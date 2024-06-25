«Превосходит российскую»: Минобороны Украины подсчитало количество иностранной техники, принятой на вооружение ВСУ

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«Превосходит российскую»: Минобороны Украины подсчитало количество иностранной техники, принятой на вооружение ВСУ

Министерство обороны Украины с начала российской спецоперации в 2022 году приняло на вооружение, а затем кодифицировало почти 40 образцов иностранной бронетехники. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ находится техника более чем 10 стран не только Европы и Северной Америки, но и Австралии. Всего допущено к эксплуатации порядка сорока образцов иностранной и украинской техники. Вся она прошла кодификацию, в рамках которой ей был присвоен специальный код НАТО, позволяющий закупать ее за средства государственного бюджета.



Как подчеркивают в Минобороны Украины, западные образцы техники, поступающей на вооружение ВСУ, якобы превосходят советскую и российскую технику. Утверждается, что западные образцы бронетехники отличаются повышенной защитой экипажа, надежностью двигателей, хорошими ходовыми характеристиками и высокой точностью вооружения. Это дает преимущество в противостоянии с российской армией. Про недостатки передаваемой техники Умеров запрещает говорить, а то больше ничего не дадут. Поэтому украинцы и хвалят всякий хлам, поступающий на вооружение.

Согласно представленному списку, на вооружение украинской армии с начала СВО поступили танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, боевые машины пехоты M2 Bradley, CV90, гусеничные бронетранспортеры M113 в различных модификациях, колесные БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma и другие.

Большинство образцов этой техники уже захвачено российской армией в качестве трофеев и демонстрируется на различных выставках. А что не захватили, то догорает в степях Украины.
53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denis812 Звание
    Denis812
    +2
    Сегодня, 20:30
    Поэтому украинцы и хвалят всякий хлам, поступающий на вооружение.

    Был бы это хлам, наша техника бы не горела на Украине вовсе.
    Патриотизм это хорошо, но не стоит смешивать его с глупостью. А то одно вредительство получается.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +12
      Сегодня, 20:34
      А западная техника не горит от слова совсем? Там уже столько вундервафлей обломалось, мама не горюй. Вообще то главное преимущество любого оружия - это голова его владельца.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +3
        Сегодня, 20:44
        горит конечно, я же не спорю.
        А вундервафлей там нет, что у них, что у нас. Есть временное неумение противостоять определенным техноновшествам. Но, как мы все видим и мы и они хорошо учимся.
        Что радует, так это то, что вначале мы откровенно отставали, потом догнали, сейчас вроде уже кое-где и перегоняем.
        Главное в этой гонке не зазвездиться и не перестать работать над улучшением.
    2. Макsim Звание
      Макsim
      -3
      Сегодня, 20:47
      кац предлагает сдаться? не устали наяривать на оружие белого господина? которая ну не очень себя показывает
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +5
        Сегодня, 21:06
        Кац предлагает оценивать противника без розовых соплей на глазах.
        Шапкозакидательство ещё никому не помогало.
    3. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      -1
      Сегодня, 21:05
      Цитата: Denis812
      Был бы это хлам, наша техника бы не горела на Украине вовсе.

      Так по большей части технику шатает не "киска-2"\"аб(ос)рамс" а всякие там ракеты, ПТУРы и квадрики.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 21:11
        ну и что? какая разница экипажу в танке от чего сгореть - от дешманского мавика или супертехгнологичного джавелина?

        К тому же Вы внимательно слушаете тов. Путина?
        Он давеча умную мысль сказал
        Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель


        Стало быть основным препятствием для ВС РФ Главнокомандующий видит в поставках западнго вооружения. Снарядов, танков, ПТРК и прочего чего угодно. Потому если бы запад поставлял хлам, то наверное проблемой это бы не было.
        Вы же не думаете, что тов. Путин ошибается? :)
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +3
          Сегодня, 21:22
          Цитата: Denis812
          Был бы это хлам, наша техника бы не горела на Украине вовсе.

