«Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосца

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«Это плавучий аэродром»: Российский адмирал выступил против размещения ударного оружия на борту перспективного авианосца

Перспективный российский авианосец не должен иметь ударное оружие, об этом заявил экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев, отвечавший за разработку проекта авианосца в Крыловском НИИ.

По мнению адмирала, российскому флоту необходим новый перспективный авианосец с мощным авиакрылом, но без ударного оружия. Как подчеркнул Пепеляев, необходимо уйти от советских проектов авианосных крейсеров, несших на своем борту как самолеты, так и ракетное вооружение. У авианосца главное оружие — это самолеты. А из оружия должны быть зенитные комплексы типа «Панцирь», способные сбивать как ракеты, так и беспилотники.



Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло — это будет и нападение, и оборона.

— приводит РИА Новости слова адмирала.

Современный авианосец должен иметь водоизмещение в 70-90 тысяч тонн, а в состав авиакрыла должны входить современные самолеты пятого поколения Су-57, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты и беспилотники.

Авианосец в первую очередь — это плавучий аэродром.

— добавил Пепеляев.
74 комментария
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  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +22
    Сегодня, 07:13
    Из серии: Построить не можем, но будем обсуждать, чем и как вооружать, спорить.
    до посинения за концепции.
    Авианосцы это не про Россию.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Ганкутсу_
      Авианосцы это не про Россию.

      Ну, дайте помечтать адмиралу в отставке. Насмотрелся он американских фильмов, теперь ""прогнозирует"
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +2
        Сегодня, 08:30
        Клубнику пусть внучкам выращивает на даче. Больше пользы будет.
      2. BecmepH Звание
        BecmepH
        +1
        Сегодня, 09:06
        Цитата: Егоза
        Цитата: Ганкутсу_
        Авианосцы это не про Россию.

        Ну, дайте помечтать адмиралу в отставке. Насмотрелся он американских фильмов, теперь ""прогнозирует"

        Меня бесит неверие в нашу страну и наших людей. Или Вы не видите, что у нас есть вооружение, которого ни у кого ещё нет? И авианосец мы сможем построить запросто. Не?
        И военноначальники у нас есть умные, грамотные и любящие свою Родину.
        Это Вы насмотрелись американских фильмов, где Россия никчёмная, и теперь вторите им.
        1. Ermak_415 Звание
          Ermak_415
          +2
          Сегодня, 09:20
          И военноначальники у нас есть умные, грамотные и любящие свою Родину.

          Где? пока что ни одного не видно. Был у нас Лебедь, Пригожин, возможно даже Суровикин, но где они сейчас?
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 09:35
          И авианосец мы сможем построить запросто. Не?
          не...и это не неверие..это-факт. верфи даже нет такой.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +17
      Сегодня, 07:46
      Этот Пепеляев, как Рогозин, у которого космические корабли бороздят Большой театр, а Илон Маск летает в космос на батуте. Чего-то не того покурил адмирал. wassat fellow yes
      Авианосца - нет, верфи - нет, Су-57 - по пальцам сосчитать, морской авиации - нет, самолетов, вертолётов ДРЛО - нет. А адмирал в модельки корабликов играет. Гнать его надо из ОСК на пенсию. Пускай фантастические рассказы пишет.
      ....... думкою богатеет. fool yes
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +2
        Сегодня, 09:15
        Цитата: Бородач
        А адмирал в модельки корабликов играет.

        А военные пилоты тоже в самолётики играют. Возьмут в руки самолётики и давай друг за другом с этими самыми самолётиками ходить. Да крутят и вертят их окаянные.
        Гнать его надо из ОСК на пенсию.
        Вас бы в отдел кадров. Всех бы из армии повыгоняли и новую набрали бы.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:20
          Кадры решают всё.
          Максима Климова я бы точно трудоустроил. yes good
          А то вон Белоусов никого на инновации найти не может. no negative
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 09:43
          Цитата: BecmepH
          А военные пилоты тоже в самолётики играют.

