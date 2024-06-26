Дроны ВСУ атаковали военные объекты в Смоленской области
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В ночь на 26 июня украинские националисты предприняли очередную попытку атаковать территорию РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На этот раз их целью стали военные объекты в Смоленской области.
В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области
– сообщает Министерство обороны РФ.
В свою очередь губернатор области Василий Анохин пояснил, что противник пытался поразить военные объекты, расположенные в Вяземском районе. После того как беспилотники националистов удалось подавить, на место падения выехали представители экстренных служб региона. Губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к месту падения беспилотников.
Ранее Смоленская область уже подвергалась атакам украинских беспилотников. Последняя подобная попытка была зафиксирована в апреле этого года. Тогда сразу семь БПЛА националистов пытались поразить объекты топливно-энергетического комплекса. Одним из них стала нефтебаза в Ярцевском районе области. Несмотря на то, что воздушные цели также удалось сбить, из-за падения обломков возник пожар в одном из строений.
Добавим, что украинские националисты предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью своих беспилотников в ежедневном режиме. Накануне западные СМИ сообщили, что Киев производит тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки.
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