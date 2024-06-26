Источник: Модернизированная многоцелевая АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла на послеремонтные испытания
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Проходящая капитальный ремонт на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края многоцелевая атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла в море в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
АПЛ «Иркутск» покинула достроечную стенку ДВЗ «Звезда» и вышла в море в рамках начавшихся послеремонтных ходовых испытаний. Субмарина должна пройти все виды испытаний, а также отстреляться «Цирконом» в подводном и надводном положении. Сколько они продлятся и сроки возвращения в боевой состав флота неизвестны, вероятней всего, это произойдет в конце этого года или в начале следующего.
Ремонт и модернизация АПЛ «Иркутск» на заводе «Звезда» в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания.
Напомним, что АПЛ «Иркутск» спустили на воду и поставили к достроечной стенке в начале февраля этого года. По имеющимся данным, модернизированному «Антею» полностью поменяли ракетное вооружение, установив новые универсальные пусковые установки. «Иркутск» будет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые «Калибр» и «Оникс». Для самообороны АПЛ получит торпеды «Физик-2».
АПЛ «Иркутск» в 1997 году была выведена в резерв в ожидании ремонта, а в ноябре 2001 года субмарину перевели в Большой Камень на ДВЗ «Звезда». Фактически ремонт и модернизация АПЛ начались в 2019 году, подлодку модернизировали до уровня 949АМ. В конце декабря 2020 года источник в кораблестроительной области сообщил, что АПЛ «Иркутск» вдвое увеличили количество ракет и заменили их на новые. По его словам, вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит», субмарина после модернизации получила 48 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».
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