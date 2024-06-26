Источник: Модернизированная многоцелевая АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла на послеремонтные испытания

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Источник: Модернизированная многоцелевая АПЛ «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла на послеремонтные испытания

Проходящая капитальный ремонт на Дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне Приморского края многоцелевая атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вышла в море в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

АПЛ «Иркутск» покинула достроечную стенку ДВЗ «Звезда» и вышла в море в рамках начавшихся послеремонтных ходовых испытаний. Субмарина должна пройти все виды испытаний, а также отстреляться «Цирконом» в подводном и надводном положении. Сколько они продлятся и сроки возвращения в боевой состав флота неизвестны, вероятней всего, это произойдет в конце этого года или в начале следующего.



Ремонт и модернизация АПЛ «Иркутск» на заводе «Звезда» в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания.

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что АПЛ «Иркутск» спустили на воду и поставили к достроечной стенке в начале февраля этого года. По имеющимся данным, модернизированному «Антею» полностью поменяли ракетное вооружение, установив новые универсальные пусковые установки. «Иркутск» будет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые «Калибр» и «Оникс». Для самообороны АПЛ получит торпеды «Физик-2».

АПЛ «Иркутск» в 1997 году была выведена в резерв в ожидании ремонта, а в ноябре 2001 года субмарину перевели в Большой Камень на ДВЗ «Звезда». Фактически ремонт и модернизация АПЛ начались в 2019 году, подлодку модернизировали до уровня 949АМ. В конце декабря 2020 года источник в кораблестроительной области сообщил, что АПЛ «Иркутск» вдвое увеличили количество ракет и заменили их на новые. По его словам, вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит», субмарина после модернизации получила 48 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».
6 комментариев
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  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 08:30
    2 Циркона вместо 1 Гранита. 3 не влезло.(((
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:42
      Всё равно на Иркутске достаточно гостинцев для япошек. am good
      Если ракеты с ЯБЧ нацелить на японские АЭС, то хватит и отхиросимить и отнагасачить всю Японию. am yes
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 09:02
      Так кроме 24 ПУ, у нее 40 единиц вооружения, запускаемых через ТА, вто числе два ТА 650 мм.
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Pavel57
      2 Циркона вместо 1 Гранита. 3 не влезло.(((

      Тут не только габариты , но и вес изделий . "Циркон" весит примерно 4,6 т. , так что два "Циркона" весят серьёзно больше одного "Гранита" , чего уж о трёх "Цирконах" на его месте говорить .
      Но говоря о том , что "Иркутск" будет нести всего 48 ракет , забывают о том , что у него ещё есть ТА для "больших торпед" , которые давно уже сняты с вооружения . Но на стелажах 12 мест для таких ракет ... и 4 ТА калибра 650 мм. Так вот именно для ПЛА с такими ТА под калибр 650 мм. созданы КР БД "Калибр-М" - калибра 650 мм. и дальностью 4000 км. с обычной БЧ , и 4500 км. с ЯБЧ . Т.е. у "Иркутска" на борту будет 48 "Цирконов" + 12 "Калибр-М" .
      Но у пр. 949 в боеукладке места для 40 торпед . 12 мест для калибра 650 мм. и 28 мест для калибра 533 мм. И на этих 28 местах на стелажах могут оказаться некоторое количество ПЛУР и ПК КР "Калибр" со сверхзвуковой второй ступенью , наряду с обычными торпедами - для самозащиты .
      Так что 48 "Цирконов" и 12 "Калибр-М" при специальном оснащении могут вынести всё побережье США , уничтожить такие занозистые страны как Англия и Франция , вынести все базы США в АТР , уничтожить целый флот , развёрнутый в море , но при условии качественного целеуказания . Очень хорошо что Батоны возвращаются , хорошо бы ещё знать назначенный ресурс такого ПЛАРК после модернизации .
  2. Сергей_Моряк Звание
    Сергей_Моряк
    0
    Сегодня, 08:49
    Приятная новость. Помнится по распределению с училища должен был попасть на нее служить.
  3. монголор Звание
    монголор
    0
    Сегодня, 08:57
    а новое покрытие противорезонансное для большей/меньшей бесшумности/шумности?!
    Кстати ранее писали про 72 ракеты.