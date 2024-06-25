Киевская хунта приняла решение о формировании трех новых бригад из сотрудников полиции, данные формирования будут отправлены на фронт для участия в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.На фоне критической нехватки личного состава в ВСУ принято решение о формировании трех сводных бригад, в состав которых войдут сотрудники полиции общим числом восемь тысяч человек. Как пояснили в руководстве Нацполиции, бригады будут участвовать в боевых действиях, а не отсиживаться в тылу. Таким образом, можно констатировать, что Зеленский все-таки пошел на отправку полицейских на фронт, но не в рамках мобилизации, а путем формирования сводных бригад.— говорится в сообщении на сайте Нацполиции.Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности, вторая сводная бригада представляет Департамент патрульной полиции, третья сводная бригада сформирована на базе подразделений полиции особого назначения КОРД.Как отметили в ведомстве, у полицейских уже имеется опыт формирования боевых бригад, ранее были сформированы три бригады общим числом в пять тысяч человек, они несут службу на границе с Белоруссией и Россией. В боевых действиях участвует одна отдельная штурмовая бригада нацполиции «Лють», ее подразделения сейчас пытаются остановить продвижение российских штурмовиков в Волчанске.

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