуха, танк мирного времени
  4. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 08:03
    Leclerc XLR, представленный на Eurosatory 2024, оснащен рядом средств защиты от БПЛА. В частности, дистанционно управляемая боевая станция в состоянии бороться с этим типом угроз.
    - будет ли партия танков отправлена ВСУ с возможностью его затрофеить?
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 08:18
    на переднем крае современной бронетанковой войны

    о какой они войне говорят. прилетит копеечный дрон и нет этого дорогого танка.
    когда сделают КАЗ против дронов а вместо турели пулеметной поместят орудие со шрапнелью для сбития вфпишек тогда будет другое дело
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 08:28
    Западные обозреватели охарактеризовали новую машину как «вершину французской инженерной мысли и военной стратегии».

    А потом на эту "вершину" будут мангал прикручивать...
  7. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:33
    Leclerc XLR воплощает в себе достижения в области огневой мощи, защиты и цифровой интеграции, обеспечивая себе место на переднем крае современной бронетанковой войны

    Очередной противотанк...пора забыть о танках как современном вооружение - дорого и неэффективно, против современных средств поражения как ПТУР, так и БПЛА эта очередная вундервафля может не справиться, так ее
    Leclerc XLR, представленный на Eurosatory 2024, оснащен рядом средств защиты от БПЛА. В частности, дистанционно управляемая боевая станция в состоянии бороться с этим типом угроз.

    Все эти надстройки вне основной брони весьма уязвимы для обстрела из малокалиберных автоматических пушек и стрелкового оружия, а воевать не приближаясь к позициям пехоты могут и САУ.