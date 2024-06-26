В ночь на 26 июня нанесены удары по целям в Харьковской, Одесской, Николаевской и Сумской областях
1
В ночь на 26 июня российскими Вооружёнными силами были нанесены очередные удары по различным объектам на контролируемых врагом территориях. Сообщается о взрывах, прогремевших в Николаеве. По последним данным, там выявлены и поражены цели в виде пусковых установок HIMARS американского производства. Напомним, что именно эти установки с ракетами ATACMS с кассетной боевой частью применялись ВСУ для удара по Севастополю, когда на местных пляжах пострадали более сотни человек, четверо (по другим данным – пятеро) погибли.
Также удары нанесены по объектам в Сумах и Сумской области. По некоторым данным, поражены склады, на территории которых находились собранные беспилотные летательные аппараты.
Поражены и цели в Одесской области. Сообщается о применении дронов-«камикадзе» по объектам киевского режима в Белгороде-Днестровском. Этот город киевским режимом и его натовскими спонсорами используется как один из логистических узлов на юге. Через него идут поставки натовского оружия с территории соседней Румынии.
ВКС России в очередной раз отработали по целям в Харьковской области. В частности, уничтожены скопления личного состава и военной техники противника к востоку от Волчанска. Под удар попали и подразделения ГУР с американской бронетехникой.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация