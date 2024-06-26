На вооружении ВСУ замечены 155-мм артиллерийские снаряды М107 индийского производства

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На вооружении ВСУ замечены 155-мм артиллерийские снаряды М107 индийского производства

На вооружение артиллерийских подразделений ВСУ замечены 155-мм артиллерийские снаряды М107 индийского производства. Об этом сообщает ТГ-канал «Военный Осведомитель».

Индия не поставляет боеприпасы Украине, но торговлю снарядами ведет. Предварительно, снаряды могли попасть на Украину через третьи страны, в январе этого года спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания боеприпасов индийского производства на вооружение украинской армии.



По данным издания The Economic Times, Москва выразила Нью-Дели свои опасения по поводу появления у Киева индийских снарядов. Предполагается, что попали они на Украину с очередной военной помощью от Запада в третьем квартале прошлого года через Словению или Польшу. Но закупку осуществляли не они. Индийский МИД заверил Москву, что Индия официально не поставляет боеприпасы Киеву.

Известно, что в этом году попытку закупить артиллерийские снаряды у Индии предпринимала Германия. Причем немцы и не скрывали, что боеприпасы предназначены для Украины. Как писала немецкая пресса, у Индии есть «несколько сотен тысяч» артиллерийских снарядов, а у Запада есть средства для их закупки. При этом утверждалось, что переговоры велись в тайне, так как Индия не хочет портить отношения с Россией.

Кстати, в конце мая этого года на вооружении ВСУ были замечены 125-мм осколочно-фугасные танковые снаряды тоже индийского производства. Как они попали на Украину, неизвестно.
31 комментарий
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +10
    Сегодня, 08:49
    Не прикупить ли России на бесполезные индийские рупии вроде как совместную разработку типа Брамос?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +15
      Сегодня, 08:50
      ....и поставить этот Брамос йеменским партизанам.......
      1. bambr731 Звание
        bambr731
        +5
        Сегодня, 09:03
        ....и поставить этот Брамос йеменским партизанам.......

        Идея огонь!!! good
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:04
          Благодарю, тезка, за высокую оценку моих скромных мыслей... hi wink
        2. evgen1221 Звание
          evgen1221
          0
          Сегодня, 09:33
          Можно и пакистану с китаем, они индусов тоже очень любят.
      2. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 09:05
        Я не возражаю. Можно и не только иеменским. Можно любым партизана. И можно бесплатно, лишь бы был результат, нужный России.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:07
          Вот как раз про результат нужный нам я и имел ввиду (негласно).
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 09:18
        Йеменским хусситам, конечно, Брамосы не помешают. Как и Пакистану не помешает российское вооружение. wink
        Ну, вот ни разу я не верю, что Индия не знала куда поставляет снаряды.
        Как интересно получается: мы индусам - нефть за фантики, а они - снаряды для убийства русских. am angry negative
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:21
          Что поделать.... К сожалению даже Сербия делает бизнес на нашей крови.....
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            +1
            Сегодня, 09:27
            Nexcom (Дмитрий. Россия)
            Что поделать.... К сожалению даже Сербия делает бизнес на нашей крови.....
            Давайте не будем путать хитрозадого вучича со всеми сербами. Большинство сербов нам точно братья, что неоднократно доказали в том числе и на СВО.
            1. antiaircrafter Звание
              antiaircrafter
              -1
              Сегодня, 09:50
              Ну и всех сербов не стоит валить в одну корзину.
              Разве не сами сербы демократично выбрали себе правителя?
              Разве не сербам принадлежат предприятия, производящие снаряды и продающий их куда попало?
              На СВО не весь сербский народ выражает свои братские чувства, а лишь отдельные его представители.
        2. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          +1
          Сегодня, 09:23
          Нефть за фантики, снаряды за деньги.
  2. Комментарий был удален.
  3. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 08:55
    Ну а чё, это война, а на войне можно хорошо нажиться.
    Тем более, что Россия то и не особо против, реакции на то, что её постоянно колошматят в мире буквально и фигурально от неё кроме слов никакой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:57
      Властьимущие в России просто видимо не хотят окончательно ссориться с Западом, потому и ограничиваются грозными заявлениями.....
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 09:10
        При том что запад давно с нами поссорился и амнистии тем кто ведет, или как-то причастен к сво не будет точно.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:14
          ...ну видимо всё-же кое-кто надеется, раз постоянно говорит что готов нормализовать отношения.....
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 08:56
    спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания боеприпасов индийского производства на вооружение украинской армии
    Без влияния правительства, ни один снаряд никуда не уйдет. Не сами же они попали на Украину?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +8
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Голландец Михель
      Без влияния правительства, ни один снаряд никуда не уйдет.

