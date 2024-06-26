По инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор между министрами обороны Остином и Белоусовым
Пресс-служба Пентагона сообщила о первом телефонном разговоре, состоявшемся между Ллойдом Остином и Андреем Белоусовым, несколько недель назад ставшим министром обороны России. Информацию подтвердило и российское оборонное ведомство.
В ходе разговора был затронут ряд вопросов, в том числе вооружённый конфликт на Украине.
Минобороны России сообщает, что Андрей Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации конфликта ввиду продолжающихся поставок Украине американского оружия.
Минобороны РФ:
Не конкретизируя, далее в пресс-службе ведомства сообщили о том, что обсуждались и другие вопросы.
В свою очередь пресс-секретариат Минобороны США сообщил о том, что министры обсудили вопрос о том, что важно оставлять канал связи между ведомствами для того, чтобы избегать эскалационных процессов, особенно ввиду ситуации на Украине.
Стоит отметить, что предыдущий телефонный разговор между министрами обороны России и США состоялся более года назад. Тогда в нашей стране эту должность занимал Сергей Шойгу.
Что дают такого рода телефонные контакты в сфере развития ситуации на Украине, сказать сложно. Однако тот факт, что инициативу проявила американская сторона, свидетельствует о том, что США продолжают действовать в привычном для себя русле: оружие Украине поставлять продолжат, а со стороны России хотят при этом получить гарантии того, что для них это ничем плачевным не обернётся.
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