Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО

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Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО

Несмотря на охлаждение отношений с ОДКБ, Армения не планирует вступать в НАТО, этот вопрос на повестке дня не стоит. Об этом заявил депутат фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков.

По словам депутата Национального собрания, вопрос возможного вступления Армении в НАТО не обсуждается, даже несмотря на происходящие сегодня события. У республики имеется договор с альянсом, действующий с начала 90-х годов прошлого века, все общение Еревана и Брюсселя происходит в рамках этого документа.



Это [вступление в НАТО] вообще не стоит в повестке и никогда не стояло,

- приводят «Известия» слова Сандыкова.

На сегодняшний день Армения заморозила отношения с ОДКБ, но выходить из этой организации не намерена, по крайней мере, в ближайшее время. По мнению экспертов, для Еревана сейчас нет другой альтернативы, и как бы не пытался Пашинян увести Армению под крыло Запада, гарантов безопасности он там не найдет.

Напомним, что отношения Армении и России испортились после прихода к власти Пашиняна, который попытался выставить Россию виновной в войне с Азербайджаном, а также сдаче Нагорного Карабаха. На сегодняшний день Армения заморозила отношения с ОДКБ, а также прекратила выплату взносов.
25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 07:52
    Очередной депутат с ограниченной социальной ответственностью. Завтра ветер изменится и он же внесёт законопроект о вступлении в НАТО и признании РФ террористическим государством.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 08:54
      Очередной депутат с ограниченной социальной ответственностью.
      А разве бывают другие депутаты? smile
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:00
    Армения заморозила отношения с ОДКБ, а также прекратила выплату взносов.

    Ну, раз взносы не платят - выгнать как злостных неплательщиков, несмотря на их желания.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:32
      Армения в военной сфере очень плотно работает с Францией, у которой очень плохие отношения с Азербайджаном и Алиевым лично.
      Вступление в НАТО Армении не грозит из-за территориальных споров с Азербайджаном и позицией Турции, которая не даст Армении ни одного шанса вступления в НАТО.
      Согласен с Егозой, что Армению надо гнать из ОДКБ. Это развяжет руки Азербайджану по прокладке Зангезурского коридора, который нужен нам для сухопутной торговли с Турцией.
      Если Армения забыла свою историю, то реальная политика заставит её вспомнить жестокие уроки истории. yes
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        0
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Бородач
        Вступление в НАТО Армении не грозит из-за территориальных споров с Азербайджаном

        Да, вроде бы нет споров. Армения сама отдаёт свои земли
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 08:04
    Ну по идее, как только ереванские армяне открытого общества отдадут азербайджанцам всё, что те захотят, не станет территориального спора и хоть завтра в нату принимай. Логично и ожидаемо.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:07
    «Как бы не пытался Пашинян увести Армению под крыло Запада» —

    — Кто пытается пригреться под крылом Запада,попадает ему под хвост ...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 08:28
      Кто пытается пригреться под крылом Запада,попадает ему под хвост ...
      Точно подмечено! wink
  6. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 08:09
    Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО

    Значит планируют, вопрос конечно в том, зачем они самому НАТО? Ну разве что из принципа, типа, а у нас и армяне на службе. Сомнительное будет приобретение, предателей нигде не любят.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Романенко
      Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО

      Значит планируют, вопрос конечно в том, зачем они самому НАТО? Ну разве что из принципа, типа, а у нас и армяне на службе. Сомнительное будет приобретение, предателей нигде не любят.

      Территория нужна. На остальное и остальных им нас...
  7. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +2
    Сегодня, 08:13
    Желание Армении тут роли не играет. Надо будет - примут.
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 08:17
    вообще удивительно как Андрюха да еще и Сандыков сумел в депутаты пролезть видимо у него фокус покус с фамилией а так Сандыкян у нас работал кладовщик Вачаган Вачаганович......Афанасьев взял фамилию уж не знаю чью
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:19
      Стыдно товарисчъ, не знать классику.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 08:20
        таш шо ви думаете таки да))? laughing я в курсе о колене мизрахим но фильмец этот с таким то андеграундом явно играет за многонационалов это же надо гестаповец-интернационалист)))
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 08:30
          Я таки думаю, что умные люди, используют дураков у которых вопросы крови и страх за свою арийскую крайнюю плоть в голове.
          1. Mazunga Звание
            Mazunga
            +2
            Сегодня, 08:33
            ну не скажите вернее скажите это в одной гордой республике ну и черепомеры с аэропорта Махачкалы с вами не согласятся)) толерантность хороша для славянского населения остальные очень пекутся за свою самобытность и корни))
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +2
              Сегодня, 08:34
              Да, дураков с религией в голове тоже. Спасибо, что напомнили.
    2. mann Звание
      mann
      +2
      Сегодня, 08:34
      удивительно как Андрюха да еще и Сандыков сумел в депутаты пролезть
      Вообще-то, в данном случае, Леха smile
      А так, ничего удивительного, скорее всего по разнарядке, как в СССР
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 08:38
        да Левона я не заметил(((благодарочка
        1. mann Звание
          mann
          +2
          Сегодня, 08:47
          Цитата: Mazunga
          да Левона я не заметил(((благодарочка

          Слишком беленький он для Левона, вполне может быть русским smile
          В азербайджанском парламенте есть русский депутат, а эти республики любят обезьянничать друг у друга smile
          1. Mazunga Звание
            Mazunga
            0
            Сегодня, 08:48
            про того депутата я слыхал))) даже читал он типа свадебного генерала там
            1. mann Звание
              mann
              0
              Сегодня, 08:51
              Цитата: Mazunga
              про того депутата я слыхал))) даже читал он типа свадебного генерала там

              Там все депутаты свадебные, все как у нас smile
              1. Mazunga Звание
                Mazunga
                +1
                Сегодня, 08:53
                да не там такой дядя ушлый он и коммунист и почетный гражданин штата Техас а теперь еще и азербайджанский правый одновременно председатель русской диаспоры я скажу такому пальца в рот не клади))
                1. mann Звание
                  mann
                  0
                  Сегодня, 08:57
                  Цитата: Mazunga
                  да не там такой дядя ушлый он и коммунист и почетный гражданин штата Техас а теперь еще и азербайджанский правый одновременно председатель русской диаспоры

                  Вобля, чудны дела твои, господи, на постсоветском пространстве request
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:27
    На сегодняшний день Армения заморозила отношения с ОДКБ
    На двух стульях сидеть пытаются?