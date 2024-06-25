Чешский президент: С большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на Украине территории

6
Чешский президент: С большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на Украине территории

В западной прессе продолжается обсуждение так называемого "саммита мира", который в середине июня проходил в швейцарском Бюргенштоке.

Наиболее резонансной статьёй по этой теме на Западе выглядит материал крупного журнала Time, который в своё время называл Зеленского человеком года.



В издании приводится заявление чешского президента. Петр Павел в интервью репортерам "Тайм" заявил о том, что, "с большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на данный момент территории Украины".

Чешский президент: "А страны Запада при этом долгие годы будут осуждать действия России, и таким будет статус-кво".

Тем временем в западном издании говорится о том, что если сегодня и можно говорить о каком-то успехе саммита в Швейцарии, то он состоит в заявлениях о приглашении России на второй саммит. Также западный обозреватель пишет, что конференция в Бюргенштоке показала провал "мечтаний Ермака" о "глобальной коалиции против России".

Доказательством провала является, как пишет Time, тот факт, что многие страны Двадцатки в Швейцарию либо не поехали вовсе, либо поехали, но итоговую декларацию не подписали. В пример приводится Саудовская Аравия, которая решила направить своего представителя, да и то на уровне посла - лишь после того, как Зеленский сам слетал в Эр-Рияд, где упрашивал принца Мохаммеда бин Салмана участвовать в саммите. Принц отказался.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 22:53
    Прозорливый мужик это Петр Павел. Демократия толкает вверх талантливых людей - что не руководитель, то чудо. Я вот думаю - были раньше монархии (не на бумаге, как сейчас кое-где), чего людям не хватало...
  2. Луенков Звание
    Луенков
    -1
    Сегодня, 23:01
    Зашибись. Это исконно русские земли... территории это у Чехии и то, не понятно чьи.
  3. из_Чехословакии
    из_Чехословакии
    -2
    Сегодня, 23:11
    Возможно, Петр Павел подсознательно завидует русским в их способности содержать большую империю. Чешское королевство когда-то было большим и простиралось от Адриатики почти до Балтики. Но со временем чехи стали ленивыми и декадентскими.

    Отношения между чехами и словаками исторически похожи на отношения между русскими и украинцами. Мы считали словаков частью чехословацкой нации, считали их своими младшими и более слабыми братьями, мы им помогали. И мы были очень удивлены, когда в 1993 году словаки решили выйти из состава Чехословакии.

    Но на этом сходство между чехами и русскими заканчивается. Мысль о том, что мы назвали бы словаков фашистами и напали бы на них, чтобы вернуть то, что нам принадлежит, для чеха совершенно неприемлема! Чехи очень слабы! Они отказались бы убивать словаков и стали бы заявлять:
    "У нас есть друзья и родственники среди словаков"!
    "В войне погибнет много мирных жителей, этого нельзя допустить!"

    В моем народе не хватает уважения к лидерам и стремления к великости, готовность убивать врагов и отдать жизнь за свою страну. Это печально.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 23:26
      такая же история про поляков
      Хотели империю. Не повезлою Не фартануло.
      Ну ОК. все заткнулись и дышим ровно. Ан нет -не хотят.
  4. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 23:25
    Чешский президент: "А страны Запада при этом долгие годы будут осуждать действия России,

    Ахахахах... А вот России есть до этого дело? :) Реально?
  5. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 23:26
    с большой долей вероятности Россия сохранит за собой контролируемые на данный момент территории Украины

    Это замечательно (наверное). А какие прогнозы он даст, скажем, по Дагестану, с учётом последних событий?