Может получить 140-мм пушку: Франция представила новый танк Leclerc Evolution
Франко-немецкий конгломерат KNDS представил на Парижской выставке Eurosatory 2024 ОБТ нового поколения Leclerc Evolution.
Танк вооружен передовой 120/58-мм пушкой ASCALON с боезапасом из 22 снарядов и спаренным с ней 12,7-мм пулеметом с БК на 680 патронов. Это новое орудие планируется модернизировать, увеличивая его калибр, вплоть до 140 мм. Таким образом, Leclerc Evolution в итоге может получить пушку, превосходящую 130-мм у KF-51 Panther. Орудие дополняется 30-мм зенитным ДУМВ ARX 30 (БК на 150 снарядов): эта боевая станция была специально разработана для борьбы с БПЛА.
Кроме того, башня оснащена складывающимся модулем запуска барражирующих боеприпасов, которые значительно расширяют дистанцию поражения и позволяют наносить точные удары по удаленным целям.
За обнаружение противника отвечает панорамный прицел командира и прицел наводчика: оба могут работать в дневное и ночное время.
Живучесть танка повышена за счет новой брони, сменных систем защиты шасси, КАЗ, системы ближней защиты (Galix smoke и AP). На башне расположена система противодействия дронам [РЭБ].
Leclerc Evolution может развивать скорость на дороге 68 км/ч благодаря силовому агрегату мощностью 1100 кВт (1500 л.с.). Его запас хода составляет 470 км, дорожный просвет – 475 мм.
В настоящее время Leclerc Evolution находится в стадии разработки, и KNDS сосредоточена на совершенствовании используемых в ОБТ систем и интеграции новейших технологических достижений. При этом перспективы развития проекта Leclerc Evolution остаются туманными. Как заявляют в командовании французской армии, танки в настоящее время не находятся в приоритете.
Сухопутные войска сейчас сосредоточены на закупке бронемашин Griffon, Serval и Jaguar, разработке легкого бронеавтомобиля VBAE для замены VBL, приобретении 109 САУ Caesar MkII, которые должны составить основу французской артиллерии, а также модернизации ударных вертолетов Tiger и внедрении винтокрылых машин H-160M Guépard для легкой авиации.
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