Замглавы Госдепа США: Вашингтон недооценил партнёрство РФ и КНР, в том числе по вопросу Украины
Первый заместитель главы Госдепа США Курт Кэмпбелл, комментируя развитие отношений между Пекином и Москвой, отметил, что американское правительство недооценило глубокое стратегическое партнерство России и Китая, в том числе по вопросу Украины.
Американский чиновник также констатировал, что между Россией и КНДР произошло существенное улучшение отношений, вследствие чего Пхеньян якобы поставил Москве значительное количество артиллерийских боеприпасов для использования в рамках СВО на Украине. Постоянно твердя об этом, Вашингтон так ни разу и не предоставил никаких доказательств. Впрочем, после визита президента РФ в Северную Корею и подписания ряда документов, в том числе о военной взаимопощи, это и не важно.
При этом Вашингтон опасается, что Россия может помочь КНДР в разработке ракет большой дальности, ядерной программе, а также вопросах энергетики. По мнению Кэмпбелла, Пекин, возможно, обеспокоен тем, что КНДР может втянуться в кризис в Северо-Восточной Азии. Замглавы американского внешнеполитического ведомства также посетовал, что Филиппины проявляют большую осторожность и не стремятся к эскалации напряженности с Китаем.
Кэмпбелл также признал рост напряженности между США и Евросоюзом, в первую очередь затрагивающей области торговли и технологий. Между тем, американский дипломат не исключил возможное возрастание аналогичной напряженности в отношениях между Москвой и Пекином в будущем, однако, по его мнению, подобное развитие событий не исключено лишь в среднесрочной перспективе. В настоящее время китайско-российский союз является устойчивым и оказывает существенное влияние на поля сражений в Европе.
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