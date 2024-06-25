Может получить 140-мм пушку: Франция представила новый танк Leclerc Evolution

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Может получить 140-мм пушку: Франция представила новый танк Leclerc Evolution

Франко-немецкий конгломерат KNDS представил на Парижской выставке Eurosatory 2024 ОБТ нового поколения Leclerc Evolution.

Танк вооружен передовой 120/58-мм пушкой ASCALON с боезапасом из 22 снарядов и спаренным с ней 12,7-мм пулеметом с БК на 680 патронов. Это новое орудие планируется модернизировать, увеличивая его калибр, вплоть до 140 мм. Таким образом, Leclerc Evolution в итоге может получить пушку, превосходящую 130-мм у KF-51 Panther. Орудие дополняется 30-мм зенитным ДУМВ ARX 30 (БК на 150 снарядов): эта боевая станция была специально разработана для борьбы с БПЛА.




Модуль с барражирующими боеприпасами


Кроме того, башня оснащена складывающимся модулем запуска барражирующих боеприпасов, которые значительно расширяют дистанцию поражения и позволяют наносить точные удары по удаленным целям.

За обнаружение противника отвечает панорамный прицел командира и прицел наводчика: оба могут работать в дневное и ночное время.

Живучесть танка повышена за счет новой брони, сменных систем защиты шасси, КАЗ, системы ближней защиты (Galix smoke и AP). На башне расположена система противодействия дронам [РЭБ].


Станция РЭБ слева


Leclerc Evolution может развивать скорость на дороге 68 км/ч благодаря силовому агрегату мощностью 1100 кВт (1500 л.с.). Его запас хода составляет 470 км, дорожный просвет – 475 мм.

В настоящее время Leclerc Evolution находится в стадии разработки, и KNDS сосредоточена на совершенствовании используемых в ОБТ систем и интеграции новейших технологических достижений. При этом перспективы развития проекта Leclerc Evolution остаются туманными. Как заявляют в командовании французской армии, танки в настоящее время не находятся в приоритете.



Сухопутные войска сейчас сосредоточены на закупке бронемашин Griffon, Serval и Jaguar, разработке легкого бронеавтомобиля VBAE для замены VBL, приобретении 109 САУ Caesar MkII, которые должны составить основу французской артиллерии, а также модернизации ударных вертолетов Tiger и внедрении винтокрылых машин H-160M Guépard для легкой авиации.
6 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 22:10
    представила новый танк

    Глядя на башню, а не слишком много барахла там прикручено, .... кабы не отвалилось.... вундевафель очередной, но стрелять, сволочь, сможет...
  2. cmax Звание
    cmax
    +1
    Сегодня, 22:11
    Хорошая машины, если доведут до ума. А некоторые страны за пару десятков лет даже КАЗ до ума довести не смогли. Предпочитают клепать без него, танкистов нарожают. Наверное выгодно. Не критикую, просто констатирую факт отсутствия КАЗа даже спустя 2,5 года жестокой войны. Имхо.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 22:23
      "Хорошая машины"
      А с чего вы взяли? Пользовались? ну -ну...
      1. cmax Звание
        cmax
        0
        Сегодня, 23:24
        Часом не конюхом работаете. На ипподроме слышал ваше ну-ну. .. Выше - мое мнение по поводу танка., как считал, так и написал.
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 22:25
    Барражирующий беспилотник у ОБТ полезная тенденция.
  4. DKuznecov
    DKuznecov
    0
    Сегодня, 23:23
    Франция обладает всеми компетенциями, чтобы довести танк до ума.
    Единственная в мире страна, которая без подрядчиков-партнеров
    обладает полным набором ресурсов во всех отраслях.