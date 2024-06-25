Нацполиция Украины начала формирование трёх новых стрелковых бригад для отправки на фронт

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Нацполиция Украины начала формирование трёх новых стрелковых бригад для отправки на фронт

Киевская хунта приняла решение о формировании трех новых бригад из сотрудников полиции, данные формирования будут отправлены на фронт для участия в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

На фоне критической нехватки личного состава в ВСУ принято решение о формировании трех сводных бригад, в состав которых войдут сотрудники полиции общим числом восемь тысяч человек. Как пояснили в руководстве Нацполиции, бригады будут участвовать в боевых действиях, а не отсиживаться в тылу. Таким образом, можно констатировать, что Зеленский все-таки пошел на отправку полицейских на фронт, но не в рамках мобилизации, а путем формирования сводных бригад.



С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских,

— говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности, вторая сводная бригада представляет Департамент патрульной полиции, третья сводная бригада сформирована на базе подразделений полиции особого назначения КОРД.

Как отметили в ведомстве, у полицейских уже имеется опыт формирования боевых бригад, ранее были сформированы три бригады общим числом в пять тысяч человек, они несут службу на границе с Белоруссией и Россией. В боевых действиях участвует одна отдельная штурмовая бригада нацполиции «Лють», ее подразделения сейчас пытаются остановить продвижение российских штурмовиков в Волчанске.
19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:36
    Так не понятно, на фронт они пойдут или куда-то в район Малдавской или Белорусской границы. Разница большая, 8000 штыков если верить нашему М. О. на неделю а там опять набирать, ох и мутно но интересно.
    1. bandabas Звание
      bandabas
      -6
      Сегодня, 19:41
      Однако сводкам нашего МО как то доверять... На рiдной согласно статистике ведомства Конашенкова уже жить некому.
      1. ААК Звание
        ААК
        0
        Сегодня, 20:26
        Ну как обычно, урякалы-минусаторы в своём репертуаре, хотя стоило всего лишь просто немного подумать - по опыту войн последнего столетия, разница потерь наступающих и обороняющихся обычно соотносится как 3 к 1... Наступаем как бы в основном мы, поэтому не смотря на все нюансы, при определении в разных источниках потерь бандер в живой силе от 300 до 500 тысяч, мы вольно или невольно задумываемся о величине наших потерь... ну и видно они не малы, так как командование СВО и государственное руководство молчит об этом как белорусский партизан на допросе в гестапо... но сектора на кладбищах в городах и сёлах, где похоронены наши воины, мы все видим...
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:55
      Стрелковые батальоны это что то типо бригад территориальной обороны,то есть расходники,пехота.Их первыми в штурм посылают.Типо не специалисты.Не жалко.

      .С целью выполнения боевых задач в структуре Национальной полиции начато формирование дополнительных боевых подразделений – трех сводных стрелковых бригад полиции общей штатной численностью восемь тысяч полицейских,

      — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.


      Получается что штатная численность одной бригады у ВСУ сейчас 2666 человек.Раз 8000 человек у них это 3 бригады.
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 20:08
      Это не за неделю. Они предыдущие три бригады несколько месяцев формировали. Загребли 5000 полицаев. Да попросту выгребли из органов правопорядка, да отправили на границу. Мол и так сойдёт. А с границы под Волчанск
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 19:37
    Ну хорошо... Полицию на фронт, а в полицию кого... Опять скаклушки будут за мужиков отдуваться, аль вчерашних школьников на борьбу с преступностью поставят...??? Ой, совсем забыл... Преступников же тоже всех на фронт забрали и теперь на Украине преступности нет... lol
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 19:42
      Lev Russia, ну появятся у них свои "черные кошки" так то их тоска печаль.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 19:46
      Преступников же тоже всех на фронт забрали и теперь на Украине преступности нет...
      Государство, которое полностью победило у себя преступность! wink
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 20:11
        Только зэки на днях сбежали из учебки прихватив оружие laughing
    3. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 20:01
      Вообще ничего нет... Калеки одни
    4. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 20:05
      «Преступников же тоже всех на фронт забрали »©
      Нет. Забрали либо самых дурных и ушибленных, либо самых хитро сделанных, которые уже потихоньку дезертировать начали.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 19:40
    создана на базе Департамента превентивной деятельности

    "Превентивная деятельность", это когда сдачи даëшь до того, как обидели?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:45
      Васян 1971 hi, ну так опыт засылания их полиции на фронт у них не малый, так что сдюжат, а чего круто получилось, первые 5 тыщ отправили, на их место набрали (наверняка народ шел в надежде на броню) а теперь вон уже 8 отправляют хорошая замануха.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 20:03
        «опыт засылания их полиции на фронт у них не малый»©
        Это как раз не новость. У нас тоже опыт ого-го, какой. Одни дивизии НКВД в ВОВ, чего стоят! ОМОНы различные в новейшей истории тоже славно отличились.
        Я про "Департамент превентивных действий". Что за зверь такой? У нас что-нибудь аналогичное есть? Или это калька с "НАТОвского стандарта"? what
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          0
          Сегодня, 20:11
          Я думаю, по нашему это ФСИН.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:42
    ТЦК шники будут ловить полицаев- забавно .Они же сейчас в одной упряжке на "сдельщине" . А погранцами на западной границе Украины не пора заняться?
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 19:44
    Цэ вам не братков теперь шукать...
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 19:45
    Зеленский все-таки пошел на отправку полицейских на фронт
    А кто же теперь к них скакуасов на улицах будет отлавливать? wink
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Голландец Михель
      А кто же теперь к них скакуасов на улицах будет отлавливать?

      Так наверное по принципу "отловил штук 5 - продолжаешь служить на месте, не отловил - сам на фронт пойдешь". То-то они все возле фабрик да комбинатов в конце смены "гуляют". Вышел человек с работы и...привет, забрали.