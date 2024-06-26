Украинские источники: Проблемы с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками

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Украинские источники: Проблемы с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками

Украинская энергетическая система находится в катастрофическом положении. Об этом сообщают и сами украинские источники. Одна из главных причин такого положения дел – то, что проблемы с с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками.

Как сообщают источники, коррумпированные чиновники убеждены, что восстановленные объекты энергетической инфраструктуры страны все равно вскоре будут опять повреждены или уничтожены в результате российских ракетных ударов. Соответственно, выделяемые на их восстановление деньги проще разворовать.

Однако такая ситуация грозит вполне определенными рисками. Украина может войти в зимний период с 40% дефицитом энергоснабжения. Естественно, в первую очередь это отразится на обычных гражданах Украины, которым придется жить без света по 12 часов в сутки. Кроме того, у них не будет водоснабжения и отопления.

Наконец, из-за проблем с энергоснабжением рискуют выйти из строя системы и коммуникации жилищно-коммунального хозяйства страны. С другой стороны, такая ситуация выгодна режиму Владимира Зеленского. Руководство киевского режима без света и воды сидеть не будет, зато отсутствие этих благ у простых украинцев будет использоваться в пропагандистских целях, как очередной компонент информационной войны против России. Представители киевского режима будут и далее представлять дело таким образом, будто бы Россия специально изводит мирное население Украины.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Это было сделано в целях ослабления военно-промышленного и военного потенциала Украины, поскольку проблемы с энергоснабжением негативно сказываются на функционировании оборонной инфраструктуры страны.
12 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 08:21
    коррумпированные чиновники убеждены, что восстановленные объекты энергетической инфраструктуры страны все равно вскоре будут опять повреждены или уничтожены в результате российских ракетных ударов. Соответственно, выделяемые на их восстановление деньги проще разворовать.

    Логично! Так, что - гуляй рванина!
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 08:27
      Примерно как:"...шашлык......три! Выбросила в пропасть!!"@.....
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +2
        Сегодня, 08:30
        «Примерно как:"...шашлык......три! Выбросила в пропасть!!"»©
        good
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 08:38
          Не было никогда и вот опять. yes good
          Вороватость украинцев - верный союзник ВС РФ. wink
          К зиме России нужно окончательно похоронить ТЭК Украины.
          Украинцы озлобятся на Россию? Пускай злобствуют без света, воды, отопления, канализации, связи. Вряд ли тёплой будет третья зима подряд.
          Разруха приблизит Украину к ЕЭС. wink
          Зима близко. yes good
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            +1
            Сегодня, 09:29
            Украинские источники: Проблемы с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками
            представить к наградам...
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 08:24
    Опять за счёт России все восстанавливать потом, но так-то у нас есть свои Лексутовы, Мантуровы и прочие....Ивановы.
    1. Комментарий был удален.
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 09:30
      Цитата: 75Сергей
      Опять за счёт России все восстанавливать потом, но так-то у нас есть свои
      Лексутовы
      , Мантуровы и прочие....Ивановы.

      "лексусовы" скорее...
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 08:34
    Украина может войти в зимний период с 40% дефицитом энергоснабжения.

    Дефицит только 40%... Он давно должен быть близок к 100%.
    Непорядок однако.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Лешак
      Дефицит только 40%... Он давно должен быть близок к 100%.

      Вчера света не было с 6 до 15 часов и с 23-3. Дали в 5 утра, пока есть. Но все проблемы энергетики списывают на большие города, где из-за жары включают кондиционеры, поэтому остальным надо экономить.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 09:13
        «все проблемы энергетики списывают на большие города, где из-за жары включают кондиционеры»©
        Да. Кондиционер вообще - опасная вещь... request
  4. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 09:15
    Стоит переживать за это, в радость Украине будет сказано, что в РФ также есть проблемы.
    В правительстве ищут новые варианты поддержки российского машиностроения. Теперь министерства обсуждают повышение ввозных пошлин на горное оборудование, включая краны, машины для бурения, дробления и т. д.

    т.е. объективно с 2000 года похерили всю производственную базу, НИОКР с профильными компетенциями - а теперь решили пошлинами закрыть брешь.

    не пошлиной нужно конкурировать, а качеством, ценой и ассортиментом предложения! нужно рынку дать массовое предложение, да еще и конкурентное на Мировом рынке.

    дорога в СП и открытие техно, пром кластеров.
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 09:22
      дополнение
      но ведь на территории все функционирует осуществляется в соответствии с документами стратегического и территориального
      планирования, на основании "требований к индустриальным
      промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее – меры стимулирования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
      от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»." и областных законов, включая такое понятие как "нет желания, инициативы, отсутствие целесообразности".