          Пошли в ход запрещенные приемы. Потому что сказать нечего.
          Военные пилоты у нас есть. И они молодцы.
          И военные моряки на кораблях у нас есть. Они тоже молодцы.
          И пехота - молодцы.
          Но это всё - исполнители.
          А вот почему у нас ЧФ утонул? Впрочем как всегда. Почему ДРЛО нет? Почему Т-55 пошли в ход? Связь? Беспилотники?
          Это всё вопросы к руководителям. В том числе и к адмиралам, которые в "самолетики играют".
    3. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +7
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Ганкутсу_
      Построить не можем

      Построить, наверно, сможем, вопрос, для чего? Если только для демонстрации флага? А еще говорят: "Хотите разорить страну - подарите ей авианосец".
      1. zloybond Звание
        zloybond
        +8
        Сегодня, 07:52
        Мы кукурузник разрабатываем 15 лет, а построить и в небо запустить еще лет 15 ждать будем. а тут такое.....
        1. anatolv Звание
          anatolv
          0
          Сегодня, 08:43
          Расскажите почему и как вы кукурузник строите. В чем проблемы в его постройке?
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 08:26
        . Построить, наверно, сможем, вопрос, для чего? Если только для демонстрации флага?

        Вот это верный вопрос. Его можно только на тихоокеанский флот воткнуть. Да и то - большая мишень. Нет никаких сомнений, что в порту или у берегов его первым утопят. Ни одно пво не справится. Ладно бы деньги куры не клевали. Разрабатывать наверное надо. Хуже не будет. А закладывать не время совсем
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 09:13
        Цитата: pyagomail.ru
        вопрос, для чего?

        Давайте на секундочку представим, что у на авианосец в Черном море. Чем бы он помог в СВО? Близко подойти к Украине не сможет. И самолёты его бесполезны. Так как на Украину они тоже не залетают.
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Ганкутсу_
      Авианосцы это не про Россию.

      А зачем нам, вообще, авианосцы? Для каких задач?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 08:37
        А зачем нам, вообще, авианосцы? Для каких задач?
        Для того, чтобы сказать "знай наших"! wink
      2. Photon Звание
        Photon
        0
        Сегодня, 09:25
        Для прикрытия районов развертывания ядерных подводных лодок
    5. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Ганкутсу_
      Из серии: Построить не можем, но будем обсуждать, чем и как вооружать, спорить.
      до посинения за концепции.
      Авианосцы это не про Россию.

      Мягко говоря, плохо, что Вы не верите в возможности России и принижаете способность наших конструкторов
      1. Ermak_415 Звание
        Ermak_415
        0
        Сегодня, 09:25
        Пока что они не показали что они могут оправдать наше доверие.
        Лучше сразу принизить ожидания, чтобы было менее обидно
  2. iommi Звание
    iommi
    +3
    Сегодня, 07:15
    И правильно говорит, вооружение на авианосцах должно ограничится средствами защиты. Ударную роль должны играть корабли сконструированные под это дело.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 07:21
      Более того - ударные средства должно и нести авиакрыло.
  3. Al Asad Звание
    Al Asad
    +4
    Сегодня, 07:19
    С "Кузнецовым",может,сначала,разобраться,а потом уже обсуждать воздушные замки
    1. роман66 Звание
      роман66
      +6
      Сегодня, 07:22
      И, уже наконец,, сделать хоть какой-нибудь дрло для Кузи хотя бы.
  4. T-100 Звание
    T-100
    +9
    Сегодня, 07:25
    Как подчеркнул Пепеляев, необходимо уйти от советских проектов авианосных крейсеров, несших на своем борту как самолеты, так и ракетное вооружение.

