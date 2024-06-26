Украинское подполье сообщило о ракетном ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Николаевом

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Украинское подполье сообщило о ракетном ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Николаевом

ВС России продолжают наносить точечные удары по выявленным целям, накануне поздно вечером ракета прилетела по пункту временной дислокации украинских военных под Николаевом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно информации, предоставленной подпольем, в районе полуночи ВС России нанесли удар по поселку Весняное, расположенному напротив Николаева на берегу реки Южный Буг. Целью выступил пункт временной дислокации размещенного там батальона ВСУ. О результатах удара подполье сразу сообщить не смогло из-за отсутствия электричества как в самом Николаеве, так и по области.



Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весняное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру

— приводит РИА Новости слова Лебедева.

В последнее время украинское сопротивление активизировалось практически по всей территории Украины, особенно активно подполье действует в прифронтовой зоне, а также на территории областей с русскоязычным населением. Как показывают последние события, подпольщики все чаще наводят российские ракеты на выявленные военные склады, места дислокации украинских военных и т. д., после чего по ним наносятся точечные удары.
6 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 06:41
    Работайте братья!
    Дайте фашист прикурить!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:52
    «Ракета прилетела по пункту временной дислокации украинских военных» —

    — Отправляйтесь на "постоянную дислокацию" к Бандере ...
  3. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    +3
    Сегодня, 07:04
    В последнее время украинское сопротивление активизировалось практически по всей территории Украины

    Вот это меня очень радует.
  4. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 07:17
    Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Находящийся в Москве и работающий в РИА Новости. А что правда из сообщения, а что нет- каждый может дофантазировать согласно своим предпочтениям :((
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 08:05
      Координатор, а не участник может сидеть где угодно. Насчёт сведений да - хошь верь хошь не верь.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:55
    Приятно читать такие сообщения с утра, бодрит.