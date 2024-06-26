В рамках состоявшегося обмена из украинского плена возвращены российские военные
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Россия и Украина провели очередной обмен пленными, в результате чего домой возвратились 90 российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Москва и Киев провели обмен по схеме 90х90 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Обмен состоялся во вторник, 25 июня 2024 года, под вечер, все российские военнослужащие были оперативно доставлены автобусами на аэродром в Белгородской области, откуда самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были переброшены в Москву для прохождения необходимой медицинской и психологической реабилитации.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность,
- говорится в сообщении военного ведомства.
Предыдущий обмен состоялся 31 мая, тогда из плена были возвращены 75 российских военных, такое же количество всушников отправилось на Украину.
Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, накануне прошла встреча с представителями Киева, в рамках которой стороны обсудили возможные варианты взаимного возвращения гражданских лиц, содержащихся в тюрьмах.
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