«Танков достаточно еще на несколько лет войны»: в западной прессе оценили «запасной резерв» ВСУ

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«Танков достаточно еще на несколько лет войны»: в западной прессе оценили «запасной резерв» ВСУ

Западные обозреватели пытаются оценить «запас прочности» украинской армии в плане ее обеспечения материальной частью, в частности бронетехникой.

Резервы украинских танков Т-64, годные для ведения боевых действий, соответствуют арсеналу России

- полагают в издании Army Recognition.



Не совсем ясно, на основании каких данных делается этот вывод – говорится лишь о том, что после распада СССР Украине досталось до 3000 Т-64. Согласно сведениям IISS, на начало 2024 года ВСУ располагали 280 Т-64 всех типов, но не было указано, сколько находилось на хранении. В то время как на вооружении ВС РФ, по данным этой же организации, на начало текущего года состояло 1750 танков различных моделей (от Т-55А до Т-90М) и еще более 4000 размещалось на хранении.

Как указывается в Army Recognition, всего ВСУ потеряли около 300 Т-64. Хотя эта цифра вызывает большие сомнения, учитывая «специфические методы» подсчета у большинства западных аналитиков. Тем не менее, как поясняется в издании, украинская армия продолжает получать этот тип танков. В частности, вновь сформированной в октябре 2023 года 150-й механизированной бригаде (примерно сотой по счету бригаде СВ ВС) были переданы Т-64БВ. Эта модификация оснащена улучшенными броней, СУО и оборудованием для ведения ночного боя.

Со слов автора, после начала СВО украинская оборонка была рассредоточена, были открыты новые цеха в менее уязвимых регионах, и ее мощностей, наряду с польскими, хватает для проведения ремонта и модернизации Т-64. По крайней мере, нет свидетельств, что этот тип танков отправлялся на восстановление в Чехию – вторую после Польши производственную базу, обслуживающую ВСУ.

Если для восстановления пригодна хотя бы половина Т-64, оставленных СССР, то Украина обладает достаточным потенциалом для ведения интенсивных боевых действий на протяжении еще нескольких лет

- считает автор.

14 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Сегодня, 22:11
    Прямо сказочники какие-то... Аналитика на уровне ОБК.
    Справочник открывать уже стало не модным, можно писать все, что вздумается.
    И что тут тогда обсуждать?
    Мы медленно дрейфуем к обсуждению сплетен.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 22:14
    Резервы украинских танков Т-64, годные для ведения боевых действий, соответствуют арсеналу России

    И они ещё не благодарны СССР, чёй то они это всё не декомунизировали...
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +4
    Сегодня, 22:15
    На хранении у нас 4000 танков всех типов? Они реально выпали с дивана вниз головой.)
  4. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 22:19
    Судя по сводкам у них или безмерное количество танков, самолетов или печатают на 3D принтере
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 22:20
    У них там рыжий лес выпилили на дрова уже давно, не считая что от техники на могильнике ничего не осталось и тут о
    краине досталось до 3000

    Да их давно или на металлолом или продали. По объективке уже давно как с полгода 64 у них единицы.... даже раритет решили передать недавно
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 23:11
      Видно что у них обт мало стало, да и если бы были тысячи хрен бы им фшисты свои дали.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 23:25
        ДА тут даже не проблема в ОБТ, экипажи грамотные у них уже давно выбиты - иначе не пролюбили бы столько абосрамцев и леопердов. Наши конечно тоже не идеал, даже 90-тиков потери имеются... хотя конечно не сравнить с чечней. Любая программа, а танк тем более не умнее своего создателя и экипажа.
        Я только в 80 был... ну и в коробках десантом... но в 80... это жесть.... жесть как тесно.... помню выстрел первый... фугасом сложили подъезд.... когда мимо едальника махина пролетаец... клац клац... снаряд, цепь, гильза... орет мех что ты.... непереводимая игра слов... навелся чебурашкой... выстрел... вся земля подпрыгивает .... а автомат все... мне на бескультурном матерном на 3 буквы там вот еще 3 буквы... достал? Потом 3 буквы через 4 буквы.... самое культурное быстрее... Выстрел... благо свои пацаны крыли.... так 2 выстрела... потом сказал... выходи... на немой вопрос еще пара 3-х буквенных... а потом прилетело в погон когда вылезал... то, что в погон я уже потом узнал... там помимо самого луча еще и контакт сработал....
        З.Ы. В общем... там был еще 1 лом запасной и собственнно.... сгорел он... вкололи 200й, хоть и смогли вытащить. Позицию оставили.... но через сутки заняли и что самое интересное - вовчики коня не тронули... не стали подрывать... его потом брэмом забрали и насколько я знаю - его восстановили и он спасал не раз. 5 лууяей прилетело не считая в каток передний
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 22:22
    Помню там на западе насчитали нам ещё в 2022 году потери полутора тысяч танков, а ещё полтысячи ушли всушникам и типа у них танков больше стало. Где эти трофейные танки не ясно, реже леопардов встречаются на кадрах. При этом потери всушников были ничтожными, типа три града и десять гаубиц. Неудивительно, что с такими цифрами рождается такая аналитика. Удивительно, что ещё не опубликовали подсчет когда ВКС выйдут в ноль, ведь самолётов давно уже отрицательное количество
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 22:25
    А где тогда они эти танки всу? Если не считать того что на тягаче привезли, то только абрамсы подбитые, да леопарды. Да и те поштучно теперь. Невидимки чтоли? Или приберегают, что наврядли
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 22:29
    . после распада СССР Украине досталось до 3000 Т-64

    Ну тогда уж 2999.один вчера был доставлен к нам laughing
  9. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +4
    Сегодня, 22:31
    Цифра 1750 оставшихся у России танков - уже проскакивала здесь,на ВО. Её тут какая-то ципсота разгоняла, не помню точно кто... Пруф-источник был, как я понял, "из открытых источников" :)))))
    В официальные данные (НЕ РОССИЙСКИЕ!!!) никто из этих разгоняльщиков фейков заглянуть не удосужился. Более чем авторитетный и вовсе не дружественный для РФ ресурс GFP - на 2024 год дает количество оставшихся у России танков - около 14,5 тысяч. Официальная международная статистика ООН (Worldpopulationreview) - количество российских танков в 2024 году называет числом 12,5 тысяч (конкретнее 12 566).
    Но шароварам приятно верить в собственную сладкую ложь... да и фиг с ними!
  10. white260 Звание
    white260
    0
    Сегодня, 22:54
    По большому счёту напилювать! сколько у них осталось. Недавно видел жизнеутверждающее видео теста нашего танка беспилотника (кажется т- 54).. жду не дождусь всё проламывающей армады наших танков беспилотников! Пусть весь танко- парк который ещё может ехать и стрелять отправится вперёд! Да пусть хоть БТ- 7 отправят, сотни и тысячи раскатают любую оборону. Наш древний меч - кладенец!
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 23:08
    Как указывается в Army Recognition, всего ВСУ потеряли около 300 Т-64

    Это как заявление зелёного клоуна о 35 тысячах погибших ВСушников за всё время СВО, а ведь в эту ересь уже сами украинцы не верят.Только за один прошлогодний контр-нахрюк, ВСУ потеряло танков в разы больше заявленной цифры.
  12. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 23:11
    Основной танк Украины с учетом поставок экс Советских из разных стран уже Т-72.