    Адмирал вообще в курсе, что их строили в Николаеве, а это Чёрное море, а дальше проливы Босфор и Дарданеллы, где конвекцией Монтре запрещалось прохождение авианосцев.
    А по факту какой там авианосец, фрегаты бы отмучать.
    1. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +2
      Сегодня, 07:54
      В данном случае конвенция Монтрё неприменима к кораблям стран находящихся в бассейне Черного моря.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 07:37
    Если такой авианосец будет у нашей страны, где же он будет использован в наших интересах?
    Пока на ум серьёзного ничего не приходит...пятое колесо...неизвестно для чего.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 08:30
      И то верно. От кузи и то больше толку. Он хоть шмальнуть может. Да и он старенький, его не жаль laughing
  6. Наган Звание
    Наган
    +3
    Сегодня, 07:42
    А это смотря где строить. Если в освобожденном (надеюсь, к началу строительства успеют) Николаеве, то без ракет никак не обойтись. Не может авианосец проходить через проливы, а крейсер, пусть даже авианосный, вполне. Почему, спросите? По конвенции Монтре.
    А если строить на севере или в Питере, то можно обойтись и без ракет.
    1. next322 Звание
      next322
      +2
      Сегодня, 08:00
      про николаевские заводы(которые доведены до ручки во времена укрорейха) а сейчас уничтожены -можно забыть навсегда
    2. Апис1962 Звание
      Апис1962
      0
      Сегодня, 09:23
      Для начала строительства чего либо в Питере необходимо построить верфь с соответствующим оборудованием. А с учётом постройки ЗСД с неразводными переправами заход кораблей по Невскому фарватеру ограничен высотой надстройки. Так что в этом плане на Адмиралтейские верфи расчитывать не стоит. Ну а Балтийский завод.... даже писать не хочется. Адмиралтейские верфи в связи с этим планируют!!!? перебазировать за Ломоносов. Так что на Питер в плане строительства кораблей 1 ранга расчитывать не стоит.
    3. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      0
      Сегодня, 09:29
      Если в освобожденном (надеюсь, к началу строительства успеют) Николаеве

      У меня есть небольшие сомнения, но очень хочется чтобы вы были правы
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 07:44
    Уже давно же решили что никакие носцы нам не нужны! Опять грёзы предпенсионных генералов? Нам обычный флот нарастить надо, не успеваем, о чем он?!
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +2
      Сегодня, 08:07
      Цитата: Вадим С
      Нам обычный флот нарастить надо

      Обычный флот, это что, уберём с шахматной доски лёгкие и тяжёлые фигуры, оставим одни пешки?
      Никто не решил, что авианосцы не нужны, весь мир их строит, как корабли носители авиации. Только у нас, не без науськивания англосаксов, втирают о их "ненужности". То, что проблемы с экономикой, это не вина авианосцев, а тех дураков и предателей, что так развалили-оптимизировали промышленность.
      Проектировать корабли надо задолго до их закладки, это не яблоки "с колёс" продавать.
      1. Lykases1 Звание
        Lykases1
        0
        Сегодня, 08:30
        Сложный вопрос. Естественно, они нужны, но... Умеем ли мы их строить, есть ли верфи, есть ли для него авиация, катапульты в конце концов, чтобы не взлетать с половинным запасом топлива и оружия? Есть ли сопровождение? Ну и в реальной войне, например буря в пустыне, сколько самолётов отработало с авианосца, а сколько с земли? Почему? Ну согнали бы пяток авианосцев. Ан нет.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 08:32
      Просто, если нет авианосца, то нет и адмирала. По-моему. Адмирал похоже о себе печётся
  8. U-58 Звание
    U-58
    +7
    Сегодня, 07:48
    Если отказ от ударных ракет будет сделан в пользу средств обороны, такая идея имеет смысл. Слишком заметной и лакомой целью является авианосец.
    Средства поражения корабоей достигли высочайшего уровня и защита от них будет приоритетной задачей.
    И такой авианосец потребует значительного эскорта в виде коветов и фрегатов с набором противолодочных средств и мощной ПВО.
    В любом случае, это будет корабль "мирного времени".
    В условиях тотальной войны он с высокой вероятностью будет таки поражен.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +2
      Сегодня, 07:54
      Цитата: U-58
      В любом случае, это будет корабль "мирного времени".

