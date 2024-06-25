Медиа США: В администрации Байдена работают над законопроектом по размещению американских подрядчиков на Украине

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Медиа США: В администрации Байдена работают над законопроектом по размещению американских подрядчиков на Украине

Американские медиа сообщают о работе администрации Байдена над законопроектом, который бы позволял США де-юре расширить свою вовлечённость в украинский вооружённый конфликт.

Речь идёт о законопроекте, на основании которого Соединённые Штаты могли бы на законных для себя основаниях размещать на подконтрольных киевскому режиму территориях военных подрядчиков.



Телеканал "Си-Эн-Эн" сообщает, что так можно будет "оказать Украине большую помощь в вопросе ремонта военной техники и передачи вооружения".

Однако при этом подчёркивается, что такая инициатива на данный момент не получила окончательного одобрения со стороны президента Джо Байдена.

В администрации утверждают, что законопроект на данный момент находится на стадии обсуждения.

По большому счету, всё это напоминает ситуацию с поставкой танков на Украину. Сначала продавили поставку Берлином танков Leopard, затем поставили несколько десятков Abrams. Потом Германия, и точнее - концерн Rheinmetall, были "сподвигнуты" на открытие на Украине военно-промышленного филиала. Теперь к аналогичном развитию событий готовят и американские компании из кластера ВПК.
5 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 22:31
    работают над законопроектом по размещению американских подрядчиков на Украине

    Очередная игра слов... Ну просто дети малые
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 22:35
    Не по теме публикации, но важное сообщение. Ещё 90 наших ребят вернулись из плена.
    Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что во вторник в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

    "Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

    "При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - сообщило Минобороны РФ.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 22:35
    В Украине вроде заводы Германии работают и других стран, вроде недавно новость была, так чем США хуже их ? Раз РФ не препятствует этому.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 22:52
    ДА деньги отмывают... везде есть свои люди... в невзрачных бушлатах и ватниках... а потом как построят.... с хлебом с солью пусть встречают герани и прочий цветочный и т.д. арсенал... или они решили там заводы под землей чтоли? Ну дык кинжал противоатомный совецкой постройки еще в 2022 летом показал, что это не самая надежная защита... рвануло так... что это был кинжал - не доказать wassat
  5. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 23:26
    A great chance to not only eliminate the contractors, but also the place of work and what they are working on.