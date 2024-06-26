В ночь на 26 июня нанесены удары по целям в Харьковской, Одесской, Николаевской и Сумской областях

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В ночь на 26 июня нанесены удары по целям в Харьковской, Одесской, Николаевской и Сумской областях

В ночь на 26 июня российскими Вооружёнными силами были нанесены очередные удары по различным объектам на контролируемых врагом территориях. Сообщается о взрывах, прогремевших в Николаеве. По последним данным, там выявлены и поражены цели в виде пусковых установок HIMARS американского производства. Напомним, что именно эти установки с ракетами ATACMS с кассетной боевой частью применялись ВСУ для удара по Севастополю, когда на местных пляжах пострадали более сотни человек, четверо (по другим данным – пятеро) погибли.

Также удары нанесены по объектам в Сумах и Сумской области. По некоторым данным, поражены склады, на территории которых находились собранные беспилотные летательные аппараты.



Поражены и цели в Одесской области. Сообщается о применении дронов-«камикадзе» по объектам киевского режима в Белгороде-Днестровском. Этот город киевским режимом и его натовскими спонсорами используется как один из логистических узлов на юге. Через него идут поставки натовского оружия с территории соседней Румынии.

ВКС России в очередной раз отработали по целям в Харьковской области. В частности, уничтожены скопления личного состава и военной техники противника к востоку от Волчанска. Под удар попали и подразделения ГУР с американской бронетехникой.
1 комментарий
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 05:51
    Под удар попали и подразделения ГУР с американской бронетехникой.
    recourse ДРГ готовили?