По инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор между министрами обороны Остином и Белоусовым

8
По инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор между министрами обороны Остином и Белоусовым

Пресс-служба Пентагона сообщила о первом телефонном разговоре, состоявшемся между Ллойдом Остином и Андреем Белоусовым, несколько недель назад ставшим министром обороны России. Информацию подтвердило и российское оборонное ведомство.

В ходе разговора был затронут ряд вопросов, в том числе вооружённый конфликт на Украине.



Минобороны России сообщает, что Андрей Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации конфликта ввиду продолжающихся поставок Украине американского оружия.

Минобороны РФ:

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Не конкретизируя, далее в пресс-службе ведомства сообщили о том, что обсуждались и другие вопросы.

В свою очередь пресс-секретариат Минобороны США сообщил о том, что министры обсудили вопрос о том, что важно оставлять канал связи между ведомствами для того, чтобы избегать эскалационных процессов, особенно ввиду ситуации на Украине.

Стоит отметить, что предыдущий телефонный разговор между министрами обороны России и США состоялся более года назад. Тогда в нашей стране эту должность занимал Сергей Шойгу.

Что дают такого рода телефонные контакты в сфере развития ситуации на Украине, сказать сложно. Однако тот факт, что инициативу проявила американская сторона, свидетельствует о том, что США продолжают действовать в привычном для себя русле: оружие Украине поставлять продолжат, а со стороны России хотят при этом получить гарантии того, что для них это ничем плачевным не обернётся.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 05:34
    Состоялся разговор...дальше что?
    Снова будем ждать очередного подрыва американских ракет над нашими городами и пляжами?
    Тем кто погибает от боеприпасов США от этих разговоров ни холодно и не жарко... тьфу... противно на душе от кремлевских разговоров с нашими врагами.
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      -2
      Сегодня, 05:54
      Состоялся разговор...дальше что?

      А Вы что предлагаете. Начать 3МВ?
      Такое же состояние тянулось во времена СССР и холодной войны. Вспомните Корею, Вьетнам, БВ, Афган. И мы, и заокеанцы активно снабжали "союзников" своим оружием, от которого гибли и наши, и их солдаты... Да что там оружие, в 1950 году американские лётчики по ошибке нанесли удар по аэродрому в Приморье.. Никто войну после этого объявлять не стал... Поговорили и замяли..
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 06:07
        Не по ошибке, а подло и умышленно.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:08
        А Вы что предлагаете. Начать 3МВ?

        Заметьте это вы сказали... не я.
        То что я предлагал я уже неоднократно высказывал...не буду снова повторяться.
        То что произошло на пляжах Севастополя можно считать проверкой американцами новой красной линии Кремля.
        Преступление осталось для Пентагона безнаказанным...стало быть с их точки зрения можно снова безнаказанно убивать граждан России на другом более высоком уровне...лягушку варят на медленном огне.
        По территории США пока никто не нанес удар ракетами из России...а вот по России наносят.
        И это далеко не нормально...хотя может для вас это нормально...наших гражданских уже приучили что их убивают американским оружием в собственном доме...отвратительно и мерзко.
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 06:15
          хотя может для вас это нормально...

          Давайте не будем переходить на личности... Война - это вообще не нормально, "последний довод королей".. конечно мне жалко людей, моя дочь всего два года назад переехала из Севастополя в другой район России (вместе с мужем и моим младшеньким внуком), если бы не переехали - вполне могли бы оказаться на том пляже...
          Эмоций хватает и у меня... Но если исходить ситуации, что Вы то конкретно предлагаете? Не вижу конкретики...
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 05:55
    США продолжают действовать в привычном для себя русле: оружие Украине поставлять продолжат, а со стороны России хотят при этом получить гарантии того, что для них это ничем плачевным не обернётся.
    recourse Ну и где наши "гарантии"? Надо бы нам ракету так назвать... "гарантия" и почаще их давать... feel
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 06:04
    Ох, уж эти разговоры или разводы. Помнится в 14 году негр Абама уговорил Путина посоветовать Януковичу не вводить войска для подавления майдана, результат разговора отрицательный оказался для России. И так продолжается до сих пор. О чём можно говорить с врагом, а может быть хозяином ( нашей плитки и не только) если только не о дележе окраины.
  4. Kollega Звание
    Kollega
    0
    Сегодня, 06:18
    "Боссы" позвонили новому "поедвадителю плибеев" и объяснили, как себя вести?