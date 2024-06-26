Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по израильскому кораблю

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Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по израильскому кораблю

Иллюстрационное фото


Йеменские повстанцы провели очередную серию атак, о чём сообщил официальный их представитель Яхья Сари.

По словам йеменского бригадного генерала, хуситы провели военную операцию против израильского корабля MSC SARAH V, который следовал курсом в Аравийском море. Сообщается о то, что осуществлено «прямое попадание».

По словам официального представителя йеменских повстанцев, поражение кораблю было нанесено с помощью новейшей баллистической ракеты, которые «поступила на вооружение несколько месяцев назад после завершения всех необходимых испытаний».

По последним данным, корабль, о котором говорит Сари, был поражён ракетой хуситов на расстоянии не менее 270 морских миль от берегов Йемена.

Тем временем западные военные эксперты высказывают озабоченность не только атаками хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях, но и тем, что йеменские повстанцы и «Хизбалла» имеют возможности сбивать израильские и американские дроны.

Старший научный сотрудник по международной обороне RAND Брюс Беннет:

Израилю и Соединенным Штатам придётся постепенно корректировать свои оперативные процедуры из-за того, что хуситы и «Хизбалла» могут сбивать их беспилотники.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:46
    «Поражение кораблю было нанесено с помощью новейшей баллистической ракеты, которая "поступила на вооружение несколько месяцев назад после завершения всех необходимых испытаний"» —

    — Откуда поступила?
    — Аллах послал ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:48
    Контейнеровоз шёл из Панамы ,мимо м Доброй Надежды ,минуя Средиземку и Суэцкий канал.Хуситы уже не в первый раз рихтуют " хитропопых" ,которые хотят на " шару " мимо них проскочить.Будут однозначно повышаться морские страховки.Страховщики не против.Хуситы самые крутые санкционеры ,западу такое не снилось.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:09
      Один из трафиком показывает не типичную скорость контейнеровоза ( 4 часа назад) 7,6 км / час ( 4 узла) .Спасательная операция не ведётся ,рядом с ним спасательных судов нет ,разве что военные.Но эти на карте не фиксируются.
  3. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:16
    Хуситы считают израильским любой корабль, в который удается попасть.
  4. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 07:21
    военную операцию против израильского корабля MSC SARAH V

    На военном ресурсе неловко читать про "корабль" , хотя речь идет о контейнеровозе.
    Кто-нибудь, проведите ликбез по разнице между кораблем и судном :(( Сообщение ведь реально вводит в заблуждение.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:34
    Парни в шлепках делают благое дело, я от души желаю им успехов в этом деле!
  6. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:34
    Хуситы врут как дышат. Судно либерийское, находится в Оманском заливе, идет в Абу Даби, ожидается там во-время. Никаких попаданий ничем не зафиксировано.
    https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:2597/mmsi:636018320/imo:9181675/vessel:MSC_SARAH_V
  7. Single-n Звание
    Single-n
    -3
    Сегодня, 08:06
    Ну хоть у кого то есть яйца. У наших одни озабоченности.
  8. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 09:36
    Для контейнеровоза одна ракета это только краску поцарапать.