          @
          Цитата: Hitriy Zhuk
          Так по большей части технику шатает не "киска-2"\"аб(ос)рамс" а всякие там ракеты, ПТУРы и квадрики.

          @
          Цитата: Denis812
          ну и что?


          Я один видю\вижу в твоем ответе противоречия? Как минимум частичные.

          Цитата: Denis812
          Стало быть основным препятствием для ВС РФ Главнокомандующий видит в поставках западнго вооружения.

          Но мосты не уничтожены, туннели тоже, как то везут боеприпасы(фуры или поезда?).
          И это при том, что вся территория "Украины" простреливается ракетами и Геранями.
          Если такое уж препятствие эти поставки - так транспортный коллапс на Украине это первоочередная задача. Потом энергетический(полный а не "отключения").
          Ну и где оно?
          Вот и выходит что видимо не видят проблемы.

          Вы же не думаете, что тов. Путин ошибается? :)

          Ну он такой же "товарищ" как и Ельцин. Может получше, но вообще, товарищи начали гдето с 53 года исчезать как вид, постепенно.
          А ошибаются все, может он сейчас ошибается, может нет.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            -4
            Сегодня, 21:24
            Я один видю\вижу в твоем ответе противоречия?

            Откель я знаю?

            мосты не уничтожены, туннели тоже, как то везут боеприпасы

            Их и не уничтожат. Уже писал тут раз 20. Пока ВС РФ не подойдут к "мостам-туннелям" на расстояние достаточное для их поражение тяжелыми бомбами - ничего не выйдет.
            Уже же пробовали неоднократно. Не получилось.
            1. Hitriy Zhuk Звание
              Hitriy Zhuk
              -1
              Сегодня, 21:31
              Цитата: Denis812
              Откель я знаю?

              Ну в статье про (броне)технику.
              А Квадрик-ПТУР-ракета это снаряды.
              (и тут до меня дошло что я докопался до слов) smile
              1. Denis812 Звание
                Denis812
                +1
                Сегодня, 21:34
                да, не суть важно :) Разобрались, что радует :)
            2. мордвин 3 Звание
              мордвин 3
              0
              Сегодня, 21:41
              Цитата: Denis812
              Их и не уничтожат. Уже писал тут раз 20. Пока ВС РФ не подойдут к "мостам-туннелям" на расстояние достаточное для их поражение тяжелыми бомбами - ничего не выйдет.

              Тут так же ура-патриоты вещали про Антоновский мост. Только в другом смысле. Типа его Хаймерсами раздолбали и нам нельзя подвоз боеприпасов производить.
              1. Denis812 Звание
                Denis812
                -1
                Сегодня, 21:52
                ну да, типа того. Вот как подойдем к мостам на то расстояние, что можно Градами лупить или УМПК, тогда да.
                А пока что...

                Есть правда полудебилы. которые говорят про мосты в Ираке и Сербии, которые натовская авиация порушила. На что хочется напомнить, что у натовской авиации на момент нанесения ударов по мостам было полное господство в воздухе, чего у ВКС РФ не было и нет.
                1. мордвин 3 Звание
                  мордвин 3
                  +2
                  Сегодня, 22:00
                  Цитата: Denis812
                  На что хочется напомнить, что у натовской авиации на момент нанесения ударов по мостам было полное господство в воздухе, чего у ВКС РФ не было и нет.

