Чешский президент: С большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на Украине территории
В западной прессе продолжается обсуждение так называемого "саммита мира", который в середине июня проходил в швейцарском Бюргенштоке.
Наиболее резонансной статьёй по этой теме на Западе выглядит материал крупного журнала Time, который в своё время называл Зеленского человеком года.
В издании приводится заявление чешского президента. Петр Павел в интервью репортерам "Тайм" заявил о том, что, "с большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на данный момент территории Украины".
Чешский президент: "А страны Запада при этом долгие годы будут осуждать действия России, и таким будет статус-кво".
Тем временем в западном издании говорится о том, что если сегодня и можно говорить о каком-то успехе саммита в Швейцарии, то он состоит в заявлениях о приглашении России на второй саммит. Также западный обозреватель пишет, что конференция в Бюргенштоке показала провал "мечтаний Ермака" о "глобальной коалиции против России".
Доказательством провала является, как пишет Time, тот факт, что многие страны Двадцатки в Швейцарию либо не поехали вовсе, либо поехали, но итоговую декларацию не подписали. В пример приводится Саудовская Аравия, которая решила направить своего представителя, да и то на уровне посла - лишь после того, как Зеленский сам слетал в Эр-Рияд, где упрашивал принца Мохаммеда бин Салмана участвовать в саммите. Принц отказался.
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