      А Вы Турцию вспомните. "Турция не поставляет оружие украине, а вот частные предприятия (зять "султана") очень даже. Капитализм, однако!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 09:01
        Дык и Вучич такой же - он не против чтобы сербские фирмы продавали боеприпасы, а кто уже их перекупает и поставляет на украину - это его не касается, ему главное бизнес идёт.
        Типа главное - продать, а куда прилетать будет - ему фиолетово.

        зы Хотя если бы по его Сербии начало прилетать этими же снарядами - наверно он бы задумался.....
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 09:02
        А Вы Турцию вспомните
        Турки этого и не скрывают. Ещё и корвет им недавно построили
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Голландец Михель
      спецслужбы Индии начали расследование возможного попадания боеприпасов индийского производства на вооружение украинской армии
      Без влияния правительства, ни один снаряд никуда не уйдет. Не сами же они попали на Украину?
      Ну, Запад как бы и не скрывал, что будет искать производителей снарядов для Украины на стороне.
      А что мы можем сделать? Да ничего. Что ж теперь, Индии не производить снаряды и не продавать их, например, Кабо-Верде? А уж как они потом на Украине оказываются - не их дело...

      Другое дело, что правильно тут говорят -
      Цитата: Nexcom
      ....и поставить этот Брамос йеменским партизанам.......
      И нам так же надо поступать. Мы продали-перепродали - а как уж ПКР окажутся у тех же хуситов - не наше дело.
  5. svan26 Звание
    svan26
    +5
    Сегодня, 08:56
    Китайские дроны, индийские и сербские снаряды, советские самолеты со всего мира. Осталось только Полонез поставить , через цепочку стран!
    1. Victal Звание
      Victal
      +3
      Сегодня, 09:05
      Полонез уже давно должен был быть на вооружении РФ, с безграничным запасом китайских ракет
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 09:12
        Это все из той же серии - нежелания создать определенность ни с партнерам, ни внутри страны, где упорно продолжается имитация мирной жизни.
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 08:56
    Отличные у нас партнеры по строительству многополярного мира. Один другого симпатичнее, видимо потому что в отношениях с ними шахматист избегает главного вопроса - объединения усилий или хотя бы прояснения ситуации - суверенный многополярный мир нужен нам одним? Нельзя его построить, опасаясь санкций, играя по правилам гегемона.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 09:22
      Пока этих партнёров за булки не взяли и торговать дают, им этот суверенный многополярный мир на фиг не интересен. Вот когда конкретно прищемят, тогда и побегут в Россию за помощью. Но помощь нужно будет оказывать выборочно и весьма ограниченно.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 09:35
        Странная тупорогость. не пойму с чем связана. Все-таки политики не должны быть идиотами, со взглядами мелких лавочников. Сколько примеров вокруг, что за булки могут взять в любой момент и за все что угодно. Например, что такого страшного было в просьбе не расширять нато - наплевали и растерли.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:06
    Стесняюсь спросить...
    А когда и кто запрещал в мире оружием торговать?!..
    Это... как его?... О! Товарооборот!
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 09:10
      Это звериный оскал капитализма.
  8. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 09:16
    Индийский МИД заверил Москву, что Индия официально не поставляет боеприпасы Киеву.
    fool Важен конечный результат, а не реверансы. Может вентиль прикрутить.... или поклясться мамой, что мы в Пакистан вооружение не поставляем? recourse
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 09:46
    Индийский МИД заверил Москву, что Индия официально не поставляет боеприпасы Киеву.

    у Индии есть «несколько сотен тысяч» артиллерийских снарядов, а у Запада есть средства для их закупки

    У вас товар, у нас купец, как говорится.
    В принципе, это все, что нужно знать о единстве БРИКС :((