                  Полная фигня. Не надо оправдывать свою недееспособность. Хоть один удар был по мостам? Не, катили колоннами с автозаками. Интересно, в автозаки Зеленского пихать планировали?
                  1. Denis812 Звание
                    Denis812
                    0
                    Сегодня, 22:16
                    конечно были. Если Вы с самого начала следите за СВО, Вы могли наблюдать неоднократные попытки ВКС ударить по мостам на Днепре.
                    ровно так же как и приснопамятный Антоновский мост - ему было глубоко до лампочки все удары ракетами. Потом пришли наши саперы и его взорвали. На том всё и закончилось. А до того крик, шум, паника и ноль пользы от ударов.
                    Ровно так же и по мостам под Киевом. По ним пытались работать. Толку ноль.
                    Да что там Днепр, мост в Затоке под Одессой, сколько по нему били - какой результат? :)
                    Да и даже, ну ОК, сбили пролет. Ну вот на Крымском мосту сбили. Наши взяли и восстановили в рекордные сроки. А почему ВСУ не продолжают бить по Крымскому мосту знаете? Потому что цель не оправдывает средства.
                    Те же ракеты будет разумнее применить где-то ещё.
                    Ровно той же логикой пользуются наши военные.
                    1. мордвин 3 Звание
                      мордвин 3
                      +1
                      Сегодня, 22:24
                      Цитата: Denis812
                      приснопамятный Антоновский мост - ему было глубоко до лампочки все удары ракетами. Потом пришли наши саперы и его взорвали.

                      Хе, как раз и объясняли, что по дырявому мосту невозможен подвоз боеприпасов. Не надо мне тут лапшу на уши вешать, заколебался уже её стряхивать.
                      Цитата: Denis812
                      На том всё и закончилось.
                      Это только начало было. Кто убил Стремоусова? Херсон наш, или нет?
                      1. Denis812 Звание
                        Denis812
                        0
                        Сегодня, 22:31
                        Херсон наш, или нет?

                        какой ещё наш или нет? Вы, случайно не из тех, кто про Крым такие вещи спрашивает? Тогда идите и сдавайтесь сразу в местное ФСБ.
                        Кто убил Стремоусова?

                        Кто это? Я могу загуглить, конечно, и продолжить обсуждение. Но я не считаю это необходимым. Как это относится к возможности нанесения ударов по киевским мостам?
                      2. мордвин 3 Звание
                        мордвин 3
                        +2
                        Сегодня, 22:37
                        Цитата: Denis812
                        Кто это?

                        Я хренею, как коротка людская память. А Стремоусов - зам главы Херсона, который руками и ногами был против его сдачи. Погиб типа в автокатастрофе. Сальдо много лопочет, но вот по Стремоусову ни одного его заявления не помню в последнее время.
                      3. Denis812 Звание
                        Denis812
                        -1
                        Сегодня, 22:43
                        Я хренею, как коротка людская память.

                        Можете хренеть, можете нет. Жаль, да, погиб. раз Вы так говорите.
                        У меня на этой войне уже тоже есть кто погиб. И с той и с другой стороны.
                        На то она и война.
                      4. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        0
                        Сегодня, 22:55
                        Цитата: мордвин 3
                        Хе, как раз и объясняли, что по дырявому мосту невозможен подвоз боеприпасов. Не надо мне тут лапшу на уши вешать, заколебался уже её стряхивать.

                        Кто это вам объяснял? Шойгу лично?
                        По этому дырявому мосту как раз и вывели основной контингент войск. Но вывели не из-за невозможности снабжения по нему боеприпасами, а из-за отсутствия достаточного количества войск для удержания этого плацдарма. Там наши ребята без отдыха и ротаций сидели больше полугода.
                        Но кроме войск ещё на правом берегу было население довольно большого города. Которое тоже необходимо было снабжать.
                      5. мордвин 3 Звание
                        мордвин 3
                        0
                        Сегодня, 23:06
                        Цитата: Аскольд65
                        Кто это вам объяснял? Шойгу лично?
                        По этому дырявому мосту как раз и вывели основной контингент войск.

