Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО
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Несмотря на охлаждение отношений с ОДКБ, Армения не планирует вступать в НАТО, этот вопрос на повестке дня не стоит. Об этом заявил депутат фракции «Гражданский договор» Алексей Сандыков.
По словам депутата Национального собрания, вопрос возможного вступления Армении в НАТО не обсуждается, даже несмотря на происходящие сегодня события. У республики имеется договор с альянсом, действующий с начала 90-х годов прошлого века, все общение Еревана и Брюсселя происходит в рамках этого документа.
Это [вступление в НАТО] вообще не стоит в повестке и никогда не стояло,
На сегодняшний день Армения заморозила отношения с ОДКБ, но выходить из этой организации не намерена, по крайней мере, в ближайшее время. По мнению экспертов, для Еревана сейчас нет другой альтернативы, и как бы не пытался Пашинян увести Армению под крыло Запада, гарантов безопасности он там не найдет.
Напомним, что отношения Армении и России испортились после прихода к власти Пашиняна, который попытался выставить Россию виновной в войне с Азербайджаном, а также сдаче Нагорного Карабаха. На сегодняшний день Армения заморозила отношения с ОДКБ, а также прекратила выплату взносов.
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