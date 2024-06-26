Украинское подполье сообщило о ракетном ударе по пункту временной дислокации ВСУ под Николаевом
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ВС России продолжают наносить точечные удары по выявленным целям, накануне поздно вечером ракета прилетела по пункту временной дислокации украинских военных под Николаевом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно информации, предоставленной подпольем, в районе полуночи ВС России нанесли удар по поселку Весняное, расположенному напротив Николаева на берегу реки Южный Буг. Целью выступил пункт временной дислокации размещенного там батальона ВСУ. О результатах удара подполье сразу сообщить не смогло из-за отсутствия электричества как в самом Николаеве, так и по области.
Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весняное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру
В последнее время украинское сопротивление активизировалось практически по всей территории Украины, особенно активно подполье действует в прифронтовой зоне, а также на территории областей с русскоязычным населением. Как показывают последние события, подпольщики все чаще наводят российские ракеты на выявленные военные склады, места дислокации украинских военных и т. д., после чего по ним наносятся точечные удары.
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