                        Ты точно не чокнутый? Открой комменты двухгодичной дальности и почитай. Как раз уря-патриоты, навроде тебя, и объясняли оставление Херсона невозможностью поставок по дырявому мосту.
        2. gmss Звание
          gmss
          -1
          Сегодня, 22:36
          вам нужно прекратить поставки вооружения

          гражданин, вы сами то внимательно читали что сказал Путин? где им сказано что нужно прекратить, как вы сказали, именно западного вооружения? )))
          вы очередной поклонник всего западного?
          у меня есть приятель, который много лет сколько я его знаю, считал что израильская меркава абсолютно неуязвимый танк, видео где они горят как свечки в секторе газа им воспринимаются как обман.
          но я думаю что вы скорее всего просто проминатель дивана своими чреслами negative
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            +1
            Сегодня, 22:41
            у меня есть приятель, который много лет сколько я его знаю, считал что израильская меркава абсолютно неуязвимый танк

            я думаю, что таких не переубедишь.
            У меня есть знакомые в Израиле. К сожалению многие, как и американцы и люди из ЕС считают, что они выше остальных. я их больше не переубеждаю. Жизнь сама показывает кто прав.

            вы сами то внимательно читали что сказал Путин?

            да, и я даже привел его высказывание.

            где им сказано что нужно прекратить, как вы сказали, именно западного вооружения?

            Всего вооружения.

            вы очередной поклонник всего западного?

            нет.

            но я думаю что вы скорее всего просто проминатель дивана своими чреслами

            Замечательно, что Вы можете думать.
        3. 1976AG Звание
          1976AG
          -1
          Сегодня, 22:42
          Цитата: Denis812
          ну и что? какая разница экипажу в танке от чего сгореть - от дешманского мавика или супертехгнологичного джавелина?

          К тому же Вы внимательно слушаете тов. Путина?
          Он давеча умную мысль сказал
          Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - все закончится в течение нескольких недель


          Стало быть основным препятствием для ВС РФ Главнокомандующий видит в поставках западнго вооружения. Снарядов, танков, ПТРК и прочего чего угодно. Потому если бы запад поставлял хлам, то наверное проблемой это бы не было.
          Вы же не думаете, что тов. Путин ошибается? :)



          Стало быть основным препятствием Главнокомандующий ВС РФ видит в восполнении потерь ВСУ, а не в превосходстве западной техники. Слушать вы умеете, но надо еще и понимать смысл. Без восполнения потерь они бы давно уже остались без техники.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            +1
            Сегодня, 22:47
            Я прекрасно понимаю смысл. Если бы западная техника была бы хламом, как написал автор статейки. то Путин не говорил бы о том, что для прекращения войны надо прекратить её поставлять.
            Потому что с хламом ВС РФ разделались бы. А ежели не так, значит западная техника не есть хлам. То есть хлам там есть. Так как и среди нашей техники, конечно.
            Не надо ура-патриотства. Кал есть у них, есть он и у нас.
            1. 1976AG Звание
              1976AG
              0
              Сегодня, 23:09
              "Потому что с хламом ВС РФ разделались бы. А ежели не так, значит западная техника не есть хлам. То есть хлам там есть. Так как и среди нашей техники, конечно."

              Так мы и разделываемся. И с хламом, и не с хламом разделываемся. Но потери то постоянно восполняются. А если бы поставок не было, то уже бы техника у них давно кончилась. То есть смысл не в том хлам или не хлам, а в том, что потери восполняются.
              1. Denis812 Звание
                Denis812
                0
                Сегодня, 23:14
                ну и отлично.
                Разделываемся - замечательно.
                Но не с хламом -тоже супер,
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 20:32
    Спорить бессмысленно!
    Лучшая техника будет у ПОБЕДИТЕЛЯ!
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      Сегодня, 20:52
      Поправочка - лучшая массовая техника будет у победителя.
      К примеру, ничего подобного фау-2 или Ме-262 СССР и союзники не смогли сделать в ходе войны.
      Но толку было примерно ноль, так как экономика проиграла.
      Это хорошая наука нам, кстати.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 21:10
        Цитата: Denis812
        Поправочка - лучшая массовая техника будет у победителя.

