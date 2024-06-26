Украинские источники: Проблемы с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками
Украинская энергетическая система находится в катастрофическом положении. Об этом сообщают и сами украинские источники. Одна из главных причин такого положения дел – то, что проблемы с с восстановлением энергоинфраструктуры не решаются, деньги расхищаются чиновниками.
Как сообщают источники, коррумпированные чиновники убеждены, что восстановленные объекты энергетической инфраструктуры страны все равно вскоре будут опять повреждены или уничтожены в результате российских ракетных ударов. Соответственно, выделяемые на их восстановление деньги проще разворовать.
Однако такая ситуация грозит вполне определенными рисками. Украина может войти в зимний период с 40% дефицитом энергоснабжения. Естественно, в первую очередь это отразится на обычных гражданах Украины, которым придется жить без света по 12 часов в сутки. Кроме того, у них не будет водоснабжения и отопления.
Наконец, из-за проблем с энергоснабжением рискуют выйти из строя системы и коммуникации жилищно-коммунального хозяйства страны. С другой стороны, такая ситуация выгодна режиму Владимира Зеленского. Руководство киевского режима без света и воды сидеть не будет, зато отсутствие этих благ у простых украинцев будет использоваться в пропагандистских целях, как очередной компонент информационной войны против России. Представители киевского режима будут и далее представлять дело таким образом, будто бы Россия специально изводит мирное население Украины.
Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли значительный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Это было сделано в целях ослабления военно-промышленного и военного потенциала Украины, поскольку проблемы с энергоснабжением негативно сказываются на функционировании оборонной инфраструктуры страны.
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