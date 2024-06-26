Йеменские повстанцы заявили о ракетном ударе по израильскому кораблю
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Иллюстрационное фото
Йеменские повстанцы провели очередную серию атак, о чём сообщил официальный их представитель Яхья Сари.
По словам йеменского бригадного генерала, хуситы провели военную операцию против израильского корабля MSC SARAH V, который следовал курсом в Аравийском море. Сообщается о то, что осуществлено «прямое попадание».
По словам официального представителя йеменских повстанцев, поражение кораблю было нанесено с помощью новейшей баллистической ракеты, которые «поступила на вооружение несколько месяцев назад после завершения всех необходимых испытаний».
По последним данным, корабль, о котором говорит Сари, был поражён ракетой хуситов на расстоянии не менее 270 морских миль от берегов Йемена.
Тем временем западные военные эксперты высказывают озабоченность не только атаками хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях, но и тем, что йеменские повстанцы и «Хизбалла» имеют возможности сбивать израильские и американские дроны.
Старший научный сотрудник по международной обороне RAND Брюс Беннет:
Израилю и Соединенным Штатам придётся постепенно корректировать свои оперативные процедуры из-за того, что хуситы и «Хизбалла» могут сбивать их беспилотники.
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