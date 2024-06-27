Робототехническая система разминирования «Челнок».
Электрический снегоболотоход "Феникс". Фото "МобиДик"
В арсенале российской армии и других структур уже есть несколько робототехнических комплексов для разминирования, которые могут очищать территорию от мин и взрывных устройств без риска для людей. Предприятия продолжают разрабатывать такую технику и регулярно представляют новые модели.
Одной из последних разработок в этой области является электрическая беспилотная установка разминирования (ЭБУР) под названием «Челнок». В отличие от других робототехнических комплексов, она не имеет трала и использует другой метод для расчистки территории.
Из вездеходов в саперы
Несколько лет назад компания «МобиДик» из Кургана, специализирующаяся на производстве промышленной продукции, представила свой новый продукт — снегоболотоход «Феникс». Это была двуосная машина на колёсах низкого давления с бензиновым двигателем, которая могла перевозить до 2,5 тонн груза и двигаться по сложным местностям.
Новый вездеход был предназначен для частных лиц и различных организаций. Компания «МобиДик» не остановилась на достигнутом и продолжила работу над проектом «Феникс». На выставке «Вездеход-2022» компания впервые представила электрическую версию существующего вездехода.
Замена одного двигателя внутреннего сгорания на пару электромоторов и аккумуляторы дала некоторые технические и эксплуатационные преимущества. Предполагалось, что в определённых условиях такой снегоболотоход будет превосходить базовую машину.
Как и многие другие отечественные компании, «МобиДик» также занялась адаптацией своих конструкций и наработок для использования в армии. Недавно компания представила первый результат своей работы в области военной техники.
6 февраля предприятие «Курганмашзавод» посетил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. К этому мероприятию на заводе организовали выставку достижений военного производства Курганской области. На выставке компания «МобиДик» впервые показала опытную беспилотную транспортную платформу (БТП) «Челнок». Эта машина, способная решать различные задачи, была выполнена на базе электровездехода «Феникс».
Опытная ЭБИР "Челнок" на выставке, февраль 2024 г. Фото "МобиДик"
Через несколько дней, 9 февраля, в центре Кургана прошла новая выставка достижений местной промышленности. На этом мероприятии компания «МобиДик» представила один из способов применения боевой транспортно-пусковой установки (БТП) «Челнок».
На базе колесной платформы была создана машина разминирования, которая несёт удлинённый заряд с ракетным способом запуска.
15 апреля в Военно-инженерной академии имени Д. М. Карбышева состоялась ещё одна выставка, посвящённая развитию инженерной техники. На ней компания из Кургана вновь представила «Челнок» в качестве носителя удлинённого заряда, но на этот раз его назвали «электрической беспилотной установкой разминирования» (ЭБУР). Машину показали как на стоянке, так и в движении.
Тогда же компания-разработчик рассказала о разработке проекта модернизации ЭБУР «Челнок». Обновлённая версия будет иметь меньшую высоту и другую компоновку, но при этом полезная нагрузка робототехнического комплекса и его рабочие возможности останутся прежними. Отмечалось, что модернизация проводится с учётом пожеланий военных. В будущем планировалось отправить готовую машину в зону проведения специальной операции.
Электрическая платформа
Изделие «Челнок» построили на базе существующего вездехода «Феникс» в его электрической модификации. При такой перестройке исходный образец получил обновленный корпус без обитаемых объемов, поста управления и т.д. При этом сохранились все ключевые агрегаты силовой установки и ходовой части, а также появились новые средства управления.
От исходного корпуса фактически оставили только нижний агрегат, внутри которого находятся элементы силовой установки, а снаружи размещена ходовая часть. Такой корпус представляет собой коробку минимально возможных размеров, на которой сверху размещается полезная нагрузка того или иного типа. Модернизированный вариант «Челнока» строится в корпусе уменьшенного профиля. В его случае общая высота машины будет определяться, главным образом, размерами колес.
"Челнок" на испытаниях. Удлиненный заряд загружен. Фото RT
Силовая установка «Челнока» основана на литий-полимерном аккумуляторе ёмкостью от 25 кВт*ч. По требованию заказчика можно использовать другой тип батареи.
Платформа оснащена двумя электродвигателями ЭМ1-02.000 мощностью 50 кВт каждый и с крутящим моментом 400 Н·м. Эти двигатели — разработка компании «МобиДик». Они отличаются бесшумной работой и минимальным тепловым излучением, что делает машину менее заметной во время движения и на позиции.
Заряда аккумулятора хватает для работы и движения в течение 5–6 часов. Максимальная скорость движения — 50 км/ч.
