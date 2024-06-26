«Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосца
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Перспективный российский авианосец не должен иметь ударное оружие, об этом заявил экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, отвечавший за разработку проекта авианосца в Крыловском НИИ.
По мнению адмирала, российскому флоту необходим новый перспективный авианосец с мощным авиакрылом, но без ударного оружия. Как подчеркнул Пепеляев, необходимо уйти от советских проектов авианосных крейсеров, несших на своем борту как самолеты, так и ракетное вооружение. У авианосца главное оружие — это самолеты. А из оружия должны быть зенитные комплексы типа «Панцирь», способные сбивать как ракеты, так и беспилотники.
Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло — это будет и нападение, и оборона.
Современный авианосец должен иметь водоизмещение в 70-90 тысяч тонн, а в состав авиакрыла должны входить современные самолеты пятого поколения Су-57, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты и беспилотники.
Авианосец в первую очередь — это плавучий аэродром.
— добавил Пепеляев.
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