      По большому счёту, "корабль мирного времени" это профилактика против большой войны. Вовремя купируя проблемы, создавая рычаги давления, можно в мирное время добиться очень многого. Если говорить про тотальный термоядерный конфликт, то "с высокой вероятностью" вообще всё будет поражено. Такой класс, как авианосец, наиболее важен именно для операций до большой войны, и, в предстартовый период, как, впрочем, и в целом весь надводный флот.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 08:37
        Флот в этом случае будет выполнять роль конвоя для транспортных кораблей. А авианосец слишком дорогая игрушка. Да и что такого не сможет сделать ракетный корабль, даже мрк, что нужен авианосец?
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 07:49
    Да про авианосец можно забыть.
    На него деньги жалко тратить , так как их потратить на что нибудь другое не по назначениею. sad
  10. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 07:50
    Авианосец в первую очередь — это плавучий аэродром
    - то есть вторую и третью очереди адмирал исключает? - как долго авианосец будет в разработке? - когда его заложите и построите? - когда он уже морально состарится??
  11. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 07:56
    Надо начинать Звездный разрушитель, или Акломатор проектировать. И денёг украсть больше можно будет, и по времени не на одно десятилетия, и Чубайса вернуть для закрепления успеха. Что там с Роснано? Все в порядке, можно расходиться.
  12. Illanatol Звание
    Illanatol
    +1
    Сегодня, 07:58
    Современный авианосец должен иметь водоизмещение в 70-90 тысяч тонн, а в состав авиакрыла должны входить современные самолеты пятого поколения Су-57, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты и беспилотники


    1. Ударные авианосцы нашему флоту особо и не нужны.
    2. Нужны небольшие экскортные аианосцы, способные прикрывать районы боевого патрулирования АПЛ, прежде всего.
    3. Нужно смотреть в будущее и создавать подобные авианосцы, несущие исключительно БПЛА разных классов, способные поражать как надводные цели, так и ЛА, прежде всего ПЛА.
    Водоизмещение - 20-30 тыс тонн, 30-40 дронов на борту. Такие корабли наши верфи вполне потянут, при надлежащем уровне финансирования и НИОКР.
    1. Feodor13 Звание
      Feodor13
      -1
      Сегодня, 08:12
      Согласен с Per-se!!! Плюсик мой. Авианосец - это не для войны.

      И с Анатолием всецело солидарен. Потенциал развития и временной лаг строительства - надо обсуждать адмиралу, а не состав вооружения.
      БПЛА-носец, кстати по профилю будет менее заметным, а возможно и подводным!
      Так как подводный флот у нас троят быстрее!
    2. U-58 Звание
      U-58
      +1
      Сегодня, 08:14
      Но 30-40 дронов на борту можно разместить и на океанском буксире и на сопровождающем его танкере.
    3. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 08:16
      Нужны небольшие экскортные аианосцы,