Ходовая часть имеет две оси с колёсами низкого давления размером 1400х500х24". Максимальное давление в камерах — всего 0,35 кг/см². После сброса давления ЭБУР (электронная бортовая управляющая система) может перемещаться по мягким грунтам, заболоченным участкам и даже по минным полям без риска подорваться.
БТП (бронированная транспортная платформа) и ЭБУР «Челнок» оборудованы системой дистанционного управления. Оператор может передавать команды и получать данные с РТК (роботизированного транспортного комплекса) при помощи пульта. Пульт и робот могут быть соединены кабелем или по радиоканалу, включая ретранслятор на БПЛА (беспилотном летательном аппарате). Радиус действия системы зависит от выбранного способа связи и может достигать нескольких километров.
Робот-сапер
Большинство существующих роботов для разминирования оснащены тралами и используют контактный метод обезвреживания взрывных устройств.
В проекте «Челнок» от компании «МобиДик» используется другой подход, который был заимствован у инженерных войск и их установок разминирования, таких как УР-77 «Метеорит».
Робот «Челнок» в версии саперной машины имеет на крыше ящик для заряда. За ним расположена пусковая установка УР-83П. Для обезвреживания опасных предметов используется удлиненный заряд типа УЗП-77, который был разработан для установки «Метеорит».
Это изделие представляет собой рукав длиной 93 метра, заполненный 725 килограммами взрывчатого вещества. Когда машина-носитель выпускает его, штатный буксировщик ракеты выбрасывает заряд на расстояние до 450-500 метров от робота.
Электродвигатель ЭМ1-02-000. Фото "МобиДик"
РТК разминирования имеет длину 3,8 метра и ширину 2,5 метра. Масса машины без полезной нагрузки составляет 1350 кг.
Принцип действия электронного блока управления разминированием (ЭБУР) «Челнок» аналогичен принципу работы УР-77. РТК с дополнительным зарядом на борту должен выйти на огневую позицию перед минным полем и запустить ракету. Ракета извлекает из ящика боекомплекта рукав-заряд и доставляет его на нужный участок. Затем происходит подрыв заряда, в результате чего от мин освобождается участок шириной до 5-6 метров и длиной до 90-95 метров.
С явными преимуществами
Согласно имеющейся информации, боевые транспортно-пусковые машины (БТП) и электронно-боевые управляющие системы (ЭБУР) типа «Челнок», которые ранее прошли заводские испытания, готовятся к отправке в зону специальной военной операции для проверки в реальных боевых условиях. Можно предположить, что эта техника продемонстрирует высокие результаты и оправдает ожидания.
Уже сейчас понятно, какие факторы обеспечат желаемые результаты. Новая машина для разминирования создана на базе платформы «Челнок», которая сама по себе представляет определённый интерес. Прежде всего, стоит отметить применение полностью электрической силовой установки и ходовой части с характерными особенностями. Такая машина способна практически бесшумно перемещаться по сложному ландшафту, включая опасные территории. Эта платформа может быть использована не только для разминирования, но и в качестве носителя различных грузов.
Применение заряда УЗП-77 установкой УР-77. Фото Минобороны РФ
РТК «Челнок» в версии для разминирования создан на основе готовой базы и серийной пусковой установки. В нём используется удлинённый заряд, который уже есть в армии. Всё это значительно упрощает производство и эксплуатацию такого устройства в любых условиях.
По своему облику и техническим характеристикам «Челнок» находится между возимой установкой УР-83П и полноценной самоходной бронемашиной УР-77. Благодаря использованию общего удлинённого заряда он обеспечивает одинаковый уровень рабочих характеристик.
Важно отметить преимущества «Челнока» по сравнению с возимой и самоходной установками. В отличие от УР-83П, новый «Челнок» может передвигаться самостоятельно и не требует длительного развёртывания на позиции с участием расчёта. А по сравнению с «Метеоритом» у него нет экипажа на борту. Оператор находится на безопасном расстоянии и при выполнении боевой задачи не приближается к нескольким центнерам взрывчатки.
Очередной в своем классе
Российская промышленность продолжает создавать инновационные многофункциональные робототехнические комплексы (РТК). Недавно компания «МобиДик», которая ранее не специализировалась на разработке РТК, представила свой проект.
Этот проект включает в себя не только новую робототехническую платформу, но и установку разминирования, которая имеет ряд преимуществ. Она называется ЭБИР «Челнок».
К настоящему времени «Челнок» уже прошла часть необходимых испытаний и готовится к отправке в зону боевых действий для проведения войсковых испытаний.
Кроме того, компания работает над созданием новой версии многоцелевой платформы, которая будет иметь некоторые преимущества по сравнению с базовой моделью. Пока неизвестно, как эта техника покажет себя на практике, но в целом есть основания для оптимизма.
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