Дроны ВСУ атаковали военные объекты в Смоленской области

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Дроны ВСУ атаковали военные объекты в Смоленской области

В ночь на 26 июня украинские националисты предприняли очередную попытку атаковать территорию РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На этот раз их целью стали военные объекты в Смоленской области.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области

– сообщает Министерство обороны РФ.



В свою очередь губернатор области Василий Анохин пояснил, что противник пытался поразить военные объекты, расположенные в Вяземском районе. После того как беспилотники националистов удалось подавить, на место падения выехали представители экстренных служб региона. Губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к месту падения беспилотников.

Ранее Смоленская область уже подвергалась атакам украинских беспилотников. Последняя подобная попытка была зафиксирована в апреле этого года. Тогда сразу семь БПЛА националистов пытались поразить объекты топливно-энергетического комплекса. Одним из них стала нефтебаза в Ярцевском районе области. Несмотря на то, что воздушные цели также удалось сбить, из-за падения обломков возник пожар в одном из строений.

Добавим, что украинские националисты предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью своих беспилотников в ежедневном режиме. Накануне западные СМИ сообщили, что Киев производит тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки.
12 комментариев
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  1. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +4
    Сегодня, 08:39
    С каждым месяцем всё больше и больше дронов летит от рагулей. Нехорошая эта тенденция, нужно как-то исправлять ситуацию. Сбивать их пачками ничего не изменит, нужно вычислять и уничтожать производство этих аппаратов.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 08:48
      Поставлять носители могут из вне, а на месте ставить только бч. Замучаетесь уничтожать производства в других странах. Хотя тоже возможно, если есть деньги на нормальную внешнюю разведку. Что для нас проблемно, по многим причинам.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:57
        Можно и в процессе транспортировки... Опять же разведка нужна....
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:59
          И не просто разведка, а некая программа действий в интересах страны на десятилетия вперёд, которая не будет меняться от того кто сидит в главном кресле и его желаний. Такое себе могут позволить сейчас, только в США.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Igor K_2
      С каждым месяцем всё больше и больше дронов летит от рагулей. Нехорошая эта тенденция, нужно как-то исправлять ситуацию. Сбивать их пачками ничего не изменит, нужно вычислять и уничтожать производство этих аппаратов.

      Там происходит выпуск БПЛА гаражной сборки по государственной программе. Т.е. государство щедро оплачивает и "братский в доску народ" с удовольствием штампует БПЛА у себя в домашних условиях зная, что по ним не прилетит из-за путинского гуманизма.
      Изменить тенденцию можно, это выпуская в России по 15 тысяч БПЛА в сутки и слышать круглосуточный сплошной гул от взрывов на Украине, пока он не подойдёт к польской границе.
    3. Север35 Звание
      Север35
      +2
      Сегодня, 08:53
      Производство двигателей и электроники большинство Китай. Похоже есть поставки и из стран запада готовых комплектов для сборки, тех же планеров для малой авиации. А производство их будет только расти, дешевые они.
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:54
      нужно вычислять и уничтожать производство этих аппаратов
      И доставку!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:58
        Доставку в первую очередь
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 08:46
    Все в мире меняется, неизменно одно - позиция терпил и статистов. Фиксация ущерба поставлена у нас хорошо. Понятно, что все это от "неудач ВСУ на фронте" (сарказм), но рядовому гражданину интересно, сколько и каких ударов нанесено по свинарнику, снижающему его боевой потенциал. Пока результатов снижения не видно, зато много разговоров о мирном завершении. Как это можно/нужно понимать?
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:56
    Цитата: ИванИванов
    зато много разговоров о мирном завершении. Как это можно/нужно понимать?

    Либо как "уря! уря!" либо как "увы и ах!"
  4. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 09:16
    Будут летать эти беспилотники до тех пор, пока на каждый из них не будет ответки, слова упоротых не пронимают, только сила. Но бубенчики оказались резиновыми.
  5. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 09:37
    Опять рукавом утрём сопли, выразим недовольство и в ответ на такие действия ударим по трансформаторам! Печально всё становится.
    Видимо не в Шaйге дело было.