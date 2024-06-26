В Черновицкой области местные жители выступили против размещения блокпоста для отлова уклонистов
Жители одного из сел Черновицкой области Украины выступили против создания блокпоста вблизи населенного пункта. Об этом сообщают украинские источники.
Судя по всему, блокпост разместили вблизи деревни Острица, которая находится в 20 километрах от границы с Румынией. Ее жители и устроили протестную акцию, выйдя к блокпосту. Участвовали в акции женщины, а также мужчины непризывного возраста.
Селяне вступили в перепалку с военнослужащими – или пограничниками, или сотрудниками территориального центра комплектования, и требовали от них ответить на вопрос, зачем они здесь присутствуют. Силовики отвечали, что поскольку район является пограничным, необходимо «контролировать перемещения граждан в определенном направлении».
Однако такой ответ явно не устроил жителей села. Они начали кричать силовикам, чтобы те «убирались к черту». Также селяне стали кричать силовикам, что те контролируют не пограничный район, а «наших парней», намекая на то, что блокпост был поставлен специально для отлова уклонистов от мобилизации в ВСУ, которые могут попытаться перейти границу Украины с Румынией.
Украинские СМИ ежедневно сообщают о том, что пограничники задерживают сотни мужчин различного возраста, пытающихся покинуть территорию страны, спасаясь от мобилизации в ВСУ. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство украинцев отнюдь не горит желанием отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, как бы последний не распинался на тему «всеобщего патриотизма» украинцев.
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