Замглавы Госдепа США: Вашингтон недооценил партнёрство РФ и КНР, в том числе по вопросу Украины

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Замглавы Госдепа США: Вашингтон недооценил партнёрство РФ и КНР, в том числе по вопросу Украины

Первый заместитель главы Госдепа США Курт Кэмпбелл, комментируя развитие отношений между Пекином и Москвой, отметил, что американское правительство недооценило глубокое стратегическое партнерство России и Китая, в том числе по вопросу Украины.

Американский чиновник также констатировал, что между Россией и КНДР произошло существенное улучшение отношений, вследствие чего Пхеньян якобы поставил Москве значительное количество артиллерийских боеприпасов для использования в рамках СВО на Украине. Постоянно твердя об этом, Вашингтон так ни разу и не предоставил никаких доказательств. Впрочем, после визита президента РФ в Северную Корею и подписания ряда документов, в том числе о военной взаимопощи, это и не важно.



При этом Вашингтон опасается, что Россия может помочь КНДР в разработке ракет большой дальности, ядерной программе, а также вопросах энергетики. По мнению Кэмпбелла, Пекин, возможно, обеспокоен тем, что КНДР может втянуться в кризис в Северо-Восточной Азии. Замглавы американского внешнеполитического ведомства также посетовал, что Филиппины проявляют большую осторожность и не стремятся к эскалации напряженности с Китаем.

Кэмпбелл также признал рост напряженности между США и Евросоюзом, в первую очередь затрагивающей области торговли и технологий. Между тем, американский дипломат не исключил возможное возрастание аналогичной напряженности в отношениях между Москвой и Пекином в будущем, однако, по его мнению, подобное развитие событий не исключено лишь в среднесрочной перспективе. В настоящее время китайско-российский союз является устойчивым и оказывает существенное влияние на поля сражений в Европе.
4 комментария
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  1. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 20:09
    Вот знаете, мы замиримся, если ядерная не произойдёт, но мы это не я, я всегда буду помнить предательство хо хлов, и дети мои будут помнить, и внуки. Как хох л ы с этим жить будут? Если будут жить.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: Сергей Аверченков
      Как хох л ы с этим жить будут? Если будут жить.

      Да как сейчас и живут. Натуру не переделаешь и в голову не залезешь, а совесть...это вообще "странное слово" для них.
      1. Сергей Аверченков Звание
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 20:22
        Нет, вы просто не понимаете, СШп не на долго в исторической репрестективе, мы соседи территориально. Ну и как они будут? Я ведь их не прощу.
  2. Ristleja Звание
    Ristleja
    -1
    Сегодня, 20:12
    На самом деле КНР надо отдать должное - при всех шахматных позициях шахматиста они делают всё что можно - не прерывают торговлю с нашей страной, как могут продают технологичные товары. На самом деле вся путиномика держится только на нормальном отношении китайских товарищей. Они вполне понимают что следующие именно они - поэтому сейчас худо-бедно подставили плечо... А то что на этом плече они делают гешефт это к сожалению наша политика "импортозамещения" и остального вранья ...