        Смотря какой критерий лучшести.
        Тигр 2 был жЫрный, в лоб хрен возьмешь, но высокий, тяжелый(застрять\провалиться за милую душу), в борт прилетит и "ой всё".
        Маус(все 2 экземпляра) были вообще монстрами(а трансмиссия крута спасу нет как), которых и в борт то мало что взять могло.
        Но в плане "проехать не провалившись в подвал" уже как то не тянул.
        Фау-2 давало просраться но по ущербу не то что бы было что то значительное.

        Вроде хороши, а вроде и нет.
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          +1
          Сегодня, 21:12
          да, но как технологические новинки - были "вперде всего".
          только Т-34-85 их преспокойно зарашил, ибо был прост и выпускался тысячами.
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            0
            Сегодня, 21:29
            Цитата: Denis812
            да, но как технологические новинки - были "вперде всего".

            Ну это да. Безусловно.
            Но мир это не конкурс на самую хитрую инженерную мыслю.

            Цитата: Denis812
            только Т-34-85 их преспокойно зарашил, ибо был прост и выпускался тысячами.

            Логично, количество стало своего рода качеством, просто потому, что когда у тебя танк почти везде, а у противника не везде, тут то противник без танка закончится. (очень упрощенно, знаю).
            request

            Я о том что все любят говорить "лучшее то, лучшее сё". Не обозначив в каком плане лучшее, критерии отбора.

            Но я согласный что раз 34-85 затащил значит он и есть лучший. wink
            1. Denis812 Звание
              Denis812
              +1
              Сегодня, 21:35
              когда у тебя танк почти везде, а у противника не везде, тут то противник без танка закончится. (очень упрощенно, знаю).

              Но зато в принципе верно. :)
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:52
        А победителю на любые/всякие поправочки/неувязочки глубоко начхать! Он победил!
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          0
          Сегодня, 21:59
          но это не значит, что у него лучшая техника :)
          Победитель смог обсеспечить превосходство своей армии, неважно как.
          Посмотрите на Вьетнамскую войну. США были на два порядка выше в технологическом плане. Однако слились. А до них там же французы. А недавнее бегство американцев из Афгана. Из Афгана.... Там вообще даже армии как таковой нет. Там иррегулярные формирования. Но крайне мотивированные и близкие с народом.

          Так что крутая техника не равнозначна победе.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 20:34
    Из всего предоставленного списка в статье хламом ,да и то с натяжкой,можно назвать легкий французский танк.Все остальное-серьезная боевая техника.Со своими недостатками и преимуществом.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +3
      Сегодня, 21:02
      Согласен с Вами.
      Про французский легкий танк - ну так это зависит от цели применения. Французы его сделали чтобы зулусов по пустыням гонять. В своих колониях, которые сейчас вышвыривают потомков Голля ссаной тряпкой.
      А непослушных аборигенов мочить, там АМХ как раз самое то. Этакий цивилизованный аналог тойоты Хилукс с пулеметиком, которые так полюбились душманам и прочим.
      А против нормальной армии, да, АМХ не выдюжил. :)
  4. invisible_man Звание
    invisible_man
    -4
    Сегодня, 20:35
    Ну, что касается артиллерии, в том числе некоторых образцов РСЗО, то да, превосходит. Так же "Брэдли" явно лучше наших БМП.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 20:41
      Так же "Брэдли" явно лучше наших БМП

