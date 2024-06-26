В Черновицкой области местные жители выступили против размещения блокпоста для отлова уклонистов

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В Черновицкой области местные жители выступили против размещения блокпоста для отлова уклонистов

Жители одного из сел Черновицкой области Украины выступили против создания блокпоста вблизи населенного пункта. Об этом сообщают украинские источники.

Судя по всему, блокпост разместили вблизи деревни Острица, которая находится в 20 километрах от границы с Румынией. Ее жители и устроили протестную акцию, выйдя к блокпосту. Участвовали в акции женщины, а также мужчины непризывного возраста.



Селяне вступили в перепалку с военнослужащими – или пограничниками, или сотрудниками территориального центра комплектования, и требовали от них ответить на вопрос, зачем они здесь присутствуют. Силовики отвечали, что поскольку район является пограничным, необходимо «контролировать перемещения граждан в определенном направлении».


Однако такой ответ явно не устроил жителей села. Они начали кричать силовикам, чтобы те «убирались к черту». Также селяне стали кричать силовикам, что те контролируют не пограничный район, а «наших парней», намекая на то, что блокпост был поставлен специально для отлова уклонистов от мобилизации в ВСУ, которые могут попытаться перейти границу Украины с Румынией.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о том, что пограничники задерживают сотни мужчин различного возраста, пытающихся покинуть территорию страны, спасаясь от мобилизации в ВСУ. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство украинцев отнюдь не горит желанием отдавать свои жизни за режим Владимира Зеленского, как бы последний не распинался на тему «всеобщего патриотизма» украинцев.
15 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:00
    Оружия у вас много , начинайте отстрел .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:43
      Да, что-то украинцы не спешат с отстрелом пограничников, ТЦКашников, заградотрядов.
      Тем хуже для них. am negative
      Еврей Зеленский готов и будет воевать до последнего украинца и украинки. am yes
      Следом за фольксштурмом укрофюрер отправит на свинорезку гитлерюгенд. am
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:02
    С 29 августа местные Советы будут ЕДИНСТВЕННЫМ легитимным законным органом бывш. "Украины" (тм)
    Они (территориальные громады) и будут решать "Как и с кем дальше жить?"
    Не жду массовых референдумов, но такая возможность у территорий будет.
    Хотя... это было бы достойное, а главное - ЗАКОННОЕ! (по всем международным законам ООН) решение сложившейся ситуации!
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +2
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Смею_заметить_
      ЗАКОННОЕ! (по всем международным законам ООН)

      К сожалению для запада нет законов. Законы они писали для других
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:26
        Цитата: BecmepH
        К сожалению для запада нет законов. Законы они писали для других

        Законы пишут богатые, чтобы контролировать бедных.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:22
      Цитата: Смею_заметить_
      С 29 августа местные Советы будут ЕДИНСТВЕННЫМ легитимным законным органом бывш. "Украины" (тм)
      Они (территориальные громады) и будут решать "Как и с кем дальше жить?"
      Не жду массовых референдумов, но такая возможность у территорий будет.
      Хотя... это было бы достойное, а главное - ЗАКОННОЕ! (по всем международным законам ООН) решение сложившейся ситуации!

      Это их селянское дело, стимулом которому будет только собственные интересы. Нам не нужно лелеять себя надеждой на их братские чувства и просветлённый разум. Нам же дороже будет.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 09:03
    Кажется а украинском языке появилось новое словечко: людоловы wink
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:28
      Цитата: Голландец Михель
      Кажется а украинском языке появилось новое словечко: людоловы wink

      Логично. "Людолова" зачали пять млрд долларов от англосаксов в нулевые, который успешно родился от майданных прыжков в 2014 г. и сейчас подрос и окреп. Кушает "хлопец" желательно молодых парней. В последствии монстр будет жрать всех.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:04
    Все таки на ЗУ народ более сплоченный. Вышли - не побоялись.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:36
      Не побоялись. Они возмущены и разгневаны.
      Мобилизуя истинных укров, власть, тем самым, нарушает общественный договор, действующий с 2014 года.
      Ведь западенцы паны. А дохнуть должны восточные недоукраинцы - холопы.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Егоза
      Все таки на ЗУ народ более сплоченный. Вышли - не побоялись.

      Вышли именно потому, что сработал инстинкт самосохранения. А, быстрее других, потому что на ЗУ врождённое чувство недоверия ни одной власти шастающих через них войнами туда -сюда
  5. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 09:04
    Лишать источника дохода? Ишь, чо удумал. Кусок границы хорошая дойная корова
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:12
    . В Черновицкой области местные жители выступили против размещения блокпоста для отлова уклонистов

    Подумаешь против. Сами уклонисты тоже против. Однако их сотнями отлавливают и на передок. А у границы с Румынией их ещё легче ловить. Считай сами приходят, только грузить успевай. 100 человек в день - погоды правда не сделают, но они бы лучше в заброшенной деревушке отсиживались или в подвале шкерились
  7. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 09:17
    Цитата: роман66
    Лишать источника дохода? Ишь, чо удумал. Кусок границы хорошая дойная корова

    Вот вот. Местный военком уже новую машину, небось, себе выбирает, с учётом ожидаемых доходов "за невидимость", а тут какие то местные аборигены вмешиваются в бизнес-процесс. Но сейчас их быстренько объявят "агентами Путина" и всё будет ок ;)
  8. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 09:43
    Местные, похоже, подрабатывали переводом через границу, а тут бизнес сломали...