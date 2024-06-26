Жители одного из сел Черновицкой области Украины выступили против создания блокпоста вблизи населенного пункта. Об этом сообщают украинские источники.Судя по всему, блокпост разместили вблизи деревни Острица, которая находится в 20 километрах от границы с Румынией. Ее жители и устроили протестную акцию, выйдя к блокпосту. Участвовали в акции женщины, а также мужчины непризывного возраста.Селяне вступили в перепалку с военнослужащими – или пограничниками, или сотрудниками территориального центра комплектования, и требовали от них ответить на вопрос, зачем они здесь присутствуют. Силовики отвечали, что поскольку район является пограничным, необходимо «контролировать перемещения граждан в определенном направлении».Однако такой ответ явно не устроил жителей села. Они начали кричать силовикам, чтобы те «убирались к черту». Также селяне стали кричать силовикам, что те контролируют не пограничный район, а «наших парней», намекая на то, что блокпост был поставлен специально для отлова уклонистов от мобилизации в ВСУ, которые могут попытаться перейти границу Украины с Румынией.Украинские СМИ ежедневно сообщают о том, что пограничники задерживают сотни мужчин различного возраста, пытающихся покинуть территорию страны, спасаясь от мобилизации в ВСУ. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство украинцев отнюдь не горит желанием отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, как бы последний не распинался на тему «всеобщего патриотизма» украинцев.

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