      Насчёт БМП-3 - сильно сомневаюсь... Про единичку и двойку - конечно лучше, дык им сколько лет-то.. По хорошему - им давно пора на честно заслуженный отдых.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 20:45
        По защите экипажа,десанта,бронированию,превосходит и БМП3
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 20:50
          Зато та - явно превосходит по огневой мощи и подвижности.. А при условии господства в воздухе БПЛА и современных средствах поражения - броня любой БМП в общем-то ни о чём, согласны?
      2. Hellcos Звание
        Hellcos
        -1
        Сегодня, 20:48
        вот именно. Вопрос не в том сколько им лет, а в том, что они до сих пор на вооружении находятся, поэтому с Брэдли сравнение уместное
  5. Lako Звание
    Lako
    +7
    Сегодня, 20:35
    Ну так, если Главнонекомандующий ещё пожует сопли,в ожидании неких переговоров, то западной техники там станет ещё больше.
  6. ААК Звание
    ААК
    +3
    Сегодня, 20:36
    Опять уря-уря... не знаю, как по танкам, но поставляемая бандерам артиллерия в большинстве образцов либо лучше нашей ("Цзарь", "Арчер", "Панцерхаубитце-2000"), либо не уступает (гаубица "777"), по дронам - опять же преимущество не у нас, хоть разрыв и несколько сократился.... ну а уж про связь, АСУ боевого управления, средства контрбатарейной борьбы, а особенно про обеспечение всеми видами разведывательной информации и говорить не приходится... видно у нашего партхозактива пошла вторая волна отрезвления, что опять заталдычили про переговорный процесс, как весной 2022-го...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 20:54
      Дронов у них меньше. А по артиллерии ещё хуже. Но больше всего хлопот доставляют именно дроны. В настоящее время идёт охота за операторами. Как впрочем и на наших операторов, но мы в этом случае лидируем. У них операторов все меньше. И хоть наука в управлении несложная, но необходимы сборка и ремонт. А тут нужно чтобы руки росли откуда надо. Старую собаку новым фокусам не обучишь.
      Кроме того вся наша бронетехника начала осначаться станциями рэб переносными. Также персональные можно приобрести. Пока за свой счёт.
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      -1
      Сегодня, 20:56
      Уже был один рейх, который пытался за счёт качества взять верх над количеством. Начнём со стрелковки, STG44, MG34/42. Погнали далее: Тигры1/2, Пантеры Д/А/Г, всевозможные яги, начиная с Феди/Слона и заканчивая Ягд Тиграми, Ягд пантерами. Далее в ход пошли уже совсем фееричный экземпляры в единичный количествах. Авиация. Перечислять надо? Тем более реактивные самолёты. Ракетное вооружение начиная с крылатых ракет, заканчивая баллистическими. Туда же и зенитные ракеты. Плюс первые в мире приборы ночного видения, РЛС. И. тд. и т. п. Итог?
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 20:58
      Цитата: ААК
      но поставляемая бандерам артиллерия в большинстве образцов либо лучше нашей ("Цзарь", "Арчер", "Панцерхаубитце-2000"), либо не уступает (гаубица "777"), по дронам - опять же преимущество не у нас, хоть разрыв и несколько сократился.... ну а уж про связь, АСУ боевого управления, средства контрбатарейной борьбы, а особенно про обеспечение всеми видами разведывательной информации и говорить не приходится

      Но при этом на Украине уже не знают где набрать новое пушечное мясо, которое почему-то утилизируется в промышленных масштабах нашим "отсталым" оружием.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:40
    Поэтому украинцы и хвалят всякий хлам, поступающий на вооружение.

    хлам не хлам но 2 года противостоят РФ !
    Подсчитали бы, сколько дали в единицах и какой техники !
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 20:49
    То есть 40 видов разношерстной, даже не всегда унифицированной техники разных стран, с различными языковыми барьерами - это хорошо? winked
    Да ну нафиг
  9. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 20:54
    Осталось сравнить только флот, авиацию и ТЯО. Остальное вроде как всё обсосали.
  10. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 21:16
    «Превосходит российскую»

    Та же сказка, что и про непотопляемый бакс... У пана генерала все заграничное....
  11. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -1
    Сегодня, 21:22
    Надо взять все плюсы + у западной техники и отбросить все минусы-. И создать все усовершенствованное. Думаю также сейчас занимаются западненцы
  12. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Сегодня, 21:40
    И дело еще в том, в чьих руках находится оружие. Тот же Афганистан с допотопным и трофейным оружием дал жизни трём империям и даст еще, можно не сомневаться..