      У нас вообще с эскортом проблемы.
  13. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:58
    Главный вопрос - А вообще он нужен, этот самый авианосец? Нашему флоту то он зачем? В случае реальной войны жить ему минут пять, а колониальные мы вроде как не ведем. Может рассмотреть другой вариант, сейчас очень многое делается для создания плавающих инфраструктурных объектов, электростанций, заводов по сжижению газа и т.д. Может в рамках этих проектов рассмотреть создание модулей для строительства плавающего аэродрома? Это будет, на мой взгляд, актуальнее аэродрома-самотопа, мишени для ракетных атак за безумные деньги. Если смотреть на вещи реально, то главный объект, подлежащий охране и наблюдению это СМП, вдоль него будет ближайшее время происходить разного рода движуха и строительство, понятное дело, партнеры будут стараться нагадить и помешать, вот и сама собой напрашивается идея организации плавбаз-аэродромов или вертолетодромов на всем пути следования. Эти платформы могут, заодно, поддержать и продлить сроки автономности и надводным и подводным кораблям, курсирующим вдоль СМП и прикрывающим проводки караванов, на платформах поменьше можно оборудовать позиции ПВО и радаров, словом, полет фантазии неограничен. А захватывать Гонолулу или Папуа в планах России вроде не было.
    1. U-58 Звание
      U-58
      -1
      Сегодня, 08:22
      В чем-то главном Вы правы.
      1. Авианосец на Чорном море.
      Для выхода на океанский простор ему нужно протиснуться через игольное ушко Босфора, Дарданел, проити среди земель НАТО, потом Гибралтар. В общем, проблематично.
      2. Балтика. Та же песня.
      3. Студеный океан. Из северных портов путь можно загнуть через далекие севера, но там и идти, собственно, некуда. Разве что Новую Землю охранять и Шпицберген кошмарить.
      Остаётся вариант 4 и тихоокеанский ТВД.
      Помощь пока еще дружественному Китаю в его имперских амбициях. Моральная (не более того) поддержка режимам Юго-Восточной Азии, бассейна Индостана и околоаравийской зоны.
      Дружественные визиты в порты африканских "друзей".
      Прикрытие РПКСН намного лучше выполнят АПЛ- сателлиты, отнимания много сил ПЛО противника.
  14. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 07:59
    Пепеляев прав, концепция авианесущего крейсера себя не оправдала. Другой вопрос что для России строительство авианосцев сейчас не актуально....
  15. Pavel73 Звание
    Pavel73
    -1
    Сегодня, 08:04
    Авианосец для России - это очередной удар граблями по лбу. Океанский надводный линейный флот России был уничтожен японцами в 1905 году, и НИКТО не позволит нам его возродить, даже если бы мы попытались. Это во-первых. А во-вторых, он нам нахрен не нужен. Для ответного удара в случае полномасштабного нападения у нас есть мощный подводный флот, сопоставимый с флотом США. И есть самый мощный в мире ледокольный флот, позволяющий ходить в Арктике, как у себя дома. Нет у России таких задач, для которых был бы нужен авианосный флот. Мы не собираемся никого завоёвывать и под контроль ставить. Вот были у нас после цусимского разгрома линкоры типа Севастополь. И? Где они нам реально пригодились? Только во время Великой Отечественной Войны, под Ленинградом, и только в качестве плавучих артиллерийских батарей! Окажись они реально в море, против немцев, британцев, американцев или японцев, были бы потоплены вместе со всеми экипажами. Что едва не случилось с линкором Марат, повезло, что на мелководье стоял. Если бы все артиллерийские башни с этих линкоров были бы установлены на береговых батареях, они были бы куда менее уязвимы и куда более эффективны. Надводный флот нам нужен только для обороны побережья, и здесь нужно много небольших кораблей типа корветов, малых корветов, ракетных и противодиверсионных катеров, тральщиков и ДЭПЛ. А для защиты от дурака в океане вполне достаточно некоторого количества фрегатов, вооруженных УРО и БПЛА.
    1. U-58 Звание
      U-58
      -1
      Сегодня, 08:30
      И тут с Вами можно согласиться. Можно допридумать, что для обороны береговой зоны вполне применимы экранопланы. Тут вам и корабль с ударным вооружением и довольно быстрый самолет в одном флаконе.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 08:40
        вполне применимы экранопланы
        Один уже по милости Алкаша гниёт в Дербенте wink
  16. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:06
    сколько БЭКов нужно на один авианосец и как панцири смогут решить проблему Магур))? вот беспилотники строить с большим радиусом действия да еще и с бротовым вооружением да если еще и могущих погружаться всплывать это тема))) с такой бандой можно и на АУГ идти не особо парясь если их еще ИИ снабдить чтобы со связью не парится
  17. Havoc Звание
    Havoc
    0
    Сегодня, 08:11
    Авианосец это оружие нападения, а нужен ли он нам, вопрос спорный.
    Пока нет противоядия от гиперзвуковых ракет это сооружение весьма уязвимо.
    Да и с развитием ударных беспилотников тоже встаёт закономерный вопрос, любое повреждение , даже не значительное палубы, ускорителей, финишёров выводит эту махину из строя.
  18. BigBoss Звание
    BigBoss
    +1
    Сегодня, 08:16
    Будущее за беспилотными технологиями, а авианосец это большая и "жирная" мишень
  19. Путник_2 Звание
    Путник_2
    -1
    Сегодня, 08:18
    Неумные мысли высказывает вице-адмирал. На авианосце, может быть, и не нужны какие-нибудь Калибры. Но противокорабельное оружие необходимо. Потому что, в случае повреждения палубы, авианосец превратится в огромную и беззащитную мишень, которую можно уничтожить артиллерией с близкого расстояния. Авианосцу нужны противокорабельные ракеты. И противолодочное вооружение не помешает. У нас нет столько эсминцев и крейсеров, чтобы все их отдать на защиту авианосца. Впрочем, и самого авианосца у нас нет и не скоро будет.
  20. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 08:20
    По мнению адмирала, российскому флоту необходим новый перспективный авианосец с мощным авиакрылом, но без ударного оружия. Как подчеркнул Пепеляев, необходимо уйти от советских проектов авианосных крейсеров, несших на своем борту как самолеты, так и ракетное вооружение.

