Медиа США: В администрации Байдена работают над законопроектом по размещению американских подрядчиков на Украине
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Американские медиа сообщают о работе администрации Байдена над законопроектом, который бы позволял США де-юре расширить свою вовлечённость в украинский вооружённый конфликт.
Речь идёт о законопроекте, на основании которого Соединённые Штаты могли бы на законных для себя основаниях размещать на подконтрольных киевскому режиму территориях военных подрядчиков.
Телеканал "Си-Эн-Эн" сообщает, что так можно будет "оказать Украине большую помощь в вопросе ремонта военной техники и передачи вооружения".
Однако при этом подчёркивается, что такая инициатива на данный момент не получила окончательного одобрения со стороны президента Джо Байдена.
В администрации утверждают, что законопроект на данный момент находится на стадии обсуждения.
По большому счету, всё это напоминает ситуацию с поставкой танков на Украину. Сначала продавили поставку Берлином танков Leopard, затем поставили несколько десятков Abrams. Потом Германия, и точнее - концерн Rheinmetall, были "сподвигнуты" на открытие на Украине военно-промышленного филиала. Теперь к аналогичном развитию событий готовят и американские компании из кластера ВПК.
Topwar.ru
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