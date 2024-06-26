«Начинается реализация программы Ту-214»: завершена модернизация производства бомбардировщиков Ту-160

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«Начинается реализация программы Ту-214»: завершена модернизация производства бомбардировщиков Ту-160

Объединенная авиастроительная корпорация, которой принадлежат АО «Туполев» и Казанский авиационный завод, заявила о завершении модернизации трех цехов, предназначенных для производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Работы были проведены в центрах подготовки производства, механической сборки и летных испытаний.

Казанский авиазавод является единственной площадкой в России, производящей Ту-160М. Также на этом предприятии осуществляется модернизация Ту-22М3 и Ту-160. С 2016 года была проведена модернизация 10 объектов завода, что составляет три четверти его производственных мощностей. Оставшиеся работы будут завершены в текущем году. Всего на эти цели было выделено около 30 млрд руб.



Ожидается, что в соответствии с контрактом 2018 года Минобороны получит 10 новых бомбардировщиков Ту-160М к 2027 году. На данный момент было передано три самолета. С учетом завершения модернизации авиазавода подрядчик может уложиться в отведенные сроки.

На этом фоне должна начаться реализация нового проекта модернизации [производств] стоимостью более 90 млрд руб.: эта программа предназначена для развертывания серийного выпуска гражданских самолетов Ту-214

- говорится в издании Defense News.

10 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 04:50
    Ту-214 взлетел за 30 секунд и как красиво.
    Этто точно ! good
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 05:00
      Что бы мы делали без советского задела...
      Надо и дальше возрождать не реализованные проекты конца 80-х начала 90-х, просто переводя их на новую элементную базу и материалы.

      Тот же Як-44 нам сейчас необходим. Без него даже в теории какие-то потуги создать новый, российский авианосец, бессмысленны.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    -1
    Сегодня, 04:55
    Это получается 30 млрд рублей цена вопроса была request
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 04:57
    «Начинается реализация программы Ту-214»
    Интересно, какими тиражами собираются его выпускать? Если единичными, то это просто смешно!
  4. Kollega Звание
    Kollega
    -2
    Сегодня, 04:59
    ...должна начаться реализация нового проекта модернизации [производств] ... : эта программа предназначена для развертывания серийного выпуска гражданских самолетов Ту-214...

    Т.е. должна только начаться подготовка к программе! А пафосу то сколько в заголовке... Этак, через лет двадцать, возможно мы и увидим новый Ту...
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +2
      Сегодня, 05:13
      Переоборудование цехов под выпуск Ту-160М заняло на удивление довольно мало времени. Есть мнение, что и с Ту-214 будет так же, тем более, что это не флот, где до сих пор бардак полнейший.
      А самолёты, как гражданские так и военные, сейчас предмет высшего приоритета, и Путин лично контролирует развитие отрасли. Ибо это архиважно для страны.

      К тому же Ту-214 давно отработанная, надёжная машина. Его ранее не строили как раз из-за любимой забавы паразитов-чиновников - мол, легче купить чужое (и поворовать на тендерах).
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 05:11
    С стратегами всё относительно ясно, производство подтянули. А вот зачем России 2 среднемагистральных самолёта ту 214 и МС 21 непонятно. Не проще довести одну серию до современного требования в том числе и удобства для пассажиров.
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 05:22
      Не проще, и ранее говорилось, почему.

      МС-21 всё ещё толком не доведён до ума, новые движки ПД в очередной раз уехали "вправо", а самолёты, причём свои, нужны уже прямо сейчас.

      Поэтому "тушка" несколько лет и будет замещать неизбежно выбывающие от износа борта, пока эпопея с МС-21 не завершится.
      1. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        -1
        Сегодня, 05:44
        В Казани всего 2 стапеля для производства тушек, по крайней мере в 23 году было. О массовом производстве говорить рано, в прошлом году выпустили всего 1 самолёт.
      2. keleg Звание
        keleg
        0
        Сегодня, 06:18
        Для МС-21 eехали не движки, уехали "черные" крылья, вроде качество нестабильное получается.
        Движки "уехали вправо" для Суперджета, ПД-8 которые.