    При современном развитии ЗУР применение авиации становится малоэффективным, а уж плавучий аэродром, лакомая цель для всяких БЭК. Представьте атаку полсотни, с разных направлений, полупогружных малозаметных снарядов. Развитие современных средств поражения поставило крест на авианосцах, как авиация загнала линкоры в базы во время ВМВ. Американцы со своими авианосцами боятся приближаться даже к хуситам. А этот адмирал все еще мечтает стоять на капитанском мостике в белом кителе, как в свое время Колчак, который обожал выходить в Черное море на линкоре, став командующим и считал подводные лодки подлым оружием
  21. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 08:22
    Нужен ли России перспективный авиаерсец, если и без перспективный не очень хорошо плавал?
  22. Neutral Neutral Звание
    Neutral Neutral
    0
    Сегодня, 08:23
    Авианосец РФ не нужен т.к. несколькими дешёвыми ПКР можно уж слишком много денег и человеко-часов утопить, а их и так флоту не хватает.
  23. Illanatol Звание
    Illanatol
    -1
    Сегодня, 08:27
    Цитата: U-58
    Но 30-40 дронов на борту можно разместить и на океанском буксире и на сопровождающем его танкере.


    Вряд ли. Дроны нужны достаточно мощные. С взлетной массой примерно 5 тонн, с полезной нагрузкой в 1-1.5 тонны, с радиусом действия - примерно 500 км.
    Движки - турбореактивные, крейсерская скорость дозвуковая, но при форсаже - чтобы был доступен и сверхзвук. В идеале - возможность ведения воздушного боя, но это уже - "варенье на послезавтра".

    ВПП - примерно 100-150 метров. Дроны лучше переносят перегрузки, должно хватить такой длины.
    Неплохо бы и мини-дирижабль подвесить над таким кораблем для разведки и наведения на цели.
  24. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Сегодня, 08:30
    Цитата: Havoc
    Авианосец это оружие нападения,


    Нет. Даже ударные авианосцы - не только средство нападения. Иначе в состав палубной группировки не входили бы истребители.
    Одна из основной функций авианосцев - воздушное прикрытие эскадры, как надводных, так и подводных кораблей. Поскольку, как показал реальный опыт, одна из самых опасных угроз для флота - авиация противника.
  25. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 08:31
    Почему амеры такие наглые?
    Да потому, что мы до них не доплывем и истерика с вертолетоносцами из той же песни!
    А авианосцы и вертолетоносцы в одночасье ненародятся, экипажи не обучатся, опыт проектирования и постройки не придет сам собой.
    Мелко плавает, господа.
  26. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 08:32
    Тема про авианосцы России, это как тема были ли американцы на Луне, автор статьи знает как разогреть скучающую публику на страницах ВО.
    wink laughing
  27. Illanatol Звание
    Illanatol
    0
    Сегодня, 08:35
    Цитата: Андрей Москвин
    У нас вообще с эскортом проблемы.


    Проблем у нас вагон, самых разных, но решать их все же придется. Иначе - решать будут уже за нас... "to be or not to be".
    Похоже, это даже в Кремле начали понимать... мало кто хочет разделить участь Каддафи.
    Так что есть все же шанс перемен к лучшему.
  28. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 08:49
    То что предлагает этот пенсионер, это как Будённый перед ВМВ утверждал что кавалерия ещё не изжила себя. Главное нет понятия в ВМФ какой флот нам нужен, как бороться с современными типами вооружений, типа БПЛА, БЭК, авиационными ракетами с повышенной скоростью. Не только предлагает этот адмирал оставить авианосец без ударного вооружения так адмиралы вообще не представляют чем, каким эффективным оружием вооружить корветы, фрегаты, эсминцы и в каком количестве. Например проект 22160 или бедолага " Адмирал Нахимов"
    Сейчас ракеты движутся в сторону универсального применения и как ПВО и как ПКР и по берегу.
    Размеры ракет уменьшаются а дальность, скорость, точность растёт. soldier
  29. svan26 Звание
    svan26
    +2
    Сегодня, 08:50
    - " Как подчеркнул Пепеляев, необходимо уйти от советских проектов ... "
    Эх Пепеляев! Необходимо уйти от советского мышления, не учитывающего реальность и не видящие перспектив. Необходимо наполнить МО и ГШ ВМФ молодыми, грамотными и современными офицерами, которые бы ставили промышленности реальные задачи, отвечающие современным условиям.
    Какие авианосцы?! Бред. Идет война. На фронте нет связи. Нет защиты защиты от БПЛА. На воде БЭКи жить не дают. Потоплена часть ЧФ. Западники со всего мира везут все более современное оружие, а адмирал об перспективных авианосцах рассуждает, для которых даже не видно перспективных задач применения. Воистину сидеть в дерьме и мечтать о звездах...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 09:21
      Необходимо наполнить МО и ГШ ВМФ молодыми, грамотными и современными офицерами,
      Да Вы уважаемый прямо какой то революционер. Такое предлагать! laughing
      Сын полковника приходит к отцу и спрашивает - папа, я могу стать полковником?
      Папа ему отвечает- конечно сынок. Будешь хорошо служить и станешь.
      Сын опять-Папа, а генералом я могу стать?
      Нет, генералом не можешь, потому что у генерала есть свой сын!
      hi
  30. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 09:03
    Севастополь бы прикрыть кораблями с ПВО. Об этом адмирал не хочет подумать?
    Для чего нам флот?
  31. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 09:04
    Цитата: Солдатов В.
    То что предлагает этот пенсионер, это как Будённый перед ВМВ утверждал что кавалерия ещё не изжила себя.

    Вот не надо приплетать сюда Буденного. Кавалерия отлично себя показала в ВОВ как мобильные войска. В операции "Багратион" наши конно-механизированные группы сыграли важную роль. Начав войну с нами вермахт имел одну кавдивизию, а в 45-м уже было 7.
  32. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:10
    Цитата: Stas157
    Севастополь бы прикрыть кораблями с ПВО. Об этом адмирал не хочет подумать?
    Для чего нам флот?

    Как для чего? А куда адмиралов деть? Как в ВОВ от нашего флота толку было мало. Авиация действовала гораздо эффективнее.
  33. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 09:27
    Цитата: BecmepH
    Цитата: Бородач
    А адмирал в модельки корабликов играет.
    Вас бы в отдел кадров. Всех бы из армии повыгоняли и новую набрали бы.

    А он дверь то туда найдет?
  34. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 09:31
    Меня удивляют наши теоретики.
    Есть уже отработанные концепты Авианосцев и наглядные ошибочные концепции.
    Схема рабочая одна- 100т.тонн водоизмещение и наличие катапульты. Никаких эрзац кораблей с эрзац самолетами СВВП. Схема с трамплином тоже ущербна.
    Но я бы начал с достройки УДК и оснащением их БПЛА, турки сейчас занимаются этой концепцией.
    Вопрос нужности АУГ в РФ - дискуссионный., но если нам нужны морские коммуникации и торговля, то АУГ нужна.
  35. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 09:42
    Новая (старая) категория комментаторов - "неверуны". Типа "Россия ничего не может", "русские ничего не умеют". Отвечаю этим ципсошникам и их подпевалам: всё Россия может и всё русские умеют, когда вас не слушают.
  36. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 09:49
    Как то забыли и не упоминают, что авианосцы в одиночку не ходят. А это ещё дополнительные деньги. А ещё эксплуатация таких кораблей стоит огромных денег. Как то забыли и не упоминают, что спутниковая разведка прекрасно отслеживает такие крупные объекты. В общем объект споров и огромных затрат